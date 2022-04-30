Без бензина, йода и овощей: киевляне рассказали о жизни в городе
На Украине заявили о завершении операции по обороне Киева. Исходя из этой логики, столица должна начать возвращаться к привычной жизни. Местные жители рассказали «Известиям», что сейчас происходит: с какими трудностями они сталкиваются, чем живет город и как власти отвлекают внимание от насущных проблем.
Оставили тероборону и затопили село
В конце марта российское военное командование приняло решение об отводе войск из Киевской области. Причина — создание благоприятных условий для переговоров. Но украинские власти, за отсутствием каких-либо личных достижений, преподнесли общественности решение Москвы как свою победу.
Целью киевской оборонительной операции было «не допустить противника в столицу», она достигнута, заявили местные чиновники. Она выражалась в первую очередь в установке блокпостов и отдаче населенного пункта под контроль территориальной обороны.
Военнослужащие сил территориальной обороны Украины принимают присягу, апрель 2022 года
Вооруженные формирования, созданные по решению Владимира Зеленского, под прикрытием поддержания порядка занимались вымогательством, запугиванием русскоязычного населения. Зафиксированы случаи убийств мирных жителей — они были расстреляны, так как, в понимании бандитов, походили на диверсантов.
Присутствие ТрО киевляне, опрошенные нами, называют главной опасностью. Пока она продолжает сохраняться. Теробороновцы всё так же бродят по городу, выискивая скрывающихся от мобилизации мужчин и «агентов ФСБ».
Блокпосты — бетонные блоки на проезжей части дорог — тоже на месте. На них выборочно осуществляются проверки документов и досмотр багажа автомобилистов.
По заявлению мэра Киева Виталия Кличко, проходит разминирование Пущи-Водицы — элитного пригорода. Отличается отношение к простым жителям. Украинские власти намеренно, для создания препятствий отсутствующим в регионе силам спецоперации, затопили целое село — Демидов. В частных домах по щиколотку воды, огороды превратились в болото. Люди пытаются спасти продовольствие и уцелевшие вещи. Жить им теперь негде.
Продовольственный чек подорожал на 40%
Картина на улицах Киева и городов ЛДНР разнится. В республиках Донбасса встречаются в основном женщины, дети и старики, которые ждут глав семей с фронта. В украинской столице, напротив, всё чаще можно увидеть пока не призванных на службу, но невыездных за границу мужчин.
— Если в марте пустовало около 80% квартир, теперь — около 50%. Понемногу возвращаются из Евросоюза, когда понимают, что там нам не сильно рады, — рассказывает «Известиям» киевлянин Михаил.
Люди закупаются в одном из супермаркетов Киева, март 2022 года
По его словам, в магазинах нормальный ассортимент, но всё меньше продукции, которая выращивается и производится в освобожденных Россией регионах.
Херсонская и Запорожская области — основные поставщики лука, моркови, томатов и других продуктов борщевого набора — как свежих, так и консервированных. Этот товар сейчас подорожал больше всего. По подсчетам нашего собеседника, средний чек вырос процентов на сорок.
— В аптеках охраняется дефицит зеленки, ваты и лекарства от щитовидки. Еще нет йода. Раскупили по примеру европейцев. По легенде, он спасает от последствий ядерного удара, которым пугали наши власти, — говорит киевлянин.
Поезда метро ходят с интервалом 15 минут. Несколько центральных станций оставили закрытыми для выхода, там бомбоубежища. В школах проходит дистанционное обучение.
Деньги в банкоматах снять можно, но не во всех: «Бывают дни, когда надо обойти весь микрорайон, чтобы найти наличку». Расчет картой доступен в крупных сетевых супермаркетах.
Очередь в одну из киевских аптек, март 2022 года
Киевляне говорят, что заправиться бензином можно, но это дорого — 40 гривен за литр (95 рублей. — Ред.), и топливо есть далеко не везде. «Нужно протянуться в огромной очереди и не факт, что достоишь», — говорит Михаил. Местные власти настоятельно рекомендовали не передвигаться на личном транспорте без лишней необходимости, «чтобы обеспечить первоочередную потребность в топливе для военных».
Ежедневно с 22:00 до 5:00 действует комендантский час. Он распространялся в том числе на Пасху — посетить всенощную службу прихожане не смогли. Запрещено ходить на кладбища на Радоницу.
Безусловный доход не назначили
Помимо бытовых неудобств главная проблема оставшихся на Украине — отсутствие работы и зарплаты.
— Трудовая книжка лежит [в отделе кадров], но работы и денег нет. Начальство и сотрудники, у которых были деньги, уехали в Европу. И, скорее всего, на ПМЖ. Я не уехала. Беженские пособия небольшие, а здесь хотя бы есть жилье, — рассказывает киевлянка Анна.
— Власти обещали платить всем гражданам безусловный доход, который бы покрывал базовые потребности. Многие рассчитывали на него, но нас опять обманули, ничего не дали, — говорит Михаил.
На сайтах по трудоустройству указываются в основном вакансии для рабочих и сотрудников сферы услуг: слесарь, сантехник, шаурмист, маляр, мастер маникюра, строитель. Многие соискатели пишут объявления сами: ищут «работу водителя на личном авто», «удаленную подработку».
Наиболее высокооплачиваемые места — за рубежом. Украинцам предлагают устроиться сборщиком ягод в Польшу и администратором в парк аттракционов в Израиле.
Новая волна сноса памятников
В то время пока власти республик Донбасса совместно с местными жителями восстанавливают населенные пункты, руководство Украины продолжает их разрушать. Реанимирована традиционная «забава» националистов — снос монументов.
В киевском городском совете начали демонтаж 60 памятников, связанных с Россией. Теперь «под раздачу» попали писатели: Михаил Булгаков, Александр Пушкин и Николай Островский. На очереди — Глеб Жеглов и Владимир Шарапов из фильма «Место встречи изменить нельзя».
Снос советского памятника двух рабочих у арки Дружбы народов, 26 апреля 2022 года
В центре города возле арки Дружбы народов уничтожена советская скульптура двух рабочих — символ воссоединения Украины и России. Планируют разгромить герб СССР на щите монумента «Родина-мать».
Крупный киевский предпринимать Гарик Корогодский выступил против мероприятий. Выразил мнение, что некорректно сравнивать Пушкина и Булгакова с Владимиром Лениным. Многие подписчики поддержали его, но к ним власти не прислушались.