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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре и Кривом Роге

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Фото: Global Look Press/Yulii Zozulia
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Взрывы прозвучали в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) и Кривом Роге на Украине. Об этом 18 июля сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.

«В Днепре и Кривом Роге звучат взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.

Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.

В Министерстве обороны России данные сообщения о взрывах никак не комментировали.

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Ранее в этот день сообщалось, что взрывы прогремели в Полтавской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Запорожской области

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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