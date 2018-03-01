Биологи доказали, что грибы выделяют галлюциногены для защиты

Биологи из университета Огайо в США установили причину, по которой некоторые виды грибов синтезируют псилобицин, который взывает галлюцинации у людей. Результаты исследования специалисты опубликовали в журнале Evolution Letters.

Специалисты изучили три вида грибов и пришли к выводу, что они выделяют галлюциногены для собственной защиты. По их словам, выделения псилобицина снижают аппетит у людей, а психоделик защищает растения от насекомых, конкурирующих с ними за ресурсы и представляющих угрозу, сообщает телеканал «360». Например, термиты, которые питаются древесиной, не появляются там, где есть грибы.

В настоящее время псилобицин мало изучен, но биологи в перспективе планируют внедрить это вещество в медицину.

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