Подцепили грибок: жителей США захватило псилоцибиновое безумие

На фоне политических и экономических коллизий последнего времени почти незамеченным осталось тревожное событие, способное в недалеком будущем изменить жизнь многих людей. В американской прессе появились сообщения о том, что город и округ Денвер (штат Колорадо) в самом центре страны может стать первым городом США, который отменит уголовную ответственность за употребление и хранение, продажу, транспортировку и выращивание галлюциногенных грибов рода Psilocybe. Голосование должно состояться летом 2019 года. Схожая кампания развернута и в штате Орегон, жители которого планируют провести «психоделический плебисцит» в 2020 году. Обе эти территории давно славятся своим исключительно высоким уровнем нелегального оборота наркотических средств. Как в Денвере, так и в Орегоне полностью легализована марихуана. Более того, Денвер был первым городом в США, где марихуану разрешили потреблять в барах, ресторанах, гостиницах и других публичных местах. «Известия» изучили историю вопроса.

Шляпки и ножки

Инициаторы очередного «легалайза», разумеется, считают свои цели сугубо благородными. Во-первых, уверяют они, несмотря на существующий запрет, значительная часть населения, прежде всего молодых людей, употребляет психоделические грибы и часто подвергаются за это жестоким и малооправданным репрессиям. Длительные сроки тюремного заключения приводят к десоциализации заключенных и распаду их семей. Легализация грибов позволит сократить размеры потребления тяжелых наркотиков, а также алкоголя и табака. И, наконец, постоянная и изнурительная борьба с потребителями грибов, говорят они, снижает эффективность работы полиции, которая, вместо того чтобы выявлять и предупреждать имущественные и иные тяжелые преступления, вынуждена отлавливать и сажать в тюрьму детей и подростков.

грибочки_1 Мужчина и женщина в магазине с марихуаной в первый день начала законной продажи в штате Орегон. 1 октября 2015 год Фото: REUTERS/Steve Dipaola

В дальнейшем любители «гриба» не исключают его повсеместное применение в качестве популяционного рекреационного наркотика, который будет призван заменить табак и алкоголь. Активисты психоделического движения ссылаются также на многолетний опыт декриминализации легких наркотиков в Нидерландах, несмотря на то что в 2008 году в этой стране был запрещен свободный оборот «волшебных грибов». Этот запрет они считают недоразумением.

Ползучая «революция»

Необходимо отметить, что в США в последние годы тихо и незаметно идет процесс смягчения наказаний за незаконное хранение и употребление всех психоактивных средств, включая героин и кокаин. Для того чтобы понять, как работает этот механизм, необходимо обратиться к принятой в США довольно сложной классификации психоактивных средств, способных вызывать патологическую зависимость.

грибочки_1 Калифорнийский полицейский и двое задержанных, подозреваемых в хранении наркотических средств Фото: Global Look Press/Leonard Ortiz

Все наркотики, лекарственные средства и химические соединения, используемые для изготовления наркотиков, разделены на пять категорий в зависимости от их способности формировать патологическую зависимость, вызывать нарушения физического здоровья, наносить ущерб социальному статусу, а также возможности использования их в качестве лекарственных средств.

Автор цитаты В группу I включены психотропные вещества, которые могут быть отнесены к категории лекарственных средств, которые пока не используются в медицинских целях, но обладают высоким потенциалом для злоупотребления (марихуана, диэтиламид лизергеновой кислоты (ЛСД), экстази, метаквалон, пейот). Группа II — наиболее опасные наркотики, быстро приводящие к формированию психической и физической зависимости (героин, кокаин, метамфетамин, метадон, фентанил и др.). Группа III — наркотики с умеренной или низкой способностью провоцировать развитие психической и физической зависимости. Их наркогенный потенциал ниже, чем у веществ, входящих в группы I или II (кодеин, кетамин, анаболические стероиды, тестостерон, никотин и др.). Группа IV — наркотики и лекарственные средства с низким потенциалом злоупотребления и риском развития зависимости (ксанакс, диазепам, валиум, трамадол и др.). Группа V — вещества и лекарственные средства с минимальным наркогенным потенциалом (антидиарейные, противокашлевые и обезболивающие препараты).

Ползучая декриминализация наркотиков в США осуществляется, во-первых, посредством снижения сроков тюремного заключения и уменьшения перечня отягчающих обстоятельств. К последним относятся повторный арест за хранение наркотика, насильственные преступления, сексуальная агрессия и пр. Смягчение наказаний достигается также путем перемещения того или иного вещества из групп I и II в группы III и IV, с учетом того что сроки тюремного заключения или тяжесть иного наказания за хранение и употребление веществ из последних групп существенно меньше. В каждом штате существуют своя практика назначения наказаний за хранение тех или иных наркотических средств. Наиболее либеральные законодательные нормы такого рода установились в тех штатах, которые провели полную декриминализацию марихуаны. К примеру, в штате Орегон хранение кокаина, героина и метамфетамина недавно расценивалось как тяжелое преступление (фелония). Теперь оно превратилось в мелкое правонарушение.

Что там внутри?

Содержание псилоцибина в дикорастущих грибах рода Psilocybe колеблется в пределах 0,1–1,5%. Наркоманы используют как свежие, так и сушеные грибы. В «уличных» образцах содержание псилоцибина может различаться в 10 и более раз. Поэтому велика вероятность передозировки их действующего начала.

В отличие от многих других наркотических средств псилоцибин обладает относительно низкой острой токсичностью (ЛД50 мышей при внутривенном введении превышает 250 мг/кг), но она резко увеличивается при одновременном употреблении алкоголя и других наркотиков . Длительная передозировка наркотика приводит к значительному изменению уровня ряда гормонов (кортизол, адренокортикотропный гормон, тиреотропный гормон, пролактин, гормон роста).

Количество исследований и научных публикаций, посвященных изучению влияния псилоцибина на организм человека, в последние годы резко увеличилось. Произошло это в значительной мере благодаря возросшему интересу к этой теме со стороны грантодателей. Так, в ноябре 2018 года в журнале Neuropharmacology, который был полностью посвящен теме «Психоделики: новые двери, измененные представления» опубликован многостраничный обзор литературы, касающийся псилоцибина. Нельзя исключать, что такая финансовая поддержка связана с более глубинными факторами, нежели простой научный интерес.

грибочки_1 Фото: Global Look Press/Lutz Wallroth

Не брезгуют западные исследователи и экспериментами на людях (хотя и на добровольной основе). Впрочем, эти работы продемонстрировали не самый ободряющий для агитаторов «психоделической революции» результат. Установлено, что даже однократное использование псилоцибина может приводить к стойким личностным изменениям , способствуя формированию мистического мышления, «открытости», утрате контакта с реальностью и погружению во внутренний мир. Он делает человека более восприимчивым к мнению и словам других. Его эффекты иногда могут имитировать психотические состояния. В высоких дозах он способен вызывать тревожность и страх. При этом аддиктивный потенциал псилоцибина хотя и ниже, чем у героина и кокаина, но находится практически на том же уровне, что и у ЛСД, и несколько выше, чем у экстази.

Нация зомби

Сторонники медикаментозного и иного употребления галлюциногенных грибов указывают на то, что эти грибы якобы способны ослаблять пограничные психические расстройства, являющиеся причиной суицидов. Действительно, исследования, проведенные на здоровых добровольцах, показывают, что употребление псилоцибина на протяжении нескольких месяцев сопровождается возникновением стойкого ощущения благополучия и удовлетворенности жизнью, снижением агрессивности и появлением предрасположенности к конформизму. Опыт длительного назначения психоделических средств лицам, отличающимся криминальным поведением, а также отбывающим тюремное заключение, показал, что псилоцибин способствует снижению числа рецидивов и уменьшению актов гомосексуального насилия.

грибочки_1 Пьяный мужчина спит на улице Портленда, штат Орегон Фото: Getty Images/Ben McCanna

Специальная экспертная комиссия Евросоюза также занималась изучением сравнительной опасности псилоцибина и других наркотиков. Обнародованные данные шокировали многих, в том числе и в научном сообществе: самым опасным наркотиком по параметрам общего вреда был признан алкоголь, обошедший даже героин и кокаин. А самыми безопасными, по мнению евроспецов, оказались все те же псилоцибовые грибы.

Однако многие серьезные ученые подвергают выводы экспертов ЕС серьезному сомнению. Если верить выкладкам, наркотики, которые считаются самыми тяжелыми (героин, кокаин), наносят людям меньший вред по сравнению с алкоголем, а табак по степени вредности не отличается от кокаина и метамфетамина. Героиновым наркоманам, знакомым с тем, что такое ломка, в это трудно поверить. Не могут согласиться с этим и психиатры-наркологи, которые знают, сколько живут на свете любители тяжелых наркотиков. Трудно поверить в это и патологоанатомам, которые хорошо знакомы с кокаиновым поражением сердечной мышцы. Не согласятся с этим потерявшие зубы и пережившие тяжелый психоз потребители метамфетамина. Невольно закрадывается мысль об адекватности метода оценки общего риска и справедливости этого так называемого экспертного заключения. Но адепты «психоделической революции» с восторгом жонглируют этими данными, находящимися, по мнению ряда специалистов, на грани шарлатанства — возможно, хорошо оплаченного.

грибочки_1 Наркозависимый в реанимационном отделении Фото: Global Look Press/Russian Look

Псилоцибин, даже при однократном употреблении, погружает в мир видений и иллюзий, властно отрешает от всех проблем реальности и заставляет сосредоточиться на своем маленьком, но кажущемся бесконечным внутреннем мирке. Псилоцибин делает человека более внушаемым, подверженным чужому влиянию, чужим мыслям и чужому мироощущению. Образно говоря, превращает личность в безвольную марионетку, практически полностью лишенную свободы воли. Похоже, что за спинами грантодателей, щедро оплачивающих исследования в области «волшебных грибов» и благожелательные отзывы сомнительных «экспертов», скрываются куда более серьезные силы. «Психоделическая революция» начинает казаться программой «психоделической кастрации» масс — превращение их в безвольных зомби, готовых на любую участь ради получения удовлетворения с помощью дешевого незатейливого порошка. На этом фоне эксперименты по контролю над сознанием, проводившиеся спецслужбами США в 1950–1970-е, кажутся детской игрой.

«Грибная» история развивается по накатанному сценарию. Сценарий этот был детально отработан в США на марихуане, которая сначала была декриминализована, затем вошла в перечень доступных лекарственных средств и в конце концов превратилась в средство для развлечения. На очереди стоит еще одно полусинтетическое психоактивное соединение — МДМА (3,4-метилендиокси-N-метамфетамин), более известное под сленговым названием «экстази». Возможность его легализации широко обсуждается активистами психоделического движения. Не закончатся ли эти процессы полным коллапсом западного демократического общества, каким мы его знаем?

Автор — научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии, д.м.н.