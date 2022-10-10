В Сети сообщили о взрывах под Житомиром, Киевом, в Хмельницком и Днепре
Взрывы прогремели в Житомирской и Киевской областях, Днепре (бывший Днепропетровск) и Хмельницком. Об этом 10 октября сообщают власти регионов и СМИ.
О взрывах в Днепре сообщил мэр города Борис Филатов. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.
«Сообщают о взрывах в Житомирской и Киевской области», — добавило агентство УНИАН в Telegram-канале.
«Страна.ua» также сообщила о взрывах в Хмельницком.
По некоторым данным, ряд районов Львова и Тернополя на западе Украины остались без электричества. Также в этих городах начались перебои с интернетом.
Ранее в понедельник в Киеве прогремели взрывы, сообщили местные СМИ со ссылкой на мэра города Виталия Кличко. По их данным, всего в городе прогремело три или четыре взрыва. Подробности выясняются.