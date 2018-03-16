Опиум для народа

В России планируется отменить запрет на промышленное выращивание опиумного мака. Законопроект, разрешающий культивирование наркосодержащих растений для производства лекарств, прошел согласование всех заинтересованных ведомств и направлен в правительство. Снятие запрета позволит запустить в стране полный цикл производства обезболивающих. Сегодня сырье для препаратов, необходимых в том числе онкобольным, закупают за рубежом.

Минпромторг направил в правительство законопроект, разрешающий выращивать наркосодержащие растения для фармпромышленности. Речь идет об опиумном маке, из которого изготавливаются обезболивающие препараты. Его культивирование было запрещено еще во времена СССР — в 1987 году.

Как рассказали «Известиям» в Минпромторге, поправки планируется внести в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». По данным министерства, проект уже согласован с заинтересованными ведомствами — Минэкономразвития, Минздравом, Минсельхозом, МИДом, Минфином, МВД, ФСБ, Росгвардией.

Коноплю выращивать по-прежнему будет запрещено — препараты на основе каннабиса не легализованы в России. Законопроект также не разрешает культивировать наркосодержащие растения в личных целях.

Поправки необходимы для обеспечения лекарственной безопасности России, это часть политики импортозамещения, указали в Минпромторге.

— Законопроект устанавливает правовое регулирование производства полного цикла наркотических и психотропных лекарственных средств опийной группы из растительного сырья, — сообщили в ведомстве.

Маковая соломка используется для производства сильных анальгетиков. Они нужны в том числе онкобольным на последних стадиях рака. Как ранее сообщали «Известия», в РФ зарегистрировано более десятка опийных препаратов, но все они производятся из импортных субстанций.

Отечественные компании обеспечивают страну растворами и таблетками короткого действия, а трансдермальные терапевтические системы (пластыри) и таблетки пролонгированного действия полностью завозятся из-за рубежа. В июле прошлого года в стране впервые были зарегистрированы обезболивающие пластыри «Фентанил». Сейчас идут работы по организации их производства, добавили в Минпромторге. В ведомстве уточнили, что экспортировать маковую соломку из отечественных растений не планируют.

В Минэкономразвития «Известиям» подтвердили, что согласовали документ Минпромторга без замечаний.

В Минсельхозе также считают, что «вопрос импортозамещения на отечественном фармацевтическом рынке» крайне важен. В ведомстве рассказали «Известиям», что от импорта мака зависит и пищевая промышленность. Если бы его разрешили культивировать и для сельхознужд, производители могли бы «получать высокую прибыль». Вопрос о возвращении на поля масличного мака поднимался несколько лет назад, однако принципиальных решений до сих пор не принято. Для пищевой промышленности используются сорта мака, в которых содержится низкое количество алкалоидов.

Выращивать опиумный мак необходимо в южных районах, например в Краснодарском крае и Ростовской области, рассказал директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Наилучшие же климатические условия для выращивания мака — в Узбекистане и Кыргызстане, поэтому СССР зарабатывал на экспорте опиумных растений, напомнил член общественного совета при Минздраве Юрий Крестинский. Чтобы установить приоритет отечественного сырья, необходимо ограничить закупку импортных опиумных компонентов, считает эксперт.

Он отметил, что важно организовать надежную охрану маковых полей, чтобы растения не воровали для производства наркотиков.

Согласно постановлению правительства об объектах, связанных с культивированием наркосодержащих растений, требования к ним разрабатывают Росгвардия и МВД, они же контролируют выполнение. На объекте должно быть организовано круглосуточное дежурство охраны, внедрена многоуровневая сигнализация, отдельные требования есть и к ограждениям, воротам и замкам.

В аптеки обезболивающие из российских компонентов попадут только через несколько лет. После того, как законопроект будет принят и поля засеют маком, на производство потребуется еще 1,5 года, отметил руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Ранее сообщалось, что объемы импорта маковой соломки оценить не представляется возможным. В базе ФТС есть номенклатура «маковая соломка, используемая в парфюмерных, фармацевтических или аналогичных целях», однако статистика импорта по данной категории отсутствует.