Вирусолог предостерег от застолий с алкоголем из-за COVID-19

Ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова вирусолог Максим Скулачев призвал отложить до окончания пандемии традицию выпивать алкоголь в новогодние праздники, особенно это касается тех, кто перенес коронавирус.

В беседе с ИА «Ура.ру» во вторник, 28 декабря, специалист посоветовал соблюдать осторожность, если недавно была проведена вакцинация или если человек переболел COVID-19.

Эксперт подчеркнул, что категорического запрета на употребление алкоголя нет, но после перенесенной болезни у «хорошего русского застолья» могут быть неприятные последствия, потому лучше отложить эту традицию хотя бы на пару лет.

Скулачев уточнил, что после болезни организм и так ослаблен, а алкоголь может сильно усугубить ситуацию, сообщает телеканал «360».

Аналогичное мнение выразил и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, кандидат медицинских наук Павел Волчков. Он призвал контролировать количество бокалов и соблюдать меру. Он уточнил, что оптимально будет выпить без последствий один-два бокала алкоголя.

Ранее в этот день врач-терапевт Анастасия Луканина рассказала, как снизить нагрузку на организм за новогодним столом. Как сообщает сайт kp.ru, эксперт посоветовала есть небольшими порциями и чередовать приемы пищи с другими занятиями: прогулками, подвижными играми, танцами. Тогда организм успеет получить сигналы о сытости, и переедания будет меньше.

28 декабря главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал картофельное пюре лучшей закуской к алкогольным напиткам, поскольку картошка является неким абсорбентом, благодаря которому алкоголь медленно всасывается в кровь.

25 декабря врач-гастроэнтеролог Юлия Мачнева рассказала, что чрезмерное употребление пищи и напитков в новогоднюю ночь может обернуться неприятными последствиями и даже госпитализацией. Как пишет RT, специалист посоветовала не употреблять алкоголь в больших количествах, поскольку он способствует повышению аппетита, а это уже чревато перееданием.