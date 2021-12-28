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Доктор прописал: Минздрав рекомендовал новые препараты против ковида

С помощью чего врачи будут бороться с «Омикроном»
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Доктор прописал: Минздрав рекомендовал новые препараты против ковида
2021-12-28 15:02:47">
2021-12-28 15:02:47
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Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с COVID-19. В них «Омикрон» назвали самым заразным штаммом вируса. Также в раздел о лечении COVID-19 добавили информацию о двух новых препаратах — «Молнупиравире» и «Мир-19». А в раздел о профилактике внесли вакцину для подростков от 12 до 17 лет. Насколько эффективны будут новые препараты и остановят ли они распространение «Омикрона», рассказали опрошенные «Известиями» вирусологи.

Самый заразный

Минздрав выпустил новые методические рекомендации для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе министерства. Медпомощь по всей стране будет оказываться по единым протоколам, уточнили в Минздраве.

Важных дополнений в рекомендации три. В раздел о противовирусном лечении COVID-19 добавили информацию о новых препаратах — «Молнупиравире» и «Мир-19». В разделе о профилактике инфекции появилась вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник-М») для подростков от 12 до 17 лет. Кроме того, в документ включили информацию о новом варианте коронавируса «Омикрон». В новых рекомендациях этот штамм назвали наиболее заразным из всех существующих на данный момент.

«Вариант «Омикрон», несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположена в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2», — сказано в документе, размещенном на сайте ведомства.

Заражения «Омикроном» уже зафиксировали в более чем 110 странах, ранее сообщали в ВОЗ. В США, Бельгии, Швейцарии, Великобритании и столице Норвегии, Осло, этот штамм уже стал доминирующим. Там на него приходится более половины всех выявленных заражений.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, число зараженных этим вариантом SARS-CoV-2 в России на 21 декабря составляло 41 человек. Все случаи инфицирования «Омикроном» завозные, а болеющие им изолированы в стационарах.

Доктор прописал
Британия
Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Ying

— «Омикрон» придет к нам после Нового года. Сейчас в Великобритании и США более 70% новых случаев вызваны этим вариантом вируса. И то, что эта волна распространилась за несколько недель, показывает, что «Омикрон» способен вытеснять и активно вытесняет «Дельту», которая доминировала с лета 2021 года. Нет никаких сомнений, что завозные случаи, а впоследствии и заражения от человека к человеку приведут в России к точно такому же сценарию. Этот процесс, к сожалению, остановить нельзя, — рассказал «Известиям» микробиолог, завлабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов.

Штаммы «Дельта» и «Омикрон» понижают узнаваемость вирусных антигенов постинфекционными и поствакцинальными антителами, поскольку они несут в своем геноме множественные мутации, говорится в рекомендациях.

По видимому, «Омикрон» лучше, чем «Дельта», способен обходить защиту, вызванную вакциной или перенесенной болезнью, пояснил Константин Северинов. С другой стороны, у тех, кто вакцинировался, болезнь протекает легче за счет того, что клеточный иммунитет, вызванный вакцинацией, уменьшает тяжесть заболевания.

А вот те, кто еще не контактировал с вирусом и не прививался, будут болеть, что называется, по полной. Согласно статистике, в России таких людей примерно половина. Они станут топливом, на котором эпидемия продолжит разгораться, — уверен специалист.

Ранее Минздрав включил вакцинацию подростков от COVID-19 в календарь прививок. «Известия» направили запрос в министерство с просьбой указать, когда вакцина для подростков должна поступить в оборот.

Доктор прописал
МИР-19
Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФМБА России

Вирус, уничтожь себя сам

Раствор для ингаляций «Мир-19», внесенный в рекомендации Минздрава, разработан в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства России. Это первый в мире препарат на основе технологии малых интерферирующих РНК, которые должны узнавать определенные участки вирусного генома внутри наших клеток и подавлять его размножение, рассказал «Известиям» генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

— Суть технологии заключается в том, что малые РНК вводятся определенным образом внутрь клеток дыхательных путей, то есть в основной очаг распространения коронавирусной инфекции. И нарушают локальный инфекционных процесс. Сейчас препарат проходит третью стадию клинических исследований. Пока о его эффективности в организме человека говорить преждевременно. Группа разработчиков занимается темой малых РНК уже 15 лет, поэтому можно рассчитывать на положительные результаты. Но пока не будут опубликованы результаты третьей фазы испытаний, я бы избыточных надежд на этот препарат не возлагал. Он точно не будет панацеей, но может стать вспомогательным элементом терапевтической схемы, — отметил специалист.

Массовое производство «Мир-19» пока не налажено. До момента, когда он попадет в медучреждения, может пройти несколько месяцев, считает эксперт.

Второе включенное в методические рекомендации лекарство — «Молнупиравир» работает по принципу увеличения количества мутаций в вирусе, за счет чего вирус сам себя уничтожает в организме человека, рассказал Николай Крючков.

Доктор прописал
обследование
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он применяется в экстренных случаях для лечения коронавируса у пациентов, которые имеют риски перехода болезни в тяжелую стадию. Это противовирусный препарат прямого действия в форме таблеток. Сложность применения лекарства заключается в том, что для получения эффекта его необходимо принимать в первые пять суток с момента появления первых симптомов ковида, — рассказал он.

Ежедневно в России коронавирус выявляют у 20–25 тыс. человек. За последнюю неделю число новых случаев сократилось почти на 4 тыс. Так, если 21 декабря оперштаб сообщал о почти 26 тыс. заболевших, то во вторник, 28 декабря, зафиксировали 21 922 случая заражения. Больше всего заболевших за сутки приходится на Санкт-Петербург (1802) , Москву (1705) и Подмосковье (1574). Умерло за последние сутки 935 человек.

В России коронавирусом сегодня болеют 547 тыс. человек. Из них лечение в стационарах получают 126 тыс. В тяжелом состоянии находятся 17 тыс. человек и более 4 тыс. — на ИВЛ, заявил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, технологии по диагностике и лечению нового штамма коронавируса «Омикрон» уже отработаны.

Ранее, на ежегодной пресс-конференции 23 декабря, глава государства Владимир Путин обратил внимание на то, что высокая смертность в России держится из-за недостаточного коллективного иммунитета, в частности из-за низких темпов вакцинации. По состоянию на 28 декабря уровень коллективного иммунитета в стране достиг 61,1%. Об этом во вторник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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