Караван на восток

Эксклюзивные подробности главной европейской антинаркотической операции десятилетия «Пиренейский излом» стали известны порталу iz.ru. Об успехах в борьбе с гашишным трафиком во вторник, 6 декабря, упомянул начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов. Он также сообщил, что львиная доля наркотика приходит в Россию с африканского континента. Из года в год караваны машин везут тонны выращенного в Королевстве Марокко каннабиса через страны Евросоюза под контролем могущественного криминального сообщества. Чтобы разрушить эту систему, полицейским из нескольких стран Старого Света пришлось несколько лет работать бок о бок.

Короли улиц из Восточной Европы

За последние 10 лет в Европе существенно поменялся расклад сил в криминальном мире — если в «нулевых» первую скрипку играли албанские мафиози, то сегодня им на смену пришла этническая молдавская преступность. Раньше уголовники из этой бывшей советской республики довольствовались ролями пехотинцев в чужих теневых схемах и промышляли уличными разбоями. Но теперь о них как о глобальной угрозе заговорили силовики Евросоюза и России.

Автор цитаты «Это всегда физически сильные парни — многие из них участники боев без правил, занимаются спортом. В их группировках царит дисциплина, как у братков из наших 1990-х. Употребление наркотиков и пьянство под запретом. Отчаянные, хладнокровные и дерзкие головорезы. Приведу такой пример: группа разбойников ранним утром проникает в частное домовладение. Бандиты проходят сначала на кухню, лезут в холодильник, накрывают на стол в чужом доме, завтракают. Проснувшегося от грохота посуды хозяина избивают, забирают ценные вещи. Если не отдает — пытают» — так описал корреспонденту iz.ru молдавских гангстеров представитель следственного департамента МВД России, специализирующийся на борьбе с международной оргпреступностью (имя не разглашается по оперативным соображениям).

Молдавское криминальное сообщество собрало в себе «лучшие» качества других национальных ОПГ — изощренную жестокость они позаимствовали у балканских бандитов, умение договариваться — у закавказских «коллег», привычку держать язык за зубами — у цыган. Наконец, жесткую иерархию и традиции молдавская преступность переняла у русскоязычных воров в законе.

Организовавшись в глобальную управляемую сеть, молдавские гангстеры вскоре поставили под контроль значительную долю европейского наркотрафика. Этот бизнес куда прибыльнее спонтанных набегов. При этом молдаванам удалось договориться с представителями других криминальных сообществ. Уже спустя несколько лет без ведома главарей картеля, сформированного по этническому принципу, сторонним дилерам стало небезопасно «толкать» марокканский гашиш в Европе...

Становление молдавского Эскобара

А началась история грозного наркосиндиката в камере лиссабонского исправительного учреждения, где отбывал наказание Олег Прутяну (настоящая фамилия — Флоча). В биографии этого немногословного человека изрядно пробелов. В поле зрения полиции он попал лишь в начале XXI века в Италии — вместе с братом Геннадием и другими сообщниками он занимался киднеппингом и совершал разбойные нападения на обеспеченных европейцев. После того как карабинеры сели на хвост банде Прутяну (к тому моменту шайка насчитывала более 10 головорезов), преступники начали терроризировать жителей Испании и Португалии. Лиссабонские блюстители порядка оказались расторопнее итальянских коллег — Прутяну был пойман и в 2004 году приговорен к 18 годам тюрьмы.

Нарко_7 Кадры оперативного наблюдения. Встреча сообщников. Прутяну посередине. Фото: из материалов расследования

Сокамерникам он был известен по прозвищу Борман. Как предполагают следователи, в 2004-м в этих стенах состоялось знакомство уголовника с другим представителем молдавского криминалитета — Сашей-спортсменом (настоящее имя Симион Стегарецку). Оба имели определенный вес в преступном мире. Уже тогда подельники начали обдумывать детали будущего большого дела.

Спустя несколько лет к ним примкнул испанец марокканского происхождения Мигель (данные изменены, настоящее имя не разглашается в интересах расследования), попавший за решетку по обвинению в незаконном обороте наркотиков (он был схвачен при перевозке более 200 кг). У африканца был надежный выход на марокканских производителей гашиша. Он и обрисовал единомышленникам привлекательный план по налаживанию наркотрафика.

Узнаваемый бренд

Этот запрещенный в большинстве стран мира национальный «продукт» североафриканского государства известен широко за пределами Марокко. Дело в том, что смола, получаемая из марокканских сортов конопли, содержит в своем составе в разы больше тетрагидроканнабинола — вещества, вызывающего наркотическое опьянение. Иными словами, наркоманы ценят марокканский гашиш за «более качественный кайф» по сравнению с тем, который «приходит» при употреблении конопли, выращенной в других регионах.

По данным следственного департамента МВД России, бизнес приносил сообществу от 500 до 1000% прибыли. Дело в том, что закупка 1 кг гашиша у марокканских производителей обходится преступникам в зависимости от сорта растения в 27–45 тыс. рублей, тогда как оптовый сбыт в России осуществляется по цене 170–190 тыс. рублей за 1 кг, а мелкооптовый — по 500 тыс. рублей.

Такой доход даже в случае гибели части партии, например в связи с задержанием курьера на границе, сулил сообщникам несметные богатства.

От слов к делу

К началу 2010-х все трое «учредителей» будущей наркокорпорации оказались на воле. Особо опасный преступник Прутяну был из Португалии экстрадирован на родину для дальнейшего отбывания наказания, но почти сразу вышел на свободу. Со Стегареску произошла аналогичная ситуация.

Бывшие сокамерники приступили к активной работе в июне 2012 года.

Мигель фактически единолично заведовал работой с поставщиками. Стоит отметить, что эта начальная стадия доставки наркотиков наименее изучена в рамках международной операции, так как силовики Королевства Марокко не были задействованы в реальном расследовании. Но совместными усилиями правоохранителей из разных стран было установлено, что Мигель и его шайка покупали гашиш, выращенный на специальных плантациях, замаскированных под сельскохозяйственные фермы. Герметично упакованные прямоугольные брикеты грузили в маломерные лодки, после чего курьеры отправлялись через Гибралтарский пролив к берегам Испании. Буквально под носом у британской военной базы преступники сбрасывали в воду емкости с гашишем и передавали GPS-координаты клада своим сообщникам с противоположного берега.

Под видом испанских рыбаков на судах, официально зарегистрированных на юридические лица, люди Мигеля забирали гашиш. Общий вес одной партии обычно был не менее 300 кг.

Команда Мигеля доставляла товар на специально арендованные фермы и в домовладения в испанских провинциях Уэльва, Севилья и Малага. Как правило, базы преступников находились в лесной глуши, где вдали от посторонних глаз небольшие партии закладывали в тайники.

Автор цитаты «Чаще всего это были брикеты весом в 100 г. Вес одной партии, отправлявшейся из Испании транзитом через страны ЕС в Россию, составлял от 50 до 200 кг. Каждая плитка фасовалась в вакуумную упаковку. Это было необходимым условием сохранности продукта, так как прятали наркотики чаще всего в бензобаке автомобилей либо в технических полостях», — рассказывает сотрудник МВД.

По словам оперативника, наркоторговцы уделяли огромное внимание качеству того, что они продают. Если вдруг горючее попадало на гашиш, брикет отбраковывался. Ведь на нем стоял своеобразный «знак качества» — тиснение в виде символики валюты евро, эмблемы автомобиля «Порше», «Ауди».

Автор цитаты «Дескать, проверенное европейское качество», — объясняет маркетинговое решение наркобаронов офицер МВД.

Далее в дело вступала бригада Стегареску. Среди его кадров были два испаноговорящих бойца, которые расплачивались с сообщниками на Пиренеях и сажали своих водителей-курьеров за руль. Так начинался самый сложный для сообщников этап — путешествие в Россию.

Везет же

Концепция группировки была изначально выстроена Борманом и Сашей-спортсменом на принципах конспирации. Они управляли и координировали действия подчиненных исключительно по телефону. А для личных встреч использовали так называемых доверенных лиц, которые доносили решения «генералов» до «пехотинцев». Следователи полагают, что такие посредники должны были в случае облавы принять удар на себя.

Важнейшие решения принимались на сходках главарей. Помимо Мигеля, Бормана и Саши-спортсмена право слова имел еще один человек, имя которого пока не удалось установить следователям.

Нарко_5 Один из лидеров преступного сообщества, доверенное лицо Бормана — Сергей Оника во время задержания Фото: из материалов расследования

На одной из сходок были утверждены на роль кадровиков сообщества исключительно уроженцы Молдавии — они вербовали людей для группировки.

Кадры в таком опасном деле, как контрабанда наркотиков через несколько границ, решают буквально всё. А «подписать» под такую миссию человека — задача не из легких: экстремалов, готовых в случае чего сесть в тюрьму лет на 10, днем с огнем не сыскать. Даже за щедрое вознаграждение (за поездку курьер мог заработать от €1 тыс. до €5 тыс. в зависимости от объема поставки). Поэтому водителей часто рекрутировали из числа должников.

Автор цитаты «Попасть в финансовую зависимость к бандитам врагу не пожелаешь. Очень распространенная практика, когда курьером становятся «черные» перегонщики дорогостоящих машин. Этот бизнес также связан с оргпреступностью. Часто так бывает, что человек разбивает по неосторожности чужой автомобиль, а за починку заплатить не в состоянии. Ему предлагают в качестве погашения задолженности перевезти проблемный товар. Нам известны случаи, когда долг человеку попросту придумывали, чтобы склонить к преступлению», — рассказывает собеседник iz.ru, приложивший руку к разгрому сообщества.

Целые автосервисы в Восточной Европе работали под заказ для молдавской мафии — изготавливались специальные автомобили со скрытыми нишами.

Нарко_4 Расфасованный по брикетам гашиш, изъятый молдавской полицией Фото: из материалов расследования

Автор цитаты «Были и тайники с механическим приводом: нажимаешь на кнопку брелока — в салоне открывается ниша с наркотиками», — рассказывает офицер МВД.

Боссы наркомафии не доверяли своим курьерам — за ними следили капитаны. Вдобавок, для того чтобы перевозчик не скрылся с маршрута или не обратился в полицию, в машинах ставили GPS-трекеры, которые в режиме онлайн показывали перемещение машины по маршруту.

Уголовники с кличками Китаец (Онику) и Вася руководили взаимозаменяемыми звеньями, которые вели курьеров от границы до оптового покупателя в Россию. Для этого их люди нелегально снимали гаражи и квартиры в Московском регионе и Казани для очередной переупаковки гашиша. Солонарь придумал хранить брикеты в пакетах, замаскированных под строительную смесь. По своим каналам боссы подыскивали покупателей на наркотики. Как правило, молдавские гости не связывались с розницей, а реализовывали товар килограммами. Их работа была самой хлопотной и рисковой.

Крестный отец

Прутяну практически не покидал своих апартаментов, его роль сводилась к раздаче указаний и беседам с представителями других криминальных структур. Стоит отдать ему должное: система, созданная с его подачи, до сих пор заставляет полицию ломать голову над тем, кто еще входит в синдикат.

Само сообщество было сформировано по федеративному принципу — отдельно взятые территории в разных странах контролировались конкретными группами. Их капитанов назначала сходка либо лично Прутяну (это зависело от масштабов задач). Причем каждая из группировок имела относительную самостоятельность. Одной из целей такого устройства была конфиденциальность — изнутри рядовым членам банды невозможно было понять, кто стоит на вершине пирамиды. А чтобы нижестоящие структуры не перехватили инициативу и не пытались действовать в обход боссов, Прутяну и другие «учредители» лишили их связей с другими группами, замкнув общение на себя. Группы были разбросаны по пяти странам —Испании, Украине, Молдавии, Белоруссии и России.

Нарко_2 Предполагаемый координатор преступного сообщества, задержанный в Видновском районе Подмосковья весной 2017 года. По версии следствия, мужчина получал от курьеров и хранил наркотик для дальнейшей оптовой продажи в России. Фото: из материалов расследования

Держать в страхе подчиненных Прутяну помогала интегрированность его сообщества в молдавский криминальный мир. Он тесно общался в ворами в законе, контролирующими заключенных, — часть доходов Прутяну жертвовал в общак и, в свою очередь, мог не переживать по поводу чрезмерной болтливости своих курьеров, попавших в руки полиции.

Организация вела и «социальные проекты» для своих членов, попавших за решетку. Если хорошо зарекомендовавший себя курьер попадался не по своей глупости и держал язык за зубами, то его не только сигаретами обеспечивали в тюрьме, но и помогали его семье платить по счетам.

Собака лает, караван идет

Бесценным для международной преступности стал даже не сам гашиш, а отлаженная логистика, которая позволяла бесперебойно транспортировать практически любую контрабанду на маршруте Испания–Россия транзитом через всю Европу. Например, именно преступному сообществу Прутяну полицейские приписывают попытку доставить в Казань специально к летней Универсиаде-2013 груз синтетических наркотиков объемом около 50 тыс. таблеток из Голландии. Целевая контрабанда была полностью изъята из оборота в результате успешной операции силовиков.

Закат золотого века молдавских наркобаронов начался с мелких потерь. И важно отметить, что главный удар по картелю нанесли российские наркополицейские.

Автор цитаты «Как ни странно это прозвучит, но именно немногословность курьеров — граждан Молдавии — и стала отправной точкой начала международного расследования», — рассказал iz.ru сотрудник МВД, приложивший руку к разоблачению транснационального преступного сообщества.

Пиренейский излом

Точечные аресты членов банды начались еще в 2012 году. Но связали их воедино российские наркополицейские. Эту работу начинали сотрудники расформированной на сегодняшний день ФСКН, а продолжили их преемники — офицеры ГУНК и следственного департамента МВД.

Автор цитаты «В рамках аналитической работы стало понятно, что крупными оптовыми продавцами гашиша на рынке стали выходцы из Молдавии. Это навело нас на мысль о существовании за рубежом преступного сообщества. Мы выяснили всё о самом товаре с помощью наших экспертов: в какой стране росла конопля, из смолы которой сделаны бруски; ее концентрацию, рыночную стоимость. Но главная наша большая удача была впереди», — рассказывает борец с наркомафией.

Нарко_8 Автомобиль с украинскими номерами, на котором перевозили контрабанду через границы Фото: из материалов расследования

Благодаря эффективной работе на российской границе и в Московском регионе были задержаны несколько поставок наркотиков весом в десятки и даже сотни килограммов.

Автор цитаты «К тому моменту в России уже было жесткое наказание за подобное преступление. Поэтому, чтобы облегчить свою участь, многие наркокурьеры согласились помочь следствию», — рассказал полицейский.

В обмен задержанные предоставили наркополицейским бесценные сведения. Из разрозненных данных оперативникам удалось собрать детальную схему с конкретными адресами складов, именами участников и номерами автомобилей, на которых перевозили гашиш. Значительная часть полученных данных касалась испанской части банды.

Автор цитаты «Информацию мы направили нашим коллегам в Испанию. Местная полиция не только подтвердила наши доказательства, но и значительно продвинулась в самостоятельном расследовании деятельности группировки. Начались командировки, совместные задержания. Так рождалась международная операция, получившая позже название «Пиренейский излом». К нашему делу подключились силовики из Белоруссии, Молдавии и Германии», — вспоминает работник МВД.

Дальнейшее расследование привело к задержанию свыше 50 членов преступного сообщества. По официальным данным, усилиями полицейских разных стран было изъято свыше 2,5 т марокканского гашиша, следовавшего из Марокко в Россию. Сколько же всего наркотиков переправили драгдилеры с одного континента на другой — одному Борману известно.

В октябре в руки полицейских Молдавии попал и сам Прутяну.

Автор цитаты «Обвиняемый был объявлен в международный розыск и задержан компетентными органами Республики Молдова. Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Молдовы 1977 года рождения. Следственным департаментом его действия квалифицированы как создание и руководство преступным сообществом, совершенное лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии (ч. 4 ст. 210 УК РФ)», — сообщила 8 ноября об успехах антинаркотического главка МВД официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Многоточие в деле

По словам источника iz.ru в силовых структурах, реальную историю этого гангстера полицейским только предстоит выяснить... Уже сейчас его проверяют на причастность к ряду убийств на территории Евросоюза. В частности, правоохранители считают его заказчиком и организатором расправы над криминальным авторитетом Алексеем Вереткой по прозвищу Красавчик.

Нарко_3 Бригадир молдавского преступного сообщества Виктор Чернецкий по прозвищу Лика. Национальная полиция считает его доверенным лицом предполагаемого лидера наркокартеля Олега Прутяну Фото: из материалов расследования

Один из последних арестов по делу Прутяну молдавская полиция провела вместе с украинскими силовиками во Львове. В руки наркополицейских попал молдаванин Виктор Чернецкий по прозвищу Лика — еще один координатор трафика из Испании в Россию и контролер курьеров. Он считался серьезной фигурой в сообществе. За два дня до громкого задержания на румыно-молдавской границе была изъята 30-килограммовая партия гашиша.

Российские борцы с наркопреступностью считают, что дерзкая преступная группировка даже в отсутствие лидеров, большая часть из которых находится либо за решеткой, либо в бегах, будет продолжать поставки даже в условиях максимального риска быть пойманными. С потерей канала группировка Прутяну лишится средств к существованию, прекратится подпитка сообщников в тюрьмах, закончатся деньги на покупку молчания свидетелей.