Наркнет: как запрещенные вещества рекламируют в обычном интернете

Мнение, что весь рынок наркотиков ушел в даркнет и поэтому с ним ничего не может сделать полиция, ложно. Наркотики продолжают рекламировать на обычных сайтах и в соцсетях. И борьба с этим приносит так же мало результатов.

Бороться с продажей наркотиков в даркнете или дипвебе — неиндексируемой части интернета, доступ к которой можно получить только через шифрующие данные пользователей браузеры, — у полицейских со всего мира пока получается не слишком хорошо. На владельца крупнейшего интернет-магазина наркотиков Silk Road ФБР в 2013 году вышло в том числе потому, что он «по работе» пользовался обычной почтой, в которой указал настоящие имя и фамилию. А в то, что МВД, а не конкуренты осенью 2017 года закрыло RAMP (российский аналог Silk Road), до сих пор верят не все.

Скандал 2014 года из-за контракта между МВД и Центральным научно-исследовательским институтом экономики, информатики и систем управления, по которому НИИ за 3,9 млн рублей обязалось разработать технологию (так и не созданную) деанонимизации пользователей даркнета, еще раз показывает, что поймать наркодилеров, не выходящих с темной стороны Сети, пока не получается. Однако сами продавцы регулярно появляются на светлой стороне.

«Стафф» на YouTube

Самые известные случаи рекламы наркотиков в обычном интернете связаны с YouTube. Ролики смотрели десятки тысяч человек и не знали, как пожаловаться на них администрации — графы вроде «материалы, пропагандирующие употребление наркотиков» в форме жалобы просто нет.

Первый раз такая реклама появилась 26 июня 2013 года. Это был ролик работающей в дарквебе биржи Atlantis. По сюжету карикатурный хипстер Чарли переезжает по работе в другой город. Он любит «травку», но не знает, где ее взять. Проблему Чарли решает «виртуальный черный рынок». Чарли заказывает немного травы и под веселый джингл расслабляется.

нарики Самые известные случаи рекламы наркотиков в обычном интернете связаны с YouTube Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В качестве преролла (рекламного ролика, который автоматически запускается перед другими видео) эта реклама демонстрировалась несколько дней. К тому моменту, когда поднялась шумиха и видео заблокировал сервис, ее посмотрели 100 тыс. человек.

После размещения ролика на YouTube глава Atlantis под ником Владимир побеседовал с аудиторией популярного зарубежного сайта Reddit, где рассказывал о преимуществах своей площадки по сравнению с конкурентом — Silk Road. Сейчас страничка, на которой Владимир общался с пользователями, удалена с Reddit. Да и сама платформа Atlantis прекратила работу в августе того же года. Незадолго до того, как был арестован руководитель Silk Road. По подсчетам Forbes, выручка крупнейшего в мире сайта по продаже наркотиков (и не только) составляла до $30–45 млн в год.

Крупнейший российский интернет-магазин наркотиков дважды выкладывал свою рекламу в качестве прероллов на YouTube, 15 июля и 9 августа 2017 года. Первый ролик был удален через два дня — за это время его посмотрели 43 тыс. человек. Второй просуществовал примерно столько же.

нарики Пользователям предлагали купить «стафф» и напоминали, что «смех продлевает жизнь» Фото: кадр из видео

Первое видео рассказывало о создании некоторых видов наркотических средств и о том, как власти пытались их запрещать. Последним важным событием в «войне за свободу человека» в ролике называлось открытие сайта в 2015 году. Во втором видео пользователям предлагали купить «стафф» и напоминали, что «смех продлевает жизнь». Под обоими роликами была размещена ссылка на сайт в сети Tor — из обычного браузера недоступный.

В комментариях под видео представители площадки отвечали на вопросы пользователей, как SMM-специалисты обычных компаний. Рассказывали, где посмотреть обзоры продукции, а также о преимуществах по сравнению с главным конкурентом — сайтом RAMP, который перестал работать как раз перед публикацией первого ролика (а в сентябре 2017 года МВД заявило, что прекратило его работу).

Недовольным пользователям, которые жаловались на то, что видят подобную рекламу на YouTube, эсэмэмщики отвечали, что они сами виноваты. «Реклама показывается по целевой аудитории. Если вы ее увидели — это значит либо вы сами, либо кто-то с вашего устройства проявлял интерес к наркотикам <...> Либо вы смотрели видео, которое тематически связано с наркотиками, и поверх этого видео вам показывается реклама. Мы не показываем рекламу несовершеннолетним лицам и женщинам», — сообщал представитель площадки в ответ на один из комментариев.

Позже в анонимном интервью представитель сайта признался, что выложить рекламу на YouTube удалось благодаря несовершенству алгоритмов, которые проверяют контент. Хотя все эти ролики, вскоре удаленные с YouTube, до сих пор можно найти в соцсети «ВКонтакте», где они прошли модерацию, получив пометку «Взрослый контент».

Наркотики как порно

Реклама наркотиков в обычном интернете — явление настолько распространенное, что Facebook и Instagram недавно начали применять искусственный интеллект для ее поиска. Раньше система, как и YouTube, работала по жалобам пользователей. «Наша технология распознает изображения, на которых есть не только сами запрещенные вещества, но и информация о намерении их продать, цены, номера телефонов и ссылки на аккаунты дилеров», — цитирует Telegraph главу департамента по связям с общественностью Facebook Кевина Мартина.

нарики Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Развивать технологию, схожую с той, что удаляет из зарубежных соцсетей порнографию, будут и другие IT-гиганты, в том числе Twitter. Помогать им бороться с открытой продажей наркотиков вызвались исследователи Алабамского университета. Они будут отслеживать новые тактики продаж, а также новые сленговые названия наркотиков.

Подключился к процессу и Google, которому среди прочего принадлежит YouTube. Сервис будет показывать рекламу бесплатных центров реабилитации для пользователей, которых алгоритмы посчитают потенциальными клиентами наркодилеров. Очевидно, это те же алгоритмы, которые таргетировали российским пользователям рекламу сайта по продаже наркотиков.

Избыток человеческого ресурса

В российском сегменте интернета слегка завуалированную рекламу наркотиков можно найти не только в соцсетях. Сотни сделанных под копирку сайтов, которые регулярно блокирует Роскомнадзор, можно найти, вбив в поисковик любой близкий по теме запрос.

И блокировки реально на этот рынок не влияют, считает председатель всероссийского общественного движения «Стопнаркотик» Сергей Полозов. Активисты движения постоянно ищут и направляют в Роскомнадзор данные о сайтах, где рекламируют наркотики.

нарики Председатель всероссийского общественного движения «Стопнаркотик» Сергей Полозов Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Эффекта нет, во-первых, потому, что на месте заблокированного сайта сразу появляется несколько клонов, на которые перенаправляют пользователей с запрещенной странички. Во-вторых, потому что процедура блокировки долгая и сильно бюрократизированная: жалобы пользователей Роскомнадзор перенаправляет в МВД, где специальный отдел решает, содержит ли указанный в жалобе сайт нарушающие законодательство данные; решение МВД возвращается в Роскомнадзор, который ставит задачу сторонней компании, занимающейся блокировками. На это и уходит 30 дней, через которые Роскомнадзор присылает решения по жалобам. Третья проблема в несовершенстве технологии — далеко не все браузеры просто воспринимают блокировки и спокойно показывают пользователям заблокированные страницы.

Но самая серьезная, по мнению Полозова, проблема в законодательстве. «Иногда ты смотришь сайт, а в нем черным по белому написано, что там продаются наркотики. Но используются, скажем так, сленговые слова. И поскольку это не подпадает под действие закона, на такие сайты нам часто [из Роскомнадзора] приходят отказы. Их нельзя заблокировать», — отметил Полозов в разговоре с «Известиями».

Он также посетовал на то, что Роскомнадзор блокирует сайты по обращениям, не используя алгоритмы. Пусть не анализирующие изображения, как в Facebook и Instagram, а даже широко распространенные в интернет-рекламе технологии поиска по словам. Киберволонтерством в России занимается много людей — не только в «Стопнаркотик», но и в региональных отделениях «Добровольцев России» и организациях вроде «Сила Урала». Но сколько бы ни было волонтеров, очевидно, программа, ищущая сайты по ключевым словам, в том числе сленговым, могла бы собрать гораздо больше.

нарики На месте заблокированного сайта сразу появляется несколько клонов, на которые перенаправляют пользователей с запрещенной странички Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Такую программу год назад Роскомнадзору пыталась предложить российская IT-компания Statoperator. Программисты просканировали сайты из списка запрещенных на территории России и составляли словарь упоминающихся на них слов. В интерактивной визуализации словаря хорошо заметны сленговые названия наркотиков вроде «бошки», «пилсы» или «кристаллы», которые, вероятно, упоминались на сайтах, где открыто, без сленга, говорилось о наркотиках.

На основе словаря была создана программа, которая сканировала все домены в зоне .ru по ключевым словам. Во время тестирования она нашла «более 5000 сайтов, [которые] нагло, дерзко, никого не опасаясь, не залезая ни в какие Торы и дарквебы, торговали наркотой прямо в зоне .ru», — написал представитель Statoperator на сайте «Хабр».

Но представить программу Роскомнадзору так и не удалось. «Политики», через которых программисты пытались выйти на ведомство, «брали на пробу» 100–200 ссылок на запрещенные сайты, найденные машиной, и исчезали. «Наши органы в силу формального процесса блокировки по решению суда не в состоянии отработать больше 100–200 ссылок в месяц, и материала, которого мы насыпали политикам, хватало для долгосрочного пиара, о реальной борьбе речи не шло», — полагает представитель компании. В итоге разработчики уехали из России, «чтобы не забили трубами по почкам в подъезде те, кому все-таки успели подпортить бизнес».

Отработанная технология

Негибкость технологии блокировки сайтов, пропагандирующих употребление наркотиков, нередко приводит к курьезам. По формальному признаку в 2015 году на несколько дней была полностью запрещена в России «Википедия» — крупнейшая онлайн-энциклопедия, где статей только на русском языке больше полутора миллионов. Причиной стала статья про необработанную смолку с листьев и соцветий индийской конопли, известную как чарас. По мнению инициировавшего блокировку прокурора из Астрахани, в статье была «информация, демонстрирующая способ приготовления наркосодержащего вещества». Статьи о наркотиках стали одной из причин временной блокировки и юмористического аналога «Википедии» — «Лукоморья».

Мир В 2015 году на несколько дней была полностью запрещена в России «Википедия» Фото: ТАСС/Евгений Курсков

А еще в 2015 году под запретом оказались странички, на которых был размещен труд НИИ биомолекулярной химии Венгерской академии наук, опубликованный в 2004 году в академическом издании The Journal of Organic Chemistry. Описанная там информация о лизергиновой кислоте была запрещена на территории страны. Шли разговоры о запрете (или хотя бы удалении из школьной программы для внеклассного чтения) рассказа Людмилы Петрушевской «Глюк». А брянская прокуратура пыталась запретить детскую книгу «Про Суслика и Хому» Альберта Иванова из-за сказки под названием «Как суслик одурманился», «в тексте которой имелась информация о конопле». За наличие этой книги на полке книжного магазина его работница в 2016 году была оштрафована на 40 тыс. рублей.

Регулярные предупреждения от Роскомнадзора получают и СМИ, затрагивающие тему наркотиков. Спасают от этого, да и то не всегда, предупреждения вроде таких: