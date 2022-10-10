Мэр Кличко подтвердил информацию о взрывах в центре Киева

В Киеве прогремели взрывы. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщают местные СМИ со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.

«Кличко подтвердил взрывы в столице», — пишет Telegram-канал «Страна.ua».

Он отметил, что все специальные службы выехали на место ЧП, детали пообещал сообщить позже.

Сообщается, что в городе прогремело три или четыре взрыва.

Как утверждает экс-депутат Верховной рады Илья Кива, один из взрывов прогремел возле штаба радикальной националистической группировки «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Один из ударов по Киеву был нанесен по базе и штабу «Азова», — написал он в соцсетях.

Ранее о взрывах в Киеве сообщалось 6 октября. В городе были слышны сильные взрывы, однако воздушная тревога не объявлялась. Областная военная администрация города объяснила взрывы проводимым обучением для саперов. В ведомстве уточняли, что маневры проходили в Вышгородском районе.

До этого мэр города сообщал о взрывах в Киеве 26 июня. Тогда в двух домах Шевченковского района эвакуировали жителей. Причины взрывов не уточнялись.