Путин заявил об использовании Киевом террористических методов

Президент России Владимир Путин 10 октября заявил, что киевский режим давно использует террористические методы.

«Очевидно, что заказчики, организаторы, исполнители теракта [на Крымском мосту] — это украинские спецслужбы. Киевский режим уже давно использует террористические методы», — сказал Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.

Кроме того, он отметил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток».

«Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов», — уточнил президент.

Также, по словам главы государства, Киев совершил три теракта против Курской АЭС.

«В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьёзных последствий не допущено», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что киевский режим поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.

По предложению Минобороны России утром 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины, добавил Путин.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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