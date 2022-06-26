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Мэр Киева сообщил о взрывах в центральной части города

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka
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Утром в воскресенье в Киеве прогремело несколько взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко.

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«Несколько взрывов в Шевченковском районе», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, на место выехали бригады сотрудников скорой помощи и спасатели. В двух домах идет эвакуация жителей. Причину взрывов Кличко не уточнил.

Шевченковский район расположен в центральной части Киева.

Днем ранее стало известно, что в Киевской области с 26 июня начнет действовать ежедневно с 23:00 до 05:00 (время совпадает с мск) по 3 июля комендантский час. В период его действия жителям области запрещается находиться на улице, передвигаться по населенным пунктам, а также находиться в каких-либо общественных местах. Исключением является наличие специального пропуска установленного образца.

До этого, 22 мая, Верховная рада Украины продлила срок военного положения в стране до 23 августа 2022 года. Военное положение в стране было введено еще 24 февраля, в день начала спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. С тех пор оно продлевалось.

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