Постель из доз: что происходит внутри наркопритонов

Притоны наркоманов продолжают быть проблемой многих российских мегаполисов. В столице в декабре была проведена масштабная спецоперация правоохранительных органов по выявлению и ликвидации таких рассадников социального зла. Подробности — в материале «Известий».

Идут облавы

В последние несколько лет проблема наркопритонов вновь стала актуальной — жители больших городов всё чаще жалуются на соседей, превративших свои квартиры в место сборищ асоциальных элементов. К примеру, в Москве, получив сигнал от жильцов дома на 2-й Парковой улице, оперативники наркоконтроля задержали 43-летнюю гражданку, устроившая на дому «салон» для употребления наркотических веществ.

«В разное время были задержаны наркозависимые лица, посещавшие квартиру подозреваемой. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию, они находились в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотических средств», — говорится в сообщении столичной полиции.

В отношении этих лиц были составлены протоколы, а в своих объяснениях они честно признались, что и где употребляли.

Работа по выявлению и ликвидации таких притонов сегодня активно идет во всех округах столицы. 16 декабря стало известно о задержании ранее судимой 34-летней жительницы Зеленограда, на квартире которой жили и употребляли наркотики трое мужчин.

Постель из доз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Организация наркопритона преследуется по ст. 232 УК РФ, пояснила член Ассоциации юристов России Александра Обрывко.

Наказание за данное деяние без квалифицирующих признаков предусматривает лишение свободы до 4 лет с ограничением свободы до 1 года либо без такового. Такое же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, грозит лишением свободы от 2 до 6 лет с ограничением свободы до 2 лет либо без такового, а совершенное организованной группой — от 3 до 7 лет также с ограничением свободы до 2 лет либо без такового.

Если вы узнали о существовании притона, лучше всего немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы, устно или письменно. Участковый уполномоченный обязан подготовить материал проверки по такому заявлению. В идеале, он уже должен вести профилактический учет таких квартир, чтобы при необходимости передать информацию в подразделения по контролю за оборотом наркотиков.

Абсолютное дно

«Обителью зла» назвал современные притоны для употребления наркотиков сотрудник одного из профильных подразделений полиции по борьбе с наркотиками в разговоре с «Известиями».

— Это место, где находят себе пристанище наркоманы со стажем. Часто там же варят отраву вроде дезоморфина, сами зависимые называют его «крокодилом», из-за того, что он вызывает некроз тканей. Или готовят из подручных средств так называемую «черняшку». Вонь от таких химических экспериментов распространяется на весь подъезд. Соседи начинают жаловаться во все инстанции.

Но сложность в привлечении к уголовной ответственности заключается в том, что необходимо доказать факт систематического употребления наркотиков в квартире, объясняет оперативник.

— Наркоманы должны рассказать, что хозяин квартиры пускает их для употребления наркотика в стенах своего жилища. В отношении этих лиц нужно составить протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ, и они должны оплатить штраф, а это 5000 рублей.

Наркопритон служит рассадником опасных для социума болезней и катализатором преступной активности, говорит полицейский.

— Сюда приходят с одной целью — употребить наркотик. Здесь же наркоманы знакомятся, а затем совершают тяжкие преступления против собственности, делятся опытом употребления, прогрессируют в своих зависимостях. Здесь же из-за пренебрежения элементарными правилами гигиены и санитарии распространяются ВИЧ и гепатит. Нередко у содержателей есть малолетние дети — им причиняются психические травмы, а иногда и физический вред.

По его словам, содержатели наркопритона — часто семейная пара или сожители.

— Как правило, они уже лишились работы, содержание притона для них единственный способ продолжать образ жизни, к которому они привыкли. По сути, им всё равно, что рано или поздно они окажутся в колонии, зависимость сильнее.

Притон во многих случаях становится и местом смерти наркомана. Причиной может быть и передозировка, и выяснение отношений с поножовщиной.

— Иногда такая смерть ведет к возбуждению уголовного дела о содержании наркопритона, хозяева квартир, особенно с криминальным опытом, знают об этом. Поэтому мы часто сталкиваемся с тем, что еще живых наркоманов с передозировкой выносят на лестничную клетку умирать.

Автор цитаты По данным МВД России, с января по октябрь текущего года было зарегистрировано 157 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Портал правовой статистики сообщает, что за этот же временной интервал было выявлено 5699 человек, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения.

Взгляд изнутри

Андрей почти пять лет периодически жил в притоне для употребления наркотиков. Содержал «нехорошую квартиру» его друг детства, мать которого страдала от алкоголизма.

— Я помню тараканов в квартире своего приятеля, брызги крови, остатки истлевшего ковра на полу. Менялись люди, кого-то сажали, кто-то умирал. Но назначение этой квартиры всегда оставалось неизменным — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю сюда приходили употреблять. Барыга [наркосбытчик] проживал на этом же этаже — в каком-то смысле, это было предприятие закрытого цикла. Квартира стала своеобразным общежитием для зависимых.

Постель из доз Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Обитателями притона были магазинные воры, грабители, проститутки. Все они нарушали закон с одной целью — добыть денег на очередную дозу. Затем сразу покупали наркотик и приходили в квартиру. Хозяин, как правило, получал свою дозу бесплатно. В этом чаще всего и есть главная заинтересованность притоносодержателя, объяснил Андрей. Также постояльцы приносили в дом еду и бытовые мелочи.

По словам Андрея, жесткая позиция соседей обычно означает финал наркопритона.

— Сначала люди приходят решить вопрос с хозяином полюбовно. Но когда на участкового сыплются жалобы, у хозяина притона начинаются неприятности. Мой приятель в итоге попал за решетку, — рассказывает Андрей. За это время жизнь собеседника «Известий» изменилась — он попал в сообщество «Анонимные наркоманы» (АН) и уже почти три года воздерживается от употребления запрещенных веществ.

— Когда друг вышел, мать дала ему мой номер. Я отвез его на собрание сообщества. Уже два года он ничего не употребляет. Наша жизнь изменилась в лучшую сторону, — рассказывает Андрей. Сегодня он бесплатно помогает наркоманам, которые всё еще страдают от зависимости, — это одно из правил АН.