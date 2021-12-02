Дедовский биохакинг: мода на мухоморы добралась до России

Продукты народной медицины всё чаще обретают новую трендовую жизнь. Пока на полках магазинов приживается комбуча (тот же чайный гриб, что передавался в советское время из семьи в семью в банках), в лесах развешивают объявления о скупке мухоморов — и не для традиционной кустарной мази от боли в пояснице, а для микродозинга. Тренд на грибные пищевые добавки для улучшения сна и снижения тревожности привлек как любителей искать панацею за пределами доказательной медицины, так и фанатов психоделики. В неоднозначных мухоморных делах разбирались «Известия».

Если ты не ищешь гриб

Мухоморы — даже не духи. Это целый народ, говорит коренной житель севера Иван Вантулян российскому этнографу Юрию Симченко: «Они другие. Они как люди». Как они могут быть людьми, если у они ни конечностей, ни глаз с ушами — ничего, что роднило бы нас, удивляется исследователь.

— Тело у них другое. Однако есть и руки, и ноги. Только их видишь, когда в тебя войдет сам мухомор, — объясняет чукча. Этот диалог этнограф приводит в очерках об изучении шаманской жизни, опубликованных в альманахе РАН.

А это цитата из Instagram 2021 года: «Чтобы найти грибы, ты должен мыслить, как грибы. Ты сам должен стать маленьким грибом. Грибы не бегают по городу в поисках людей, но они всегда находят нужного им человека. Если ты не ищешь грибы, это еще не значит, что грибы не ищут тебя». Картинка с этим текстом опубликовала в аккаунте, который рекламирует мухоморы для микродозинга.

Фото: Global Look Press Amanita Muscaria, гравюра 1640 год

В этом году грибной бум окончательно обосновался в России. На Западе тренд живет уже несколько лет — адепты микродозинга погружаются как в мистическую, так и медицинскую составляющую вопроса. Главным проповедником грибного микродозинга (в том числе и мухоморного) стал американский миколог Пол Стемец. Его компания производит грибные смеси в форме БАДов разного назначения. Он выступает ключевым героем документального фильма о «Фантастических грибах» на Netflix, из которого мы узнаем, что мицелии и начало, и конец, и в них кроется ответ на многие вопросы человечества.

Некоторые энтузиасты приходят к микродозингу едва ли руководствуясь научным интересом. Американский блогер с ником Amaranta Dreamer, бывшая школьная учительница утверждает, что шла в лес, чтобы покончить с собой, а вышла оттуда с мухомором, который изменил ее жизнь. Впоследствии она открыла лавку с грибами на международной платформе для любителей хендмейда — анонимно, несмотря на отсутствие запрета в родном штате.

В велнес-культуре красный мухомор прославился в первую очередь как средство для борьбы со стрессом и нарушениями сна. Канадский стартап Psyched Wellness, который занимается разработкой подобных безрецептурных оздоровительных препаратов, провел 14-дневный научный эксперимент на крысах.

— Это называется установка терапевтического окна. Предельные дозы мухоморного микродозинга выдавались крысам в пересчете на человека в максимальных концентрациях, чтобы установить, есть ли какие-то побочки, — объясняет в беседе с «Известиями» кандидат биологических наук, миколог и создатель грибной аптеки Михаил Вишневский. — Исследования показали, что побочек нет.

3 ноября компания сообщила, что министерство здравоохранения Канады одобрило заявку на включение красного мухомора в реестр ингредиентов, используемых для производства натуральных продуктов для здоровья. Решение канадских властей можно считать прецедентом, хотя и в рамках нормального поступательного развития индустрии, считает Михаил Вишневский.

Когда съел двойника

Какой статус у мухомора в России? Он не запрещен к сбору, употреблению и продаже. Мухомор — традиционный фигурант «грибных сводок» Роспотребнадзора, в которых ведомство призывает сборщиков к бдительности. Дело в пищевых отравлениях грибами, которых в год официально фиксируется порядка тысячи.

«Мухоморы содержат такие токсические вещества как мускарин (действует на центральную нервную систему), иботеновая кислота, мусцимол (оказывают психотропное воздействие). Симптомы отравления проявляются спустя 1–4 часа после употребления в пищу, выражаются тошнотой, рвотой, обильным слюноотделением, сужением зрачков, галлюцинациями, чередованием возбуждения и торможения, — предупреждает ведомство, не уточняя, о каком конкретно виде гриба речь идет. — Симптомы исчезают спустя 2–4 часа, некоторые случаи отравления заканчиваются летально».

В октябре 2018 года жителя Самарской области госпитализировали в токсикологическое отделение больницы в Тольятти из-за отравления, сопровождавшегося судорогами: мужчина съел четыре мухомора на спор. Не обошлось без случаев отравления и этой осенью. В Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе поступил мужчина в состоянии средней тяжести с галлюцинациями. В учреждении отмечали, что он не первый. Некоторые пострадавшие, по словам медиков, ели мухоморы, чтобы укрепить иммунную систему.

Дедовский биохакинг Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Мухоморы всё же известны как не смертельно ядовитые грибы, говорит кандидат биологических наук, доцент кафедры микологии и альгологии МГУ Константин Тарасов.

— Вместе с тем любые грибы, если их неправильно хранить, могут стать смертельно ядовитыми, — отмечает миколог в беседе с «Известиями». Зависит и от восприимчивости конкретного человека: кто-то отравится слабо, кто-то серьезно — это не «универсальная» в своей вредоносности бледная поганка.

Что касается мухоморов, то путаница возникает, в частности, из-за их разнообразия: «Есть, например, такой вид мухомора, который абсолютно не ядовит и вполне съедобен. Но его даже специалисты стараются не брать, потому что различия незначительные. Поэтому вполне вероятно, что люди, которые говорят, мол, «я ел мухоморы и всё у меня было хорошо», съели этого двойника».

В народной медицине грибы, в том числе и мухомор, применяются издавна, а в Юго-Восточной Азии и фармакология применяет их много лет.

— У нас — не только в России, но и в Западной Европе — только начинают по-научному к этому вопросу подходить, — признает собеседник издания. Как с иным лекарством да и любым продуктом, подход здесь нужен исключительно индивидуальный и крайне осторожный.

Сломает даже грибоеда

Настойки и мази из мухоморов — арсенал «бабушкиной» домашней аптечки. Сбыт мухоморов тоже явление не новое, но скорее исключение из правил: в 2018 году стало новостью то, что на курганском рынке их продают по 200 рублей за горстку как раз для лекарственных средств. В 2021 году на рынке Коломны грибы с красной шляпкой сбывали для лечения от всего и сразу уже за 500 рублей. В подмосковных лесах якобы и вовсе развесили объявления о скупке мухоморов.

На «Авито» по запросу «мухоморы» — безобидные игрушки, мази из букета натуральных ингредиентов, а также книги о грибах в целом и галлюциногенных в частности. Среди них — сборник под авторством «бабы Маши такой-то», собранный по итогам международного эксперимента интернет-общественности. В нем участвовали 3 тыс. человек, которые отслеживали на себе эффекты от микродозинга мухомора, утверждается в сборнике.

Дедовский биохакинг Фото: Global Look Press/Eduard Kislinsky

Автор цитаты По запросу «микродозинг» обнаруживается и объявление о продаже БАД «для trip».

Тренд на микродозинг — и без того неоднозначный, обросший историями об экспериментах с биохакингом в Кремниевой долине, спасении от самоубийства в лесу и познании Вселенной, дошел до России. Смесь стала еще более гремучей: о единой технологии и вообще какой-либо обработке зачастую не идет и речи, а список целебных свойств разросся до объемов справочника болезней.

«Мудрый гриб» мухомор якобы помогает «обнаружить проблемные места, которые нуждаются в ремонте», «указать на мысли, которые надо изменить», избавляет от зависимостей и вообще улучшает качество жизни — это лишь малая часть вещей, которые якобы дает микродозинг мухоморов. Во всяком случае, по мнению участников профильных чатов Telegram, где продают не БАДы на их основе (на ряде сайтов продают добавки, которые имеют декларацию о соответствии и эко-сертификат. — Ред.), а сами грибы, как есть.

В некоторых Telegram-каналах строго пресекаются любые аллюзии на наркотические трипы, другие совмещают продажу мухоморов (в том числе спорового материала) с незаконными сбытом семян конопли и сеянцев пейота — кактуса, популяризированного Карлосом Кастанедой и запрещенного для культивирования в России. Грань между рекламой мухоморов для общеоздоровительного микродозинга и его применением в качестве психоделика весьма тонкая.

Ссылаются и на опыт коренных народов Севера, и на легенды о пожиравших мухоморы скандинавских берсерках. А потому микродозинг — это не только для разработчиков из Кремниевой долины, но для настоящих шаманов, считают поставщики (в отличие от любителей психоделиков они вместе с грибами продают сушеные ягоды и травяные чаи).

Автор цитаты У этих каналов по несколько тысяч подписчиков. Цены колеблются в диапазоне от 1,4 тыс. до 7,5 тыс. рублей в зависимости от сорта и порции. Наряду с красным мухомором продают пантерный, который значительно опаснее, говорят микологи.

Добрался грибной бизнес и до Instagram. По хештегу «мухомор» — посты с рекламой микродозинга вперемежку с публикациями любителей хендмейда, которые создают грибочки-игрушки или детские костюмы для утренника. Микродозинг пропагандируют как фитнес-тренеры, преподаватели каратэ, так и около-эзотерические аккаунты, которые рассказывают о магических практиках с «дедушкой Мухомором» для «исследования тонких миров и далеких глубин сознания», а также «непрерывного самосовершенствования в материальном мире».

Дедовский биохакинг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В разношерстных публикациях в Instagram значительно расширяется список целебных свойств гриба, который пропагандируют не только приверженцы микродозинга, но и любители народной медицины. Речь о помощи при болезненных менструациях, гипертонии, простатите и даже профилактике онкологических заболеваний — в общем, не гриб, а панацея, уверяют они.

Грибной бум не обошел стороной и TikTok. О преимуществах микродозинга, например, рассказывают пользователи с говорящими никами «ДруидИндивид» и «Грибная фея». Последняя утверждает, что благодаря микродозингу можно избавиться от алкогольной, наркотической и табачной зависимости. Но блогеры стращают: если перебрать с грибом, от личности не останется и следа.

Так себе альтернатива

Мухомор, как любой вид психоактивного вещества, вызывает галлюцинации и расширяет сознание «не в хорошем смысле этого слова», подчеркивает главврач клиники «Зависимость 24», психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

— Для тех, у кого есть скрытые психиатрические заболевания, его употребление, к сожалению, послужит пусковым механизмом, — говорит он «Известиям». У людей, переживающих определенные возрастные кризисы, употребление может спровоцировать «дебют» того или иного заболевания.

Мухомор попросту замещает другие вещества: в этом адепты микродозинга не врут. Однако это «крайне сомнительная замена», заявляет врач: «В наркологии есть такой термин как перекрестная зависимость, когда человек с одного вида психоактивного вещества переходит на другое. Зависимым он от этого не перестает быть».

Вряд ли мухомор может стать альтернативой алкоголю. Он может стать заместительным, скорее, для тех, кто употребляет похожие по эффекту токсические, синтетические вещества, отмечает председатель общественного движения «Стопнаркотик» Сергей Полозов.

Есть и другая проблема: где имеет место микродозинг, там со временем может образоваться и макро-.

Автор цитаты — К сожалению, любое психоактивное вещество подразумевает под собой рост толерантности, устойчивости. Надо всё больше, больше, больше — это вечная гонка за желаемым эффектом, — добавляет Алексей Казанцев.

В первой половине двухтысячных велись разговоры о том, чтобы запретить красный мухомор, однако этого не стали делать, вспоминает глава «Стопнаркотик». По его словам, в России нет острой проблемы с распространением галлюциногенных грибов, с которыми проводят параллель, когда заходит речь о мухоморах. На них нет и особого спроса в отличие от синтетических наркотиков. Грибы — «тяжелая история из прошлого, к ней даже действующие наркоманы не прибегают». С засильем мухоморов общественная организация пока не сталкивалась.

— Возможно, формируется новый рынок, и первое время он не будет запрещенным. До той поры пока государство не обнаружит, что у населения есть массовый спрос, — предполагает собеседник «Известий». Даже если сами мухоморы безобидны, из-за переплетения с рынком наркотиков есть риск того, что грибы, например, обрабатывают синтетическими растворами.

Дедовский биохакинг Фото: Global Look Press/Robert Seitz

В России есть реестры наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих веществ и новых психоактивных веществ — четыре списка, которые утверждаются правительством, разъясняет в беседе с «Известиями» кандидат юридических наук, эксперт по наркотическим делам Евгений Черноусов.

— Если фиксируется смертельный случай, мы обращаемся к решениям, которые приняла ООН, — рассуждает собеседник. — Они говорят, что страна вправе включить вещество в реестр запрещенных, если людям наносится вред.

Автор цитаты По мнению Евгения Черноусова, хотя оборот галлюциногенных грибов не является проблемой в России, правовой статус мухоморов — а именно его отсутствие в запретительном списке — пробел в законодательстве.

Побег от разъяренной техники

Сам термин «галлюциногенный» некорректен по отношению к красному мухомору, который в основном используется для микродозинга, подчеркивает кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский. По его словам, этот гриб относится к энтеогенам, которые «вводят человека в состояние измененного сознания» и как правило позволяют заняться глубоким самокопанием. А галлюцинация — это «когда тебе начинает казаться, что за тобой гоняется разъяренный холодильник», иными словами — когда ты видишь то, чего нет и быть не может.

Энтеогенный эффект с красным мухомором достигается лишь в случае приема «боевых дозировок», говорит собеседник «Известий».

— Если речь идет о микродозинге, то он практически не оказывает никакого энтеогенного эффекта, — объясняет Михаил Вишневский.

При этом собеседник издания подчеркивает, что он категорически против продажи мухоморов для микродозинга без соблюдения технологии. Вопрос ее соблюдения сводится к тому, осталась ли в грибах иботеновая кислота — она и есть нейротоксин, отмечает он. При правильной обработке сохраняется только мусцимол, который является основным действующим веществом.

Увлечение населения мухоморами, собранными и обработанными в неизвестных условиях, их прием в боевых дозировках, конечно, ни при каких обстоятельствах приветствовать нельзя, резюмировал Михаил Вишневский.