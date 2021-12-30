Ученые обнаружили связь между употреблением алкоголя и COVID-19

Люди, которые подверглись воздействию COVID-19, но при этом имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков в сравнении с пациентами с подтвержденным тестом. К такому выводу пришла группа исследователей из университета Питтсбурга (США), их работа опубликована на сайте medRxiv.org.

Ученые рассмотрели факторы, которые, по их мнению, могли бы повлиять на частоту заболеваемости COVID-19 среди пожилых граждан. Речь идет о прошлых и текущих проблемах с психикой, а также о наличии соматических заболеваний и употреблении алкоголя. Всего в исследовании участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет.

«Участники исследования, которые подверглись воздействию коронавируса, но не заразились COVID-19, имели склонность выпивать в среднем одну порцию крепкого напитка в день, а те, кто заразился, практически не пили», — подчеркнули ученые.

Вместе с тем, согласно мнению специалистов, часть из пациентов злоупотребляли спиртными напитками, а другие не имели таких проблем и входили в контрольную группу. При этом наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19, добавили ученые.

Ранее, 28 декабря, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова вирусолог Максим Скулачев призвал отложить до окончания пандемии традицию выпивать алкоголь в новогодние праздники. По его словам, особенно это касается тех, кто перенес коронавирус. Он пояснил, что после перенесенной болезни у «хорошего русского застолья» могут быть неприятные последствия.

SMM-редакция МИЦ «Известия» подготовила уникальный спецпроект в честь Года науки – 2021: «Наука и технологии. Что изобретают в России». В нем рассказывается о самых интересных, крупных, перспективных проектах, которые способны изменить жизни людей и общества в целом.