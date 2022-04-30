Без бензина, йода и овощей: киевляне рассказали о жизни в городе

На Украине заявили о завершении операции по обороне Киева. Исходя из этой логики, столица должна начать возвращаться к привычной жизни. Местные жители рассказали «Известиям», что сейчас происходит: с какими трудностями они сталкиваются, чем живет город и как власти отвлекают внимание от насущных проблем.

Оставили тероборону и затопили село

В конце марта российское военное командование приняло решение об отводе войск из Киевской области. Причина — создание благоприятных условий для переговоров. Но украинские власти, за отсутствием каких-либо личных достижений, преподнесли общественности решение Москвы как свою победу.

Целью киевской оборонительной операции было «не допустить противника в столицу», она достигнута, заявили местные чиновники. Она выражалась в первую очередь в установке блокпостов и отдаче населенного пункта под контроль территориальной обороны.

Без бензина, йода и овощей Военнослужащие сил территориальной обороны Украины принимают присягу, апрель 2022 года Фото: REUTERS/Mykola Tymchenko

Вооруженные формирования, созданные по решению Владимира Зеленского, под прикрытием поддержания порядка занимались вымогательством, запугиванием русскоязычного населения. Зафиксированы случаи убийств мирных жителей — они были расстреляны, так как, в понимании бандитов, походили на диверсантов.

Присутствие ТрО киевляне, опрошенные нами, называют главной опасностью. Пока она продолжает сохраняться. Теробороновцы всё так же бродят по городу, выискивая скрывающихся от мобилизации мужчин и «агентов ФСБ».

Блокпосты — бетонные блоки на проезжей части дорог — тоже на месте. На них выборочно осуществляются проверки документов и досмотр багажа автомобилистов.

По заявлению мэра Киева Виталия Кличко, проходит разминирование Пущи-Водицы — элитного пригорода. Отличается отношение к простым жителям. Украинские власти намеренно, для создания препятствий отсутствующим в регионе силам спецоперации, затопили целое село — Демидов. В частных домах по щиколотку воды, огороды превратились в болото. Люди пытаются спасти продовольствие и уцелевшие вещи. Жить им теперь негде.

Продовольственный чек подорожал на 40%

Картина на улицах Киева и городов ЛДНР разнится. В республиках Донбасса встречаются в основном женщины, дети и старики, которые ждут глав семей с фронта. В украинской столице, напротив, всё чаще можно увидеть пока не призванных на службу, но невыездных за границу мужчин.

— Если в марте пустовало около 80% квартир, теперь — около 50%. Понемногу возвращаются из Евросоюза, когда понимают, что там нам не сильно рады , — рассказывает «Известиям» киевлянин Михаил.

Без бензина, йода и овощей Люди закупаются в одном из супермаркетов Киева, март 2022 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alex Chan Tsz Yuk

По его словам, в магазинах нормальный ассортимент, но всё меньше продукции, которая выращивается и производится в освобожденных Россией регионах.

Херсонская и Запорожская области — основные поставщики лука, моркови, томатов и других продуктов борщевого набора — как свежих, так и консервированных. Этот товар сейчас подорожал больше всего. По подсчетам нашего собеседника, средний чек вырос процентов на сорок.

— В аптеках охраняется дефицит зеленки, ваты и лекарства от щитовидки. Еще нет йода. Раскупили по примеру европейцев. По легенде, он спасает от последствий ядерного удара, которым пугали наши власти, — говорит киевлянин.

Поезда метро ходят с интервалом 15 минут. Несколько центральных станций оставили закрытыми для выхода, там бомбоубежища. В школах проходит дистанционное обучение.

Деньги в банкоматах снять можно, но не во всех: «Бывают дни, когда надо обойти весь микрорайон, чтобы найти наличку». Расчет картой доступен в крупных сетевых супермаркетах.

Без бензина, йода и овощей Очередь в одну из киевских аптек, март 2022 года Фото: Getty Images/dia images

Киевляне говорят, что заправиться бензином можно, но это дорого — 40 гривен за литр (95 рублей. — Ред.), и топливо есть далеко не везде. «Нужно протянуться в огромной очереди и не факт, что достоишь», — говорит Михаил. Местные власти настоятельно рекомендовали не передвигаться на личном транспорте без лишней необходимости, «чтобы обеспечить первоочередную потребность в топливе для военных».

Ежедневно с 22:00 до 5:00 действует комендантский час. Он распространялся в том числе на Пасху — посетить всенощную службу прихожане не смогли. Запрещено ходить на кладбища на Радоницу.

Безусловный доход не назначили

Помимо бытовых неудобств главная проблема оставшихся на Украине — отсутствие работы и зарплаты.

— Трудовая книжка лежит [в отделе кадров], но работы и денег нет. Начальство и сотрудники, у которых были деньги, уехали в Европу. И, скорее всего, на ПМЖ. Я не уехала. Беженские пособия небольшие, а здесь хотя бы есть жилье, — рассказывает киевлянка Анна.

— Власти обещали платить всем гражданам безусловный доход, который бы покрывал базовые потребности. Многие рассчитывали на него, но нас опять обманули, ничего не дали , — говорит Михаил.

На сайтах по трудоустройству указываются в основном вакансии для рабочих и сотрудников сферы услуг: слесарь, сантехник, шаурмист, маляр, мастер маникюра, строитель. Многие соискатели пишут объявления сами: ищут «работу водителя на личном авто», «удаленную подработку».

Наиболее высокооплачиваемые места — за рубежом. Украинцам предлагают устроиться сборщиком ягод в Польшу и администратором в парк аттракционов в Израиле.

Новая волна сноса памятников

В то время пока власти республик Донбасса совместно с местными жителями восстанавливают населенные пункты, руководство Украины продолжает их разрушать. Реанимирована традиционная «забава» националистов — снос монументов.

В киевском городском совете начали демонтаж 60 памятников, связанных с Россией. Теперь «под раздачу» попали писатели: Михаил Булгаков, Александр Пушкин и Николай Островский. На очереди — Глеб Жеглов и Владимир Шарапов из фильма «Место встречи изменить нельзя».

Без бензина, йода и овощей Снос советского памятника двух рабочих у арки Дружбы народов, 26 апреля 2022 года Фото: Getty Images/NurPhoto

В центре города возле арки Дружбы народов уничтожена советская скульптура двух рабочих — символ воссоединения Украины и России. Планируют разгромить герб СССР на щите монумента «Родина-мать».

Крупный киевский предпринимать Гарик Корогодский выступил против мероприятий. Выразил мнение, что некорректно сравнивать Пушкина и Булгакова с Владимиром Лениным. Многие подписчики поддержали его, но к ним власти не прислушались.