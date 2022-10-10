СМИ сообщили о взрыве рядом со зданием СБУ в центре Киева

Очевидцы и украинские СМИ сообщают о новых взрывах в центре Киева. Сообщается, что взрыв в украинской столице прогремел на Терещенковской улице в Шевченковском районе города, рядом со зданием Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее СМИ 10 октября сообщили, что в ряде городов Украины прогремели взрывы. Сообщается о взрывах в Житомирской и Киевской областях, Киеве, Днепре (бывший Днепропетровск) и Хмельницком. Также известно, что ряд районов Львова и Тернополя на западе Украины остались без электричества. В ряде городов начались перебои с интернетом.

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в украинской столице. Кроме того, в Сети появились кадры последствий взрывов, прогремевших в Киеве.