Обыкновенный терроризм: отряды теробороны наводят ужас на жителей Украины

На Украине уже 3,5 месяца действуют так называемые отряды территориальной обороны, созданные по распоряжению Владимира Зеленского. После начала спецоперации России украинские власти распорядились принимать в ряды теробороны не только добровольцев без опыта, но и уголовников-рецидивистов, которых начали выпускать из тюрем. Бойцам теробороны сперва выдали автоматы, а потом предоставили и тяжелое вооружение. Наделенные властью бандиты стали терроризировать население, расстреливать неугодных. Кто эти люди, сколько и как зарабатывают, кому подконтрольны, в каких преступлениях и провокациях принимали участие — в материале «Известий».

Разбой, убийства, провокации

Противоправных действий, совершенных теробороной, становится так много, что о них вынуждено сообщать МВД Украины, именующее бандами отряды, созданные по приказу президента Украины.

В конце марта в Киеве сотрудники украинской полиции остановили подозрительный автомобиль. Сидевшая за рулем женщина позвонила мужу, который приехал на подмогу в сопровождении 20 вооруженных автоматами мужчин в камуфляже. Сообща они разоружили полицейских . Как выяснилось, главарем «группы поддержки» был член местной ОПГ. Он и его подручные записались в тероборону, где и получили автоматическое оружие.

В Харьковской области группа бойцов теробороны убила троих местных фермеров в ходе захвата имущества граждан.

В Киеве участники теробороны ворвались в 5-звездочный отель Premier Palace, разместились там на постой и потребовали национализации гостиницы.

По данным украинских военных, формирования теробороны неоднократно расстреливали военнослужащих ВСУ, принимая их за членов диверсионно-разведывательных групп РФ.

На сегодняшний день остается открытым вопрос о роли теробороны в провокации в Буче. После ухода российских войск туда вошли украинский спецназ и ТрО, а на следующий день были опубликованы постановочные кадры с телами погибших.

Из свидетельств местных жителей известно, что мероприятия проводились во время комендантского часа, соблюдение которого контролировала тероборона. То есть как минимум прикрывала украинских спецназовцев. Достоверные данные о расследовании провокации в городе, ее организаторах и исполнителях озвучит Следственный комитет России.

Обыкновенный терроризм Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dmytro Smolyenko

Также в конце минувшей недели стало известно, что Служба безопасности Украины завербовала членов теробороны для диверсий в тылу войск РФ. Это следует из документов украинских спецслужб, которые были найдены в Херсонской детской областной больнице. Подрывную деятельность, по данным российских силовиков, курировал начальник отделения полиции в порту Херсона.

Заработок и корыстный интерес

В народе на Украине теробороновцев называют «мы ж не лохи» , по аналогии с известным заявлением Зеленского.

Действительно, «служба» в рядах теробороны стала для многих выгодным заработком. Выплаты от государства около 12 тыс. гривен в месяц (средняя зарплата по стране — 14 577 гривен). Дополнительно бесплатное лечение в военных госпиталях, социальные гарантии ВСУ, статус участника боевых действий. Кроме того, на время прохождения службы сохраняется официальное место работы и выплачивается средняя зарплата. Но главное — это способ избежать мобилизации и отправки на передовую.

Имеются также данные, что бойцы теробороны контролируют закладки наркотиков и получают свой процент. Кроме того, они занимаются вымогательством у военнообязанных мужчин, получая деньги за недонесение об уклоняющихся от мобилизации.

Обыкновенный терроризм Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Не останавливаются бойцы теробороны и перед убийствами. Так, ими была расстреляна семья под Киевом, принятая за диверсантов.

Зачем создавали тероборону

1 января 2022 года вступил в силу закон «Об основах национального сопротивления». Он включал в себя создание так называемой территориальной обороны (официальное сокращение: ТрО).

В документе указывалось, как могут быть использованы подразделения:

для охраны государственной границы и ликвидации последствий боевых действий;

участия в обороне важных объектов и коммуникаций;

обеспечения условий для стратегического оперативного развертывания войск или их перегруппировки;

организации безопасности и порядка в своих населенных пунктах;

внедрения режима военного положения в случае его введения;

отсечения информационных операций противника;

противодействия диверсионно-разведывательным силам и т.д.

Планировалось, что в тероборону смогут вступить мужчины и женщины старше 18 лет без военного опыта. Вооружать их предписали личным охотничьим оружием. В законе значилось, что общее руководство будет осуществлять главнокомандующий, непосредственное — руководители ВСУ через своих подчиненных в регионах.

Российский сенатор Ольга Ковитиди, комментируя в конце минувшего года создание Киевом территориальной обороны, выразила мнение, что Зеленский таким образом призывает к организации диверсионных отрядов на территории России, а также в ДНР и ЛНР.

Обыкновенный терроризм Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

— Диверсии готовят, как правило, в предвоенный период. Получается, что Зеленский выбрасывает красную ракету и говорит: «Я готовлюсь к войне», — отметила 31 декабря член Совфеда.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. В случае промедления Украина начала бы наступление в марте, следует из заявления МО РФ.

Благодаря превентивным мерам нападения Киева удалось избежать. Это разрушило планы киевского режима, и Зеленский был вынужден внести коррективы в деятельность теробороны.

Что представляет собой тероборона

После 24 февраля некоторые украинские мужчины отправились записываться в ряды ТрО. Украинские власти распорядились раздавать боевое оружие всем желающим. Чтобы получить автомат и камуфляжную форму, следовало лишь предъявить паспорт. Зафиксированы свидетельства, когда документы не проверялись вовсе.

— Я с юности живу на Оболони. Знаю в лицо многих местных гопников. Они ходят в спортивных штанах, курят и пьют на детских площадках, ошиваются возле торговых центров. Сейчас эта шпана формирует территориальную оборону микрорайона , — свидетельствует пожелавший остаться анонимным киевлянин.

Обыкновенный терроризм Фото: Getty Images/Chris McGrath

В составе подразделений также уголовники, отбывавшие наказание за убийства, изнасилования, разбой. Их отпустили из тюрем и отправили «контролировать соблюдение общественного порядка». Записывались в «защитники» и члены местных преступных группировок, чтобы бесплатно и беспрепятственно получить оружие и боеприпасы.

«Известия» подробно рассказывали, как бойцы теробороны осуществляют « проверки знаний украинского языка » . Не прошедших « экзамен » грабят или незаконно лишают свободы . Подозреваемых в мародерстве привязывают к столбам и подвергают публичной порке. В то же самое время сами тероборонцы за покупки в магазинах не расплачиваются, а нередко просто отбирают под угрозой оружия еду у прохожих. Киевляне называют их личными полицаями Зеленского.

«Орудие самосуда, одетое в камуфляж»

— Защищая себя, режим Зеленского активно приступил к созданию в населенных пунктах «фольксштурма» — отрядов территориальной обороны. Они выступают пособниками при осуществлении действий ВСУ , в частности, стреляющих из тяжелого вооружения прямо из городов. Осуществляют расправы над мирными людьми, не согласными с действиями украинского режима, — отметила в комментарии «Известиям» сенатор Ольга Ковитиди.

По ее мнению, украинская тероборона создана по кальке «фольксштурма» нацистской Германии.

— Кровавое орудие самосуда внушает страх и ужас. Назвать здравыми действия украинской власти невозможно. Сформированные на Украине отряды, укомплектованные в том числе заключенными, которые до недавнего времени отбывали наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях, воевать не хотят и не умеют. Их цель — грабеж, убийство, насилие, — отметила сенатор.

Обыкновенный терроризм Фото: Getty Images/dia images

Справка «Известий» Фольксштурм — отряды ополчения в нацистской Германии, действовавшие с 14 октября 1944 по 9 мая 1945 года.

Действия территориальной обороны напоминают преступления бандеровцев, считает доктор исторических наук, профессор РГГУ Михаил Мухин. По мнению ученого, иначе как террористами эти формирования не назовешь.

При этом сам президент Украины, по приказу которого были созданы формирования ТрО, находится в отчаянии, считает генерал-полковник в отставке Георгий Шпак, бывший командующий ВДВ России.