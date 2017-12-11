Караван на восток
Эксклюзивные подробности главной европейской антинаркотической операции десятилетия «Пиренейский излом» стали известны порталу iz.ru. Об успехах в борьбе с гашишным трафиком во вторник, 6 декабря, упомянул начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов. Он также сообщил, что львиная доля наркотика приходит в Россию с африканского континента. Из года в год караваны машин везут тонны выращенного в Королевстве Марокко каннабиса через страны Евросоюза под контролем могущественного криминального сообщества. Чтобы разрушить эту систему, полицейским из нескольких стран Старого Света пришлось несколько лет работать бок о бок.
Короли улиц из Восточной Европы
За последние 10 лет в Европе существенно поменялся расклад сил в криминальном мире — если в «нулевых» первую скрипку играли албанские мафиози, то сегодня им на смену пришла этническая молдавская преступность. Раньше уголовники из этой бывшей советской республики довольствовались ролями пехотинцев в чужих теневых схемах и промышляли уличными разбоями. Но теперь о них как о глобальной угрозе заговорили силовики Евросоюза и России.
Молдавское криминальное сообщество собрало в себе «лучшие» качества других национальных ОПГ — изощренную жестокость они позаимствовали у балканских бандитов, умение договариваться — у закавказских «коллег», привычку держать язык за зубами — у цыган. Наконец, жесткую иерархию и традиции молдавская преступность переняла у русскоязычных воров в законе.
Организовавшись в глобальную управляемую сеть, молдавские гангстеры вскоре поставили под контроль значительную долю европейского наркотрафика. Этот бизнес куда прибыльнее спонтанных набегов. При этом молдаванам удалось договориться с представителями других криминальных сообществ. Уже спустя несколько лет без ведома главарей картеля, сформированного по этническому принципу, сторонним дилерам стало небезопасно «толкать» марокканский гашиш в Европе...
Становление молдавского Эскобара
А началась история грозного наркосиндиката в камере лиссабонского исправительного учреждения, где отбывал наказание Олег Прутяну (настоящая фамилия — Флоча). В биографии этого немногословного человека изрядно пробелов. В поле зрения полиции он попал лишь в начале XXI века в Италии — вместе с братом Геннадием и другими сообщниками он занимался киднеппингом и совершал разбойные нападения на обеспеченных европейцев. После того как карабинеры сели на хвост банде Прутяну (к тому моменту шайка насчитывала более 10 головорезов), преступники начали терроризировать жителей Испании и Португалии. Лиссабонские блюстители порядка оказались расторопнее итальянских коллег — Прутяну был пойман и в 2004 году приговорен к 18 годам тюрьмы.
Кадры оперативного наблюдения. Встреча сообщников. Прутяну посередине.
Сокамерникам он был известен по прозвищу Борман. Как предполагают следователи, в 2004-м в этих стенах состоялось знакомство уголовника с другим представителем молдавского криминалитета — Сашей-спортсменом (настоящее имя Симион Стегарецку). Оба имели определенный вес в преступном мире. Уже тогда подельники начали обдумывать детали будущего большого дела.
Спустя несколько лет к ним примкнул испанец марокканского происхождения Мигель (данные изменены, настоящее имя не разглашается в интересах расследования), попавший за решетку по обвинению в незаконном обороте наркотиков (он был схвачен при перевозке более 200 кг). У африканца был надежный выход на марокканских производителей гашиша. Он и обрисовал единомышленникам привлекательный план по налаживанию наркотрафика.
Узнаваемый бренд
Этот запрещенный в большинстве стран мира национальный «продукт» североафриканского государства известен широко за пределами Марокко. Дело в том, что смола, получаемая из марокканских сортов конопли, содержит в своем составе в разы больше тетрагидроканнабинола — вещества, вызывающего наркотическое опьянение. Иными словами, наркоманы ценят марокканский гашиш за «более качественный кайф» по сравнению с тем, который «приходит» при употреблении конопли, выращенной в других регионах.
По данным следственного департамента МВД России, бизнес приносил сообществу от 500 до 1000% прибыли. Дело в том, что закупка 1 кг гашиша у марокканских производителей обходится преступникам в зависимости от сорта растения в 27–45 тыс. рублей, тогда как оптовый сбыт в России осуществляется по цене 170–190 тыс. рублей за 1 кг, а мелкооптовый — по 500 тыс. рублей.
Такой доход даже в случае гибели части партии, например в связи с задержанием курьера на границе, сулил сообщникам несметные богатства.
От слов к делу
К началу 2010-х все трое «учредителей» будущей наркокорпорации оказались на воле. Особо опасный преступник Прутяну был из Португалии экстрадирован на родину для дальнейшего отбывания наказания, но почти сразу вышел на свободу. Со Стегареску произошла аналогичная ситуация.
Бывшие сокамерники приступили к активной работе в июне 2012 года.
Мигель фактически единолично заведовал работой с поставщиками. Стоит отметить, что эта начальная стадия доставки наркотиков наименее изучена в рамках международной операции, так как силовики Королевства Марокко не были задействованы в реальном расследовании. Но совместными усилиями правоохранителей из разных стран было установлено, что Мигель и его шайка покупали гашиш, выращенный на специальных плантациях, замаскированных под сельскохозяйственные фермы. Герметично упакованные прямоугольные брикеты грузили в маломерные лодки, после чего курьеры отправлялись через Гибралтарский пролив к берегам Испании. Буквально под носом у британской военной базы преступники сбрасывали в воду емкости с гашишем и передавали GPS-координаты клада своим сообщникам с противоположного берега.
Под видом испанских рыбаков на судах, официально зарегистрированных на юридические лица, люди Мигеля забирали гашиш. Общий вес одной партии обычно был не менее 300 кг.
Команда Мигеля доставляла товар на специально арендованные фермы и в домовладения в испанских провинциях Уэльва, Севилья и Малага. Как правило, базы преступников находились в лесной глуши, где вдали от посторонних глаз небольшие партии закладывали в тайники.
По словам оперативника, наркоторговцы уделяли огромное внимание качеству того, что они продают. Если вдруг горючее попадало на гашиш, брикет отбраковывался. Ведь на нем стоял своеобразный «знак качества» — тиснение в виде символики валюты евро, эмблемы автомобиля «Порше», «Ауди».
Далее в дело вступала бригада Стегареску. Среди его кадров были два испаноговорящих бойца, которые расплачивались с сообщниками на Пиренеях и сажали своих водителей-курьеров за руль. Так начинался самый сложный для сообщников этап — путешествие в Россию.
Везет же
Концепция группировки была изначально выстроена Борманом и Сашей-спортсменом на принципах конспирации. Они управляли и координировали действия подчиненных исключительно по телефону. А для личных встреч использовали так называемых доверенных лиц, которые доносили решения «генералов» до «пехотинцев». Следователи полагают, что такие посредники должны были в случае облавы принять удар на себя.
Важнейшие решения принимались на сходках главарей. Помимо Мигеля, Бормана и Саши-спортсмена право слова имел еще один человек, имя которого пока не удалось установить следователям.
Один из лидеров преступного сообщества, доверенное лицо Бормана — Сергей Оника во время задержания
На одной из сходок были утверждены на роль кадровиков сообщества исключительно уроженцы Молдавии — они вербовали людей для группировки.
Кадры в таком опасном деле, как контрабанда наркотиков через несколько границ, решают буквально всё. А «подписать» под такую миссию человека — задача не из легких: экстремалов, готовых в случае чего сесть в тюрьму лет на 10, днем с огнем не сыскать. Даже за щедрое вознаграждение (за поездку курьер мог заработать от €1 тыс. до €5 тыс. в зависимости от объема поставки). Поэтому водителей часто рекрутировали из числа должников.
Целые автосервисы в Восточной Европе работали под заказ для молдавской мафии — изготавливались специальные автомобили со скрытыми нишами.
Расфасованный по брикетам гашиш, изъятый молдавской полицией
Боссы наркомафии не доверяли своим курьерам — за ними следили капитаны. Вдобавок, для того чтобы перевозчик не скрылся с маршрута или не обратился в полицию, в машинах ставили GPS-трекеры, которые в режиме онлайн показывали перемещение машины по маршруту.
Уголовники с кличками Китаец (Онику) и Вася руководили взаимозаменяемыми звеньями, которые вели курьеров от границы до оптового покупателя в Россию. Для этого их люди нелегально снимали гаражи и квартиры в Московском регионе и Казани для очередной переупаковки гашиша. Солонарь придумал хранить брикеты в пакетах, замаскированных под строительную смесь. По своим каналам боссы подыскивали покупателей на наркотики. Как правило, молдавские гости не связывались с розницей, а реализовывали товар килограммами. Их работа была самой хлопотной и рисковой.
Крестный отец
Прутяну практически не покидал своих апартаментов, его роль сводилась к раздаче указаний и беседам с представителями других криминальных структур. Стоит отдать ему должное: система, созданная с его подачи, до сих пор заставляет полицию ломать голову над тем, кто еще входит в синдикат.
Само сообщество было сформировано по федеративному принципу — отдельно взятые территории в разных странах контролировались конкретными группами. Их капитанов назначала сходка либо лично Прутяну (это зависело от масштабов задач). Причем каждая из группировок имела относительную самостоятельность. Одной из целей такого устройства была конфиденциальность — изнутри рядовым членам банды невозможно было понять, кто стоит на вершине пирамиды. А чтобы нижестоящие структуры не перехватили инициативу и не пытались действовать в обход боссов, Прутяну и другие «учредители» лишили их связей с другими группами, замкнув общение на себя. Группы были разбросаны по пяти странам —Испании, Украине, Молдавии, Белоруссии и России.
Предполагаемый координатор преступного сообщества, задержанный в Видновском районе Подмосковья весной 2017 года. По версии следствия, мужчина получал от курьеров и хранил наркотик для дальнейшей оптовой продажи в России.
Держать в страхе подчиненных Прутяну помогала интегрированность его сообщества в молдавский криминальный мир. Он тесно общался в ворами в законе, контролирующими заключенных, — часть доходов Прутяну жертвовал в общак и, в свою очередь, мог не переживать по поводу чрезмерной болтливости своих курьеров, попавших в руки полиции.
Организация вела и «социальные проекты» для своих членов, попавших за решетку. Если хорошо зарекомендовавший себя курьер попадался не по своей глупости и держал язык за зубами, то его не только сигаретами обеспечивали в тюрьме, но и помогали его семье платить по счетам.
Собака лает, караван идет
Бесценным для международной преступности стал даже не сам гашиш, а отлаженная логистика, которая позволяла бесперебойно транспортировать практически любую контрабанду на маршруте Испания–Россия транзитом через всю Европу. Например, именно преступному сообществу Прутяну полицейские приписывают попытку доставить в Казань специально к летней Универсиаде-2013 груз синтетических наркотиков объемом около 50 тыс. таблеток из Голландии. Целевая контрабанда была полностью изъята из оборота в результате успешной операции силовиков.
Закат золотого века молдавских наркобаронов начался с мелких потерь. И важно отметить, что главный удар по картелю нанесли российские наркополицейские.
Пиренейский излом
Точечные аресты членов банды начались еще в 2012 году. Но связали их воедино российские наркополицейские. Эту работу начинали сотрудники расформированной на сегодняшний день ФСКН, а продолжили их преемники — офицеры ГУНК и следственного департамента МВД.
Автомобиль с украинскими номерами, на котором перевозили контрабанду через границы
Благодаря эффективной работе на российской границе и в Московском регионе были задержаны несколько поставок наркотиков весом в десятки и даже сотни килограммов.
В обмен задержанные предоставили наркополицейским бесценные сведения. Из разрозненных данных оперативникам удалось собрать детальную схему с конкретными адресами складов, именами участников и номерами автомобилей, на которых перевозили гашиш. Значительная часть полученных данных касалась испанской части банды.
Дальнейшее расследование привело к задержанию свыше 50 членов преступного сообщества. По официальным данным, усилиями полицейских разных стран было изъято свыше 2,5 т марокканского гашиша, следовавшего из Марокко в Россию. Сколько же всего наркотиков переправили драгдилеры с одного континента на другой — одному Борману известно.
В октябре в руки полицейских Молдавии попал и сам Прутяну.
Многоточие в деле
По словам источника iz.ru в силовых структурах, реальную историю этого гангстера полицейским только предстоит выяснить... Уже сейчас его проверяют на причастность к ряду убийств на территории Евросоюза. В частности, правоохранители считают его заказчиком и организатором расправы над криминальным авторитетом Алексеем Вереткой по прозвищу Красавчик.
Бригадир молдавского преступного сообщества Виктор Чернецкий по прозвищу Лика. Национальная полиция считает его доверенным лицом предполагаемого лидера наркокартеля Олега Прутяну
Один из последних арестов по делу Прутяну молдавская полиция провела вместе с украинскими силовиками во Львове. В руки наркополицейских попал молдаванин Виктор Чернецкий по прозвищу Лика — еще один координатор трафика из Испании в Россию и контролер курьеров. Он считался серьезной фигурой в сообществе. За два дня до громкого задержания на румыно-молдавской границе была изъята 30-килограммовая партия гашиша.
Российские борцы с наркопреступностью считают, что дерзкая преступная группировка даже в отсутствие лидеров, большая часть из которых находится либо за решеткой, либо в бегах, будет продолжать поставки даже в условиях максимального риска быть пойманными. С потерей канала группировка Прутяну лишится средств к существованию, прекратится подпитка сообщников в тюрьмах, закончатся деньги на покупку молчания свидетелей.