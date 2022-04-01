Работают по трафику: боевые действия на Украине перекрыли наркоканал

Сложная внешнеполитическая ситуация из-за специальной военной операции по защите Донбасса и экономические трудности из-за санкций отразились на наркобизнесе в России — драгдилеры несут убытки, а цены на синтетические запрещенные препараты растут. «Известия» выяснили, как изменился наркорынок на фоне последних событий.

Штурмуют лаборатории

В то время как часть российских силовиков исполняют свой долг за границей, их коллеги в России продолжают бороться с международной наркомафией внутри страны. В марте по российским регионам прокатилась волна громких задержаний за незаконный оборот наркотиков: в Перми полицейские изъяли в общей сложности 1,5 кг «синтетики», в Новороссийске арестована крупная партия мефедрона весом более 1,7 кг, в Павловском Посаде у курьера было изъято около 4,5 кг мефедрона. Крупная подпольная лаборатория была обнаружена 22 марта в подмосковной Электростали — там изъяли компоненты и оборудование для создания мефедрона, мощность была рассчитана на производство примерно 10 кг наркотика в месяц. На территории города также был изъят мастер-клад лаборатории весом 600 г.

Удары силовиков по наркотрафику, а особенно по синтетическому, в настоящее время довольно чувствительны.

— Мы предполагаем, что рынок лишился части поставщиков основных компонентов для создания мефедрона, которые поставлялись с территории Украины, — пояснил источник в профильном подразделении МВД.

Работают по трафику Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Он подчеркнул, что подразделение не располагало официальной информацией об изготовлении прекурсоров на территории соседнего государства из-за отсутствия коммуникаций с украинскими коллегами.

— Сейчас цены на «синтетику» для конечного потребителя выросли на 20% , — говорит собеседник «Известий».

Перелом общественного мнения

Всё больше людей сегодня стали бдительно относиться к тем, кто торгует наркотиками. Это отражает и полицейская статистика. Например, только в Москве после звонков горожан о закладчиках было задержано и привлечено к уголовной ответственности около 600 человек. Всего же таких сигналов было почти 3000.

— В 2021 году поступило 2977 звонков граждан о лицах, занимающихся распространением или поиском наркотиков. По этим сообщениям задержаны 593 лица и привлечены к уголовной ответственности , — рассказал глава столичной полиции Олег Баранов 23 марта.

Это важный переломный момент в массовом правосознании, который говорит о минимальной терпимости граждан к наркопреступлениям, уверен собеседник «Известий». Плюс это своего рода сигнал для любителей легких денег.

— Зарабатывать доставкой наркогрузов сегодня решиться может либо недалекий человек, либо тот, кому нечего терять, — те же наркозависимые, к примеру. В некоторых случаях речь идет об иностранцах, лишившихся доходов в России, — объяснил полицейский.

Он пояснил, что высокая раскрываемость наркосбыта в столице и других крупных городах обусловлена эффективным использованием сыщиками камер видеонаблюдения и аналитических систем.

Работают по трафику Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska

Заместительная «терапия»

В тематических анонимных форумах наркодилеров и курьеров проблема поставок оживленно обсуждается. В частности, главная трудность заключается в том, что на приграничных с Украиной территориях осложнены поставки прекурсоров. «Приняли много перевозчиков, [накрыли много] складов, и всё это из-за усиленного контроля за движением машин в тех регионах» , — пишет предполагаемый наркоторговец.

Опасения наркодилеров небеспочвенны — например, в приграничном Белгороде полиция изъяла 5 кг мефедрона у курьера. Груз мужчина прятал под капотом своего автомобиля. Якобы крупная партия вещества была предназначена для реализации на территории Краснодарского края.

Войска ДНР и ЛНР по мере продвижения обнаруживают не только оружейные, но и наркотические схроны на освобожденных территориях. Под Мариуполем в поселке Сопино нашли лабораторию, где, предположительно, изготавливались синтетические психоактивные вещества для боевиков запрещенной в России террористической группировки «Правый сектор». Там же, на базе вооруженного формирования, экстремисты, вероятно, их употребляли. Как считают бойцы ДНР и ЛНР, с помощью психоактивных препаратов противник борется со страхом.

Члены сообщества, которые анонимно зарабатывают на доставке, признают, что под ударом оказалось несколько крупных наркомагазинов, завязанных на украинские поставки. В целом временная потеря украинских поставщиков не сильно повлияла на общую картину, так как остались альтернативные пути. Конкуренты в настоящий момент удвоили усилия и пытаются нарастить мощности, считает источник «Известий» в правоохранительных органах. Но как раз с увеличением объемов и связаны ошибки наркобизнеса, которые приводят не только к задержаниям курьеров, но и к обнаружению лабораторий, считает собеседник.

— Наблюдается активность наркоторговцев из Средней Азии, всё чаще сталкиваемся с героиновыми грузами, — говорит источник в полиции.

Работают по трафику Крупная партия наркотика, изъятая у 22-летней женщины в Якутии Фото: пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

Эта тенденция отражается и в задержаниях, самые весомые (в буквальном смысле) из которых попадают в новостные сюжеты. Активизация пришлась уже на начало марта. В Рязани и Волгограде накрыли две партии героина (в каждом случае речь шла о партиях более чем в полкилограмма вещества).

Впрочем, героиновый трафик оживился не только из-за Украины. О ситуации ранее, 15 марта, сообщали в Агентстве по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана на 65-й сессии комиссии ООН по наркотическим средствам. Представитель ведомства связал интенсивность поставок с приходом к власти в Афганистане «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). По данным АКН, в 2021 году было изъято свыше 4 т наркотических веществ различного рода, что почти на 70% превышает показатели 2020 года. Что касается героина, то его объем, по данным структуры, увеличился в 2,1 раза. Существенная доля этого трафика направляется в Россию.

Военный удар по зависимым

Вместе с тем новостная повестка и приход весны также усугубляют положение наркозависимых людей.

— Психологическое состояние зависимых само по себе является нестабильным, даже те, кто уже прошел курс реабилитации, обязаны соблюдать ряд правил и рекомендаций, — объяснил «Известиям» специалист по экстракорпоральным методам детоксикации неотложной наркологии «Клиники доктора Исаева» Даниил Петров. — Безусловно, стрессовая ситуация, помноженная на наступление весны, провоцирует обострение. Наркоманы по большей части страдают от двойного диагноза, зависимость — это следствие уже развившихся психологических проблем. Инфополе сейчас переполнено тревожными новостями, соответственно, зависимые подвергаются влиянию негативной информации гораздо сильнее, чем люди с устойчивой психикой.

Работают по трафику Фото: Global Look Press/Dmitry Chasovitin

По словам нарколога, число обращений за психологической помощью в клинику увеличилось в разы.

— Более того, возросла тенденция развития зависимостей у тех, кто ранее не обращался за помощью к наркологам. Наши специалисты сравнивают эту статистику с количеством обращений в период пандемии и самоизоляции. Ежедневное употребление алкоголя для подавления тревоги, каннабиноидов, седативных препаратов, психостимуляторов, эйфоретиков — это крайне опасный путь, на который, полагаясь на краткосрочный эффект, сегодня вступают те, кто не может справиться с беспокойством, — пояснил нарколог.

Между тем специалист, который каждый день сталкивается с потребителями наркотиков, отмечает, что особых трудностей с приобретением запрещенных препаратов пациенты в настоящий момент не испытывают.

— Но в перспективе и обозримом будущем с уверенностью можно сказать, что поставки эйфоретиков, кокаина и галлюциногенов заметно уменьшатся, так как они идут из Европы, — считает Даниил Петров. — Зависимые, которые не проходят лечение, будут искать альтернативу в синтетических аналогах, которые уже преобладают на российском рынке. Дефицит аптечных препаратов зарубежного производства отразится на зависимых от барбитуратов, транквилизаторов и опиоидов. Вполне возможно, что на замену придут другие запрещенные вещества и более опасные методы потребления. В любом случае мы готовы адаптироваться к новым реалиям, для этого у нас есть все ресурсы.

Работают по трафику Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Дефицитный компромисс

Прогноз собеседника «Известий» в целом совпадает с экспертной оценкой специалистов ООН, которые не спешат называть плюсом дефицит наркотических средств на розничном уровне (то есть для наркозависимых). По мнению авторов доклада, недоступность привычного наркотика может сопровождаться началом потребления вредных психоактивных веществ местного производства, а также формированием более губительных моделей потребления.