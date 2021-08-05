Окопались в городе: что сегодня преступники продают через закладки

Специфический вид «доставки» товаров, по большей части незаконных, развивается на теневом рынке в России. Этим инструментом криминальной логистики, в частности, начали активно пользоваться изготовители липовых сертификатов о вакцинации и продавцы оружия. Что еще опасного предлагают купить на черном рынке через закладку и чем грозит поход за таким кладом, выясняли «Известия».

На текущей неделе в Хабаровске сотрудники МВД задержали мужчину, торговавшего фиктивными сертификатами о вакцинации, справками о временной нетрудоспособности и заключениями врачебных комиссий.

— Подозреваемый передавал документы бесконтактным способом: прятал их под доску объявлений, расположенную возле подъезда, в котором проживал, — сообщили в ведомстве.

Теперь продавцу фейковых бумаг, как и его клиентам, грозит уголовная ответственность за изготовление и использование подложных документов.

Способ обезличенной торговли, которым воспользовался хабаровчанин, одними из первых взяли на вооружение наркодилеры. Массово распространять наркотики через закладки начали с развитием глубинного интернета — так называемого даркнета. Цифровое пространство, в которое россияне стали активно интегрироваться в начале 2010-х, обещает пользователям повышенную анонимность. Довольно быстро даркнет сделался популярной площадкой для торговли запрещенными веществами, обмена запрещенным контентом, распространения нелегального софта и продуктов интеллектуальной собственности без соблюдения авторских прав. Торговля физическим (нецифровым) товаром в основном осуществляется через систему тайников. Протоптанную наркодилерами дорожку со временем начали использовать и другие «бизнесмены» из цифровой подворотни.

Оружие из ямы

Вместе с распространителями наркотиков одними из первых наладили рынок сбыта игроки рынка нелегального оружия — холодного и огнестрельного.

— Различными путями в Россию поступает стрелковое оружие западного производства — его часто переправляют в разобранном виде, частями. Потом здесь уже собирают и продают через всё те же закладки, — рассказал собеседник «Известий» из правоохранительных органов. — Покупатели далеко не всегда представители криминалитета — это могут быть просто любители мужских игрушек или коллекционеры.

Еще одна практика торговли через закладку касается спецсредств для негласного получения информации, оборот которых в России также с некоторых пор был ограничен.

Окопались в городе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Одно время посылки с «Алиэкспресс» беспрепятственно шли вагонами из Китая — скрытые камеры в часах и авторучках, трекеры различные, — продолжает собеседник «Известий» . — Почти беспрепятственно шли поставки откровенно криминального оборудования для кардинга и шимминга. Их получали прямо на почте. Полиция, таможня, пограничники активизировали работу по этому направлению и поставили его на контроль — многие адресаты были привлечены по статье о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Но сегодня такая техника опять продается, через те же закладки.

Закладка на колесах

Наркодилеры и прочие продавцы нелегального товара обкатывают новый способ закладки — маскируют под подарок, забытую вещь, посылку, которую передают в том числе через легальные сервисы такси. Не так давно у перевозчиков появилась услуга доставлять небольшие посылки, которой тотчас воспользовались преступники. Столичные наркополицейские недавно разоблачили такую схему: сообщники покупали шампуни и аккуратно засовывали во флакон синтетические наркотики. Потом рассылали заказчикам через официальных перевозчиков. Роль курьера на финальной стадии играл уже таксист, которого использовали (как и сервис) вслепую.

По словам источника в правоохранительных органах, сегодня наряду с легальным рынком сбыта алкоголя существует и огромный теневой.

Чрезвычайно опасным для финансовой системы страны становится реализация фальшивых наличных через тайники. В апреле житель Ижевска был осужден на 2 года и 10 месяцев колонии строго режима за сбыт фальшивок достоинством в 5000 рублей. Во время следствия он подробно рассказал, как покупал и забирал из тайника фальшивки, которые приобрел за меньшие деньги через интернет.

Окопались в городе Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В декабре прошлого года сотрудники УВД по ХМАО задержали целую группу фальшивомонетчиков, которые реализовали как минимум 20 пятитысячных банкнот на территории региона. Подделки, полученные из тайника от изготовителя, оказались высокого качества — подлог был обнаружен лишь в банке при пересчете.

Стоит пояснить, что площадки в даркнете выступают в роли посредника — одни акторы к ним обращаются с предложением продать свой товар, другие — купить. Посредник за комиссию контролирует сделку, чтобы все оказались довольны.

Еще одна точка роста нелегального рынка — сбыт рецептурных препаратов.

— Как правило, речь идет о нейролептиках и других сильнодействующих препаратах, — говорит оперативник одного из подразделений по борьбе с наркотиками.

По его словам, особенно остро стоит проблема в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. То же самое касается и так называемой спортивной фармы — анаболических стероидов и прочей опасной химии, которую некоторые спортсмены употребляют для быстрого достижения результатов.

Опасные прогулки

— Нелегальный товар сам по себе может подпадать под санкции Уголовного кодекса, и покупатель в этом случае рискует свободой, — рассказывает Павел Коростелев, руководитель отдела компании «Код Безопасности». — Кроме того, оставленные продавцу данные рискуют быть слиты третьим лицам, которые могут использовать их для мошенничества, подделки документов и так далее.

Существует и ряд других опасностей при посещении даркнета, предупреждает эксперт.

Окопались в городе Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

— Подцепить на компьютер или смартфон в теневом интернете можно всё что угодно — от трояна, который будет незаметно красть пароли пользователя, до вируса-шифровальщика, напрямую вымогающего деньги за расшифровку данных. В целом не рекомендуется в даркнет ходить, если точно не понимаешь, зачем это делать и как защищать компьютер.

Завуалированное предложение

Спектр товаров, которые предлагаются к продаже, значительно вырос, за счет того что из даркнета предложения к покупке переместились на сайты бесплатных объявлений.

— Если касаться оружия, то в таких объявлениях будет указано, что это макет или охолощенный ствол, но на самом деле такое оружие будет вполне исправным, — пояснил «Известиям» пожелавший остаться неназванным эксперт, знакомый с принципами теневой торговли. — Если речь идет о холодном оружии, то на сайтах, например, пишут, что предлагают одолжить тот или иной нож «для фотосессии под залог». Так выглядит завуалированная сделка по сбыту холодного оружия. Товар передается либо через закладку, либо через таксиста. В случае с алкоголем и его продажей ночью или несовершеннолетним в объявлении будет написано что-то вроде «продам пустую бутылку».

По словам представителя одного из подразделений МВД, для пресечения массовой незаконной торговли необходим особый контроль сайтов бесплатных объявлений.