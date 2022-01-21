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Год вора: ущерб от криминала в России приблизился к триллиону рублей

В 2021 году в стране было совершено более 2 млн преступлений
Фото: Depositphotos/spaxiax
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Год вора: ущерб от криминала в России приблизился к триллиону рублей
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2022-01-20 17:39:20
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На смену грабежам и разбоям в России приходят бесконтактные и «деликатные» способы отъема имущества граждан. Вместе с тем наблюдается тревожащий рост рецидивов и подростковой преступности. Такие выводы можно сделать, проанализировав последние опубликованные статистические данные МВД. «Известия» вместе с экспертами разбирались с главными криминальными трендами ушедшего года.

В 2021 году в России зафиксировано чуть более 2 млн преступлений, что почти на 2% меньше, чем в предыдущем. Однако общий ущерб составил 834,5 млрд рублей, этот показатель более чем в полтора раза превзошел данные 2020 года.

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Кто совершает в России преступления

Данные МВД дают представление о портрете среднестатистического преступника — это мужчина, не имеющий постоянного источника дохода (64,1% задержанных в 2021 году), склонный к хищениям с использованием средств связи и мессенджеров. С большой долей вероятности у него за плечами уже есть криминальный опыт (60% задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности). Вполне вероятно, что на «дело» он шел изрядно нетрезвым (28,1% преступлений совершены в состоянии алкогольного опьянения).

Самыми распространенными преступлениями в России остаются кражи — их совершено свыше 733 тыс. Второе место по массовости — за мошенничеством (почти 340 тыс. за год). Далее следует незаконный оборот наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ — статистика МВД зафиксировала почти 180 тыс. нарушений УК в этой сфере.

Выявлено свыше 35 тыс. коррупционных преступлений (почти на 14% больше прежнего), шесть из семи таких преступлений раскрывается. В прошлом году особое внимание было сфокусировано на посредниках при передаче взятки — таких дел возбуждено в полтора раза больше. Активизировалась и работа со злостными неплательщиками алиментов — число таких дел увеличилось до 55 тыс., на 26%. По-прежнему большое число граждан привлекается к уголовной ответственности за нарушение ПДД, будучи подвергнутыми административному взысканию, — 66 тыс. дел.

Год вора
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Количество преступлений, совершенных иностранцами, увеличилось почти на 6%. Из 36,4 тыс. таких случаев львиная доля (28,5 тыс.) приходится на выходцев из стран СНГ (без учета Украины).

— Нужно иметь в виду, что эта цифра лишь приоткрывает реальную картину правонарушений мигрантов в России, так как речь идет только о раскрытых преступлениях, — говорит источник «Известий» в МВД. — Далеко не каждое такое преступление раскрывается. К тому же нужно учитывать и латентность, свойственную преступности внутри иностранных общин.

В отношении иностранцев в России совершено около 16 тыс. преступлений.

Уменьшается ли преступность в стране

Наиболее успешно удается бороться с преступлениями против личности, а также с уличной и корыстно-насильственной преступностью. Уменьшилось число грабежей (на 18,1%), разбоев (на 16%), убийств (почти на 5%), причинения тяжких телесных повреждений (почти на 11%). Всё меньше нарушений УК РФ происходит в общественных местах (на 7,2%).

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— Наши данные подтверждают сокращение числа тревожных сигналов, связанных с проникновением в помещение, примерно на 28% по сравнению с предыдущим годом, — сообщил Валерий Ушков, директор по маркетингу «Delta Системы безопасности». — Однако мы фиксируем рост числа вызовов, связанных с хулиганством и иными нарушениями общественного порядка, примерно на 40%.

Данные МВД согласуются и с наблюдениями правозащитников.

— Снизилось число обращений в наш фонд по факту причинения тяжкого вреда здоровью либо смерти, что соотносится со статистикой МВД, — сообщил исполнительный директор Фонда поддержки пострадавших от преступлений (ФППП) Матвей Гончаров. — При этом характерно, что на протяжении последних 10 лет систематически снижается количество выявленных преступлений. Это следует из данных Генеральной прокуратуры РФ о состоянии преступности в России. За пять лет преступлений стало на 13% меньше, а за 10 лет их число сократилось более чем на 22%.

Год вора
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Безусловно, подобные положительные тенденции происходят в том числе и за счет проводимой сотрудниками ОВД профилактической работы, считают в ФППП.

Кибермошенники атакуют

— В то же время наблюдается рост числа преступлений против собственности, а также киберпреступлений, раскрываемость которых находится на невысоком уровне, — отмечает Гончаров.

За последние пять лет, по данным ФППП, количество киберпреступлений выросло почти в восемь раз. Это в целом соответствует общемировым тенденциям преступности и свидетельствует о ее перестройке, вызванной пандемией коронавируса.

Стоит отметить, что МВД провело большую работу по сдерживанию высокотехнологических преступлений в 2021 году — число их несколько увеличилось по сравнению с прошлым годом (на 1,4%), но темпы роста значительно снизились. Напомним, в 2020-м количество посягательств в сфере информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось почти в два раза по сравнению с 2019 годом.

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Пандемия и удаленка способствовали усилению информационной защиты как в государственных, так и в коммерческих структурах, считает Андрей Голов, гендиректор компании «Код безопасности».

— Кроме того, сдерживание темпов роста киберпреступности обусловлено вниманием государства к вопросам защиты критической информационной структуры, — говорит Голов. — Здесь нужно прежде всего отметить системный подход, который подразумевает законодательные инициативы, в том числе уголовную и административную ответственность, переход на отечественные ИТ- и ИБ-решения для формирования цифрового суверенитета, а также оперативное реагирование силовых структур на противоправные действия в сфере информационной безопасности.

Наркотики остаются значительной угрозой

Данные МВД о борьбе с наркотрафиком в целом позитивные — зафиксировано на 5,4% меньше преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. Настораживает тот факт, что в общей массе снизилось число выявленных преступлений с целью сбыта наркотиков — почти на 8%. Проще говоря, сбытчиков стали ловить реже.

Год вора
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Мессенджеры и интернет-площадки стали использовать в наркоторговле примерно на 10% чаще, чем в 2020 году.

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Наибольший прирост выявленных наркопреступлений МВД зафиксировало в Красноярском крае, в Крыму и на Кубани. Радикальное снижение числа выявленных преступлений отмечено в Карачаево-Черкесии, Чувашии, Новгородской области.

Географические аномалии

Самые высокие темпы роста преступности были отмечены в 2021 году в Тульской области, где число зарегистрированных уголовных правонарушений выросло на 19,4%, затем идет Ненецкий АО с 16,4% прироста и Ингушетия (+10,2%). Всего кривая криминала пошла вверх в 27 субъектах Федерации.

— Речь далеко не всегда идет о криминализации в регионах, попавших в этот список, — объясняет бывший работник штаба одного из подразделений МВД. — Часто, наоборот, это свидетельствует об активной работе по наведению порядка в конкретном регионе или является отражением специфики субъекта.

Рост числа нераскрытых преступлений статистика отмечает также в Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии, Якутии. Сведения из отчета говорят о том, что это может быть напрямую связано с активизацией атак киберпреступников на жителей этих регионов.

Резкое снижение числа зарегистрированных преступлений показали Новосибирская и Ивановская области и Республика Коми (снижение на 14, 12 и 13% соответственно).

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