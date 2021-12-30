Прямой эфир
Общество
Попова сравнила заразность штамма «Омикрон» с другими вариантами коронавируса
Авто
Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра
Общество
Путин дал гражданство России бывшей советнице президента США Рейгана
Экономика
Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м впервые с 6 декабря
Мир
Захарова назвала Зеленского угрозой для Европы
Мир
Суд Украины открыл дело по иску Януковича о незаконности его отстранения от власти
Общество
Доступ на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 17:00
Мир
В СНБО Украины заявили об отсутствии угрозы вторжения России
Наука
Ученые обнаружили связь между употреблением алкоголя и COVID-19
Мир
Адвокат рассказал о невменяемом состоянии Саакашвили
Сюжет:

Ученые обнаружили связь между употреблением алкоголя и COVID-19

Ученые из США: люди, употребляющие алкоголь, менее подвержены COVID-19
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Люди, которые подверглись воздействию COVID-19, но при этом имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков в сравнении с пациентами с подтвержденным тестом. К такому выводу пришла группа исследователей из университета Питтсбурга (США), их работа опубликована на сайте medRxiv.org.

Ученые рассмотрели факторы, которые, по их мнению, могли бы повлиять на частоту заболеваемости COVID-19 среди пожилых граждан. Речь идет о прошлых и текущих проблемах с психикой, а также о наличии соматических заболеваний и употреблении алкоголя. Всего в исследовании участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет.

Доктор прописал: Минздрав рекомендовал новые препараты против ковида
С помощью чего врачи будут бороться с «Омикроном»

«Участники исследования, которые подверглись воздействию коронавируса, но не заразились COVID-19, имели склонность выпивать в среднем одну порцию крепкого напитка в день, а те, кто заразился, практически не пили», — подчеркнули ученые.

Вместе с тем, согласно мнению специалистов, часть из пациентов злоупотребляли спиртными напитками, а другие не имели таких проблем и входили в контрольную группу. При этом наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19, добавили ученые.

Ранее, 28 декабря, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова вирусолог Максим Скулачев призвал отложить до окончания пандемии традицию выпивать алкоголь в новогодние праздники. По его словам, особенно это касается тех, кто перенес коронавирус. Он пояснил, что после перенесенной болезни у «хорошего русского застолья» могут быть неприятные последствия.

SMM-редакция МИЦ «Известия» подготовила уникальный спецпроект в честь Года науки – 2021: «Наука и технологии. Что изобретают в России». В нем рассказывается о самых интересных, крупных, перспективных проектах, которые способны изменить жизни людей и общества в целом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021