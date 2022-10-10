Путин сообщил о нанесении ударов по объектам украинской инфраструктуры

По предложению Минобороны РФ утром 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины, сообщил президент России Владимир Путин. Также ударам подверглись объекты военного управления и энергетики.

«Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», — сказал президент и попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить о результатах удара.

Президент также добавил, что Украина пыталась провести десятки терактов, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». Говоря о теракте на Крымском мосту, Путин назвал его заказчиками, организаторами и исполнителями украинские спецслужбы. Киевский режим давно использует террористические методы, подчеркнул он. «Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов», — добавил Путин.

Он обратил внимание, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов ответы со стороны Москвы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз.«

Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», — добавил он.

Утром 10 октября в городах Украины прогремел ряд взрывов. Это произошло в Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Хмельницке и других.

Движение метрополитена в Киеве было приостановлено. По словам мэра города Виталия Кличко, повреждены объекты критической инфраструктуры.

Удары по инфраструктуре Харькова лишили части жителей водоснабжения, город полностью обесточен. По всей стране была объявлена воздушная тревога.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».