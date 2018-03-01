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Биологи доказали, что грибы выделяют галлюциногены для защиты

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Фото: Global Look Press/imagebroker.net
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Биологи из университета Огайо в США установили причину, по которой некоторые виды грибов синтезируют псилобицин, который взывает галлюцинации у людей. Результаты исследования специалисты опубликовали в журнале Evolution Letters.

Специалисты изучили три вида грибов и пришли к выводу, что они выделяют галлюциногены для собственной защиты. По их словам, выделения псилобицина снижают аппетит у людей, а психоделик защищает растения от насекомых, конкурирующих с ними за ресурсы и представляющих угрозу, сообщает телеканал «360». Например, термиты, которые питаются древесиной, не появляются там, где есть грибы. 

В настоящее время псилобицин мало изучен, но биологи в перспективе планируют внедрить это вещество в медицину.

Ранее портал iz.ru сообщал, что японские ученые объяснили агрессивное поведение гусеницы лангии — бабочки-бражника, которая обитает в Центральной Азии и на Дальнем Востоке.

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