Замещение ущерба: ученые нашли связь наркомании с домашним насилием

Связь раннего начала употребления наркотических веществ с детскими переживаниями подтвердило исследование российских ученых, проведенное по международной методике. Об актуальных подходах к решению проблем зависимых людей, центрах помощи несовершеннолетним наркоманам семейного типа и тематических образовательных онлайн-программах — в материале «Известий».

Когда проблем несколько

Научное сообщество считает, что наркомании и алкоголизму часто сопутствуют другие недуги, требующие должного внимания и переосмысления с точки зрения подходов.

— В течение пяти лет мы проводили исследования на базе нескольких центров и выяснили, что в структуре реабилитантов достаточно высокий процент имеют коморбидные психиатрические патологии (наличие у пациента двух и более расстройств. — «Известия»). В частности, это биполярные расстройства, расстройства личности, эндогенные заболевания, — сообщила профессор факультета непрерывного медицинского образования РУДН Инна Зражевская на Международной практической конференции, посвященной реабилитации зависимых от психоактивных веществ.

Она подчеркнула, что наличие таких расстройств требует иного подхода не только к самой реабилитации, но и к подготовке персонала центров. Каждый реабилитант с дополнительным диагнозом требует дифференцированного подхода, а сама программа — актуализации.

Замещение ущерба Пациент социально-реабилитационного центра «Возрождение» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Еще лет 5–6 назад существовал портрет зависимостей — был определенный процент опиатных наркоманов, отдельно каннабиноидные, барбитуратные и так далее, — рассказал «Известиям» организатор конференции, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. — Но рынок поменялся, пошла синтетика — а она особенно сильно бьет по психике, влияет на мозг. То есть физически наркоман не сразу ощущает последствия, не понимает их. Весь ужас виден только со стороны… Окружающие видят, как он сходит с ума, наблюдают попытки самоубийства, слышат его бред.

Все это подтолкнуло специалистов к созданию сетей реабилитационных центров для людей с двойным диагнозом. В частности, в таких учреждениях есть контроль со стороны психиатра.

Кто консультирует реабилитантов

Главная сложность на пути эффективного возвращения в общество наркоманов и алкоголиков — нехватка компетентных кадров, считают эксперты.

— Сейчас появилось много психологов, бывших зависимых, которым удалось выздороветь. Они молодцы, но не стоит забывать, что сама личность мгновенно не меняется, болезнь не проходит, человек всю жизнь должен об этом помнить и работать над этим, — говорит Зражевская. По данным пятилетнего исследования, у реабилитантов, вернувшихся к нормальному образу жизни, наблюдается такой феномен, как алекситимия, то есть неспособность правильно понимать свои чувства, чувства других людей.

Замещение ущерба Пациентка социально-реабилитационного центра «Возрождение» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Применяемая сегодня программа выздоровления из 12 шагов нуждается в дополнении, считает профессор. Сейчас уже разработаны образовательно-терапевтические кластеры. Такой подход, как считает Зражевская, показал свою эффективность в испытаниях на малых группах реабилитантов и консультантов.

По данным Ассоциации профессиональных консультантов, в 2021 году число консультантов по химической зависимости в России составило около 30 тыс. человек (на 5 тыс. больше, чем в 2020-м). 80% из них имеют среднее профессиональное образование и лишь 20% — высшее профессиональное.

Тревожно не по-детски

Еще одно важное исследование, о котором сообщили медики, касалось связи ранней наркотизации с неблагоприятным детским опытом.

— 92% реабилитантов, участвовавших в другом исследовании, сообщили о наличии «неблагоприятного детского опыта», что является фактором риска для жизни человека, — пояснила на конференции Татьяна Гречаная, старший научный сотрудник НЦ психиатрии и наркологии имени Сербского. — Кроме того, опрошенные указали на раннее начало употребления психоактивных веществ.

Около 50% исследуемых пациентов сообщили, что начали употреблять психоактивные вещества до 14 лет. Исследование подтвердило, что на это влияет психотравматический опыт, приобретенный в детском и подростковом возрасте.

Замещение ущерба Фото: Getty Images/NurPhoto/Maciej Luczniewski

— Употребление веществ часто является компенсаторной реакцией на тяжелые переживания, которые, впрочем, не всегда ими до конца осознаются, — добавила Гречаная.

В исследовании использовался опросник международного образца. Он включает в себя 10 категорий неблагоприятного опыта в детстве. Среди них физическое, сексуальное насилие, эмоциональное или вербальное, а также ситуации дисфункций в семье: развод или потеря родителя, психическое расстройство матери или отца, злоупотребление родителями психоактивными веществами, домашнее насилие в семье, отбывание наказания членов семьи в колонии. Также к детским травмам исследование отнесло лишение эмоциональной близости с родителями и недостаток базовых потребностей (в еде, одежде).

Особое место занимает домашнее насилие

Очень важным является фактор домашнего насилия. Две трети респондентов либо подвергались домашнему насилию, либо наблюдали насилие в семье.

Об опыте создания межрегионального социально-реабилитационного центра для наркозависимых подростков семейного типа «Возрождение» рассказал педагог и психолог Дмитрий Кореняк. К слову, автор концепции имеет богатый опыт реабилитации проблемных детей на руководящих должностях в государственных и муниципальных структурах. Негосударственный МРСЦ открылся в апреле текущего года, сегодня там находится 21 несовершеннолетний. Центр находится в жилом здании в сельской местности под Владимиром.

Замещение ущерба Дмитрий Кореняк, директор социально-реабилитационного центра «Возрождение», соавтор программы реабилитации и социальной адаптации наркозависимых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В таком социально-реабилитационном центре нет персонала, который типичен для бюджетного учреждения. Там две семейно-воспитательные группы — группа мальчиков и группа девочек. В каждой смене присутствуют консультанты, выполняющие роль воспитателей. Они вместе с ребятами занимаются всеми теми делами, которые делают в обычных семьях — убираются, составляют расписание, готовят.

Между детьми распределяются роли — старшие берут под опеку младших, те выполняют свои обязанности. Среднее образование дети получают там же, на дому.

— Ребята чувствуют себя при таком подходе полноправными хозяевами — а это главное. Еще Антон Макаренко говорил, что главный педагог — это хозрасчет. То есть система самоорганизации детского сообщества.

Назад, к идеям «Педагогической поэмы»

Профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого медицинского университета имени Сеченова Иван Даринский высказал мнение, что прежде всего необходимо задуматься о создании продуманных универсальных программ реабилитации.

— Давно известно, еще со времен Антона Макаренко, что самая эффективная психотерапия и форма реабилитации — коллективная, когда используются мощные психологические механизмы воздействия коллектива на одного человека, прежде всего больного.

Замещение ущерба Антон Семенович Макаренко (1888–1939), советский педагог и писатель. Согласно позиции ЮНЕСКО, А.С. Макаренко отнесен к четырем педагогам, определившим способ педагогического мышления в ХХ веке Фото: РИА Новости

Он напомнил о колонии имени Дзержинского, которую создал выдающийся педагог — это был, по сути, центр для реабилитации нескольких тысяч беспризорных детей.

— Среди питомцев этой колонии было много лиц, употреблявших наркотики. Это были не просто социально дезадаптированные лица, а зависимые от опия. К удивлению современников и к нашему удивлению, Макаренко удалось достичь невозможно — он избавил своих питомцев от наркомании.

Замещение ущерба Здание коммуны им. Ф. Дзержинского Фото: РИА Новости

Одной из идей работы устройства таких центров профессор видит предоставление самоуправления реабилитантам и возложение ответственности за результаты реабилитации.

— Участники программ сами занимаются своим обслуживанием, готовят, стирают. Участвуют в создании условий пребывания — это очень важно. Пребывание без активного участия расхолаживает, создает феномен, который называется «госпитализм» — человек отвыкает от навыка обслуживать себя. А ведь речь идет о социальной реабилитации.

Также ученый отметил такие составляющие программы, как сеансы групповой психотерапии, ведение дневников и другие формы психологической работы над собой.

Профессор скептически относится к заявлениям отдельных реабилитационных центров о большом проценте возврата пациентов к нормальной жизни.

Замещение ущерба Фото: Getty Images/fizkes