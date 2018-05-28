Рейтинг неблагополучия

Проблема наркомании остра в Приморье, Еврейской автономной области и на Сахалине. Самые «чистые» от наркотиков регионы РФ — Чукотка, Архангельская и Волгоградская области. К такому выводу пришли составители «Антинаркотического рейтинга эффективности субъектов РФ – 2018», с которым ознакомились «Известия». Необходимо пересмотреть действующие программы по борьбе с этим злом, поскольку нынешних мер недостаточно, полагают эксперты.

Исследование провела группа специалистов федерального проекта «Трезвая Россия». Они проанализировали число смертей от употребления наркотиков, количество граждан, стоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, а также выявленных преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения или связанных с незаконным оборотом соответствующих веществ.

Эксперты суммировали баллы по каждому из критериев. Чем меньше итоговый балл, тем благополучнее субъект федерации. Использованные в исследовании данные взяты из открытых источников — Росстата и статистики профильных ведомств: Минздрава, МВД РФ, Генпрокуратуры, Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), Бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ).

Первое место в рейтинге заняла Архангельская область — у нее 22,6 балла. Также в тройке лидеров Чукотский автономный округ (23,9) и Волгоградская область (23,9). За ними идут Чечня (24), Мордовия (24,4), Орловская (24,4) и Кировская области (24,4), Дагестан (24,7), Рязанская область (24,9), Чувашия (25,1).

Самым неблагополучным субъектом, согласно рейтингу, стал Приморский край — 56,6 баллов. Затем идут Еврейская автономная область (47,5) и Сахалинская область (46). Аутсайдерами рейтинга также стали Кемеровская (45,8), Московская (43,6), Челябинская (43,5), Амурская (40,4), Курганская (39,5) области и Хакасия (41,2), а также два главных российских города — Москва (42,5) и Санкт-Петербург (45,3).

Точное число тех, кто постоянно употребляет наркотики, неизвестно, это около 5 млн россиян (3,4% от всего населения страны), заявил «Известиям» руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев. Рейтинг показал, что проблема актуальна для жителей не только бедных регионов, но и финансово благополучных.

— Наркодилеры используют самые современные механизмы распространения: социальные сети, чаты, SMS. Правоохранительным органам необходимо обновить инструменты и методики. Ответ регионов на «вызовы времени» недостаточный, — подчеркнул Султан Хамзаев.

Эксперты полагают, что для решения проблемы необходимо реформировать государственный антинаркотический комитет — передать полномочия его председателя секретарю Совбеза, определить единые критерии эффективности региональных антинаркотических комиссий и создать на базе МВД специализированные оперативные подразделения «киберполиции». Также необходимо разработать новые единые стандарты реабилитации и продвигать здоровый образ жизни.

В регионах, которые получили наименьшие баллы в рейтинге, более эффективно работают антинаркотические службы, кроме того, они удалены от основных каналов поставок наркотиков, считает психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев. В столицах же большое население, много приезжих, значительные потоки транспорта.

— Количество денег тоже важно: чем их больше, тем значительнее наркотрафик. Но в городах, где все всех знают, наверное, проще решать эти вопросы, — отметил он.

Официальная статистика лишь частично отражает масштаб проблемы, считает заведующая Детским наркологическим центром Вероника Готлиб. Если потребление алкоголя можно оценить по количеству проданного, то реальный масштаб наркомании оценить сложнее. В то же время эксперт отметила, что в столице за последние годы ситуация не менялась ни в лучшую, ни в худшую сторону.