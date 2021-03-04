Опасные иглы: в даркнете начали продавать западные вакцины от COVID-19

В даркнете начали продавать вакцины от COVID-19, обнаружили исследователи теневых площадок. В Сети предлагают купить препараты Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna, выяснили специалисты «Лаборатории Касперского». Информацию подтвердили в Softline, появление таких объявлений зафиксировали и независимые исследователи даркнета. Покупая прививку от COVID-19 на теневых площадках, можно нарваться на подделку, испорченный продукт или мошенников, предупреждают специалисты.

Теневая статистика

В даркнете предлагают купить запатентованные вакцины от COVID-19 — Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna, утверждают специалисты «Лаборатории Касперского» (ЛК). Они изучили 15 теневых площадок. Аналогичных российских препаратов среди предложений специалисты не обнаружили. Цена за дозу для одного человека варьируется от $250 до $1,2 тыс. В среднем же вакцины предлагают купить за $500.

Объявления приходят преимущественно из Франции, Германии, Великобритании и США, отметили в ЛК. Общение с продавцами происходит через защищенные мессенджеры с функцией удаления сообщений по таймеру. Оплата в основном требуется в биткойнах. Судя по анализу трансакций, многие авторы объявлений провели от 100 до 500 операций.

В среднем продавцы вакцин проводили до 400 сделок, подтвердил «Известиям» независимый исследователь даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов.

Опасные иглы Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Подобные предложения в даркнете действительно встречаются, знает и основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян. Большинство объявлений сосредоточено на маркетплейсах типа «Гидра», специализирующихся на торговле запрещенными веществами , добавил он.

— В появлении такого рода предложений нет ничего странного, так как любой запрещенный или эксклюзивный товар немедленно появляется на черном рынке, и вакцины тут не исключение, — отметил эксперт.

Объявления о продаже вакцин начали появляться в Сети еще в середине лета 2020 года — одновременно с новостями о сертификации первых препаратов, рассказал ведущий аналитик Infosecurity а Softline Company Александр Вураско. В феврале количество подобных предложений начало увеличиваться, а цены пошли вниз, уточнил Олег Бахтадзе-Карнаухов.

Никаких гарантий

Точно сказать, являются ли предложения о продаже вакцин в даркнете мошенническими, нельзя, утверждает эксперт ЛК по кибербезопасности Дмитрий Галов. Положительные отзывы под некоторыми объявлением позволяют предположить, что в результате части сделок люди действительно приобретали нужный товар, обратил внимание эксперт.

Опасные иглы Фото: REUTERS/Benoit Tessier

— Теоретически это возможно, поскольку в медицинских учреждениях по всему миру при вскрытии упаковки с вакциной иногда остаются неиспользованные дозы. Однако получить гарантию, что все условия правильного хранения вакцины соблюдались, вряд ли получится. Нет гарантии и в том, что в ампулах действительно вакцина , — отметил Дмитрий Галов.

Соблюсти условия хранения некоторых препаратов не всегда удается даже в медучреждениях и фармкомпаниях. Например, в январе в США в штате Огайо поставщик вакцин SpecialityRX вынужден был забраковать 890 из 1,5 тыс. доз Moderna, поскольку был нарушен температурный режим. Как и Pfizer/BioNTech, этот препарат хранится при температуре минус 70-80 градусов по Цельсию. Условия хранения и транспортировки AstraZeneca более щадящие — от 2 до 8 градусов по Цельсию. То есть последнюю вакцину можно хранить в холодильнике.

Первые объявления, которые появились еще до начала прививочной кампании, почти наверняка были мошенническими, предположил Ашот Оганесян. Насчет нынешних предложений эксперт не так уверен.

Опасные иглы Фото: REUTERS/Carlos Osorio

— Точно можно сказать, что скамом являются самые дешевые предложения. Относительно остальных можно предположить, что покупатель явно что-то получает, иначе площадка бы уже заблокировала продавца , — отметил он.

Не вакцинами едиными

Помимо вакцин на теневых площадках предлагают купить поддельные сертификаты о прохождении вакцинации и справки об отсутствии COVID-19, видели специалисты ЛК. Последний документ в некоторых странах требуется для выхода на работу в офис, оформления командировок и просто выезда за границу.

Сертификат европейского образца стоит $20-25 долларов, сообщили в ЛК. А справку об отсутствии заболевания новой коронавирусной инфекцией в России можно купить за 3,5-5 тыс. рублей, добавили там.

Примерно те же расценки видел Олег Бахтадзе-Карнаухов.

Опасные иглы Фото: Global Look Press/Michael Webe

— Что интересно, пандемия особо не изменила ценовую политику этого сегмента черного рынка. Даже до COVID-19 можно было по примерно этим же ценам купить поддельные справки и некоторые лицензии, — рассказал он.