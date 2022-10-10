В огненном кольце: в городах Украины прогремели взрывы

Утром 10 октября в Киеве, южных регионах Украины и на западе страны произошла серия взрывов. Часть территорий осталась без электричества, наблюдаются перебои с интернетом. Одна из ракет в Киеве упала неподалеку от офиса президента Владимира Зеленского. Подробнее о событиях — в материале «Известий».

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Взрывы в центре Киева

О взрывах в Киеве утром в понедельник, 10 сентября, заявил мэр города Виталий Кличко. По его словам, всего в городе зафиксировали три или четыре взрыва. Один их них прогремел возле штаба радикальной националистической группировки «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ), другая ракета упала неподалеку от офиса Зеленского и СБУ. Третья поразила так называемый «мост Кличко» в центре Киева . Метро в украинской столице остановилось, подземные станции работают как укрытия. Также сообщается о прилетах ракет в Киевской области и о пожаре на Киевской ТЭЦ.

В огненном кольце Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе объектам энергетики по всей стране. Очевидцы сообщают, что огнем охвачена киевская теплоэлектростанция. На отснятых ими кадрах можно увидеть клубы черного дыма, распространяющиеся по территории и за ее пределами. Один из взрывов даже попал в эфир британской радиовещательной корпорации Би-би-си. В кадре видно, как на заднем плане съемки происходит взрыв. Корреспондент поспешил закончить репортаж и выйти из кадра.

Экстренное совещание G7

Украинский президент запросил у канцлера Германии Олафа Шольца срочную встречу лидеров G7. Зеленский планирует выступить на ней с заявлением о российских ударах. Также, по его словам, они с Шольцем обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

Южное кольцо

Вслед за сообщениями о взрывах в Киеве стало известно о серии ударов во многих южных городах Украины . Сообщается о попадании ракет в Житомире, Днепре (бывший Днепропетровск), Харькове и Хмельницком . Харьков оказался полностью обесточен, также в некоторых районах города отсутствует водоснабжение. Последствия взрывов в Днепре попали в сеть. Также серия взрывов зафиксирована и в Одессе.

Западные рубежи

Без электричества и интернета остались районы в западных городах страны. В результате ударов по энергетической инфраструктуре региона во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе некоторые районы городов остались обесточены , сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Сожгли мосты

В воскресенье, 9 октября, стало известно, что Украина взорвала практически все мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией. «На сегодняшний момент практически все пограничные мосты взорваны, автомобильные и железнодорожные приграничные дороги полностью заминированы», заявил глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо. По его словам, украинцы ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах, а в диверсиях участвуют не только пограничники, но и войска теробороны.

В огненном кольце Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Ядерный шантаж

В четверг, 6 октября Зеленский обратился к НАТО с просьбой нанести «превентивные» удары по России , однако вскоре в интервью Би-би-си он пояснил, что под «превентивными» ударами имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.

«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия.... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят...Пересмотреть использование своего давления. Вот что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования», — сказал Зеленский 6 октября в ходе выступления по видеосвязи в Институте Лоуи (Австралия).