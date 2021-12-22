Ядовитый ключ: банда риелторов занималась отравлением стариков

Дело против обвинения группировки «черных риелторов», возглавлявшейся объявленным в розыск юристом Анатолием Фурсовым, дополнилось еще одним эпизодом. Нашлись доказательства отравления преступниками 60-летнего москвича в 2017 году. Подробности — в материале «Известий».

Чем занималась фирма Фурсова

Компания Фурсова считалась серьезным игроком на рынке предоставления ренты с пожизненным содержанием. Суть сделки состоит в том, что пожилой человек, как правило, одинокий, заключает предусмотренный Гражданским кодексом договор с частным лицом или фирмой. За обязательство передать после своей смерти принадлежащую человеку недвижимость он получает ежемесячные выплаты либо иную необходимую помощь. По крайней мере, так это выглядит в теории и рекламных буклетах.

В реальности же старики часто сталкиваются с тем, что вторая сторона по договору проявляет граничащую с преступной недобросовестность. Нечистые на руку дельцы стараются максимально приблизить срок получения заветной недвижимости, не брезгуя при этом и откровенным криминалом.

По версии следствия, преступная группа совершала убийства стариков с целью завладения их квартирами по заранее заключенным договорам пожизненной ренты. Убивали жертв при помощи лекарственных препаратов, чтобы смерть выглядела естественной. Лидером группировки силовики считают управляющего партнера столичной коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» и учредителя риелторской фирмы «Гильдия столица» 35-летнего Анатолия Фурсова (заочно арестован и объявлен в розыск).

Ядовитый ключ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В преступную деятельность были вовлечены и сотрудники Фурсова — восемь человек уже находятся в следственных изоляторах. Сам Фурсов, по данным следствия, оформил себе на Украине фиктивное свидетельство о смерти и, вероятнее всего, скрывается в настоящее время в Испании.

О том, что собой представляют Фурсов и его «команда», писала еще в начале 2010-х журналист Ольга Богуславская. В серии материалов она, опираясь на обращения близких погибших и на соответствующие документы, призывала правоохранительные органы обратить внимание конкретно на Анатолия Фурсова, в ту пору гендиректора «Национальной гильдии профессиональных плательщиков ренты». Журналист обратила внимание на череду загадочных смертей стариков, незадолго до кончины оформивших с фирмой Фурсова договор пожизненной ренты.

«Сюжеты — как под копирку: пожилой человек, проживающий один, договор ренты, заявление о том, чтобы его не регистрировали, заявление о мошенничестве, психические отклонения, внезапная смерть вскоре после передачи квартиры», — писала Ольга Богуславская. Однако для возбуждения уголовного дела понадобилось еще несколько лет.

Доказанные преступления

Сегодня следствие серьезно продвинулось в исследовании структур бизнеса Фурсова, собраны доказательства по нескольким убийства и покушениям на убийство. Так, в деталях удалось восстановить обстоятельства покушения на убийство жителя столицы Михаила П. и завершенных преступлений в отношении нескольких других пожилых москвичей.

Летом 2017 года 70-летний П. заключил договор пожизненной ренты, согласно которому после его смерти половина его квартиры на Абрамцевской улице отходила фурсовской «Гильдии». Сотрудница «Гильдии» Ольга Трезубова вошла в доверие к П. и с октября по январь того же года, «тайно, в отсутствие медицинских показаний для их применения П., неоднократно добавляла клозапин и карбамазепин в еду и напитки, употребляемые потерпевшим» , — говорится в материалах дела. Преступление сообщников не было доведено до конца — мужчина скончался от редкого вида онкологического заболевания надпочечников. По этому эпизоду соучастникам инкриминировано покушение на убийство.

Одним из непосредственных разработчиков схемы «тихих» убийств стариков, следствие считает Сергея Гуменюка. Согласно материалам дела, он предоставлял лекарственные препараты антипсихотического и противоэпилептического характера сиделкам и работникам так называемой патронажной службы «Гильдии». Они подмешивали сильнодействующие препараты в пищу жертвам.

Ядовитый ключ Фото: Global Look Press/Hans Wiedl/picture alliance

Осенью 2018 года «Гильдией» был заключен договор с Виталием Р., 1954 г. р., владельцем квартиры на улице 800-летия Москвы. Исполнительницей преступления следствие считает Инну Меликян. Гуменюк выдал ей сильнодействующие препараты, которые женщина регулярно подмешивала в пищу и напитки. Р. скончался 27 декабря того же года «от отправления иминостильбенами и бензодиазепинами, осложнившегося комой с нарушением дыхания, двусторонней пневмонией и ишемическим инфарктом мозга».

Третьей жертвой, чье убийство удалось подтвердить следователям, стал Вячеслав Г., проживавший на Симферопольском бульваре. После заключенной в апреле 2019 года сделки он прожил чуть больше двух месяцев. Гуменюк передал сильные транквилизаторы еще одному предполагаемому сообщнику — Евгению Ницоряну. Пенсионер скончался от острой сердечной недостаточности вследствие «хронической ишемической болезни сердца на фоне артериальной гипертензии с преимущественным поражением почек».

Ницорян, как считает следствие, был соучастником еще одного преступления — в отношении 70-летней Юлии Б., которой подмешивали в пищу галоперидол. Женщина умерла от осложнения ишемической болезни сердца, а ее квартира на Планерной перешла в руки группировки.

Разоблачение

79-летнему москвичу Анатолию Х. стало плохо после очередного «коктейля» из психотропных веществ в мае 2019 года. Находившийся в квартире Гуменюк заявил прибывшим медикам, что Х. якобы пытался покончить с собой.

Но позже в полицию обратилась дочь пострадавшего. По ее словам, отец был активным человеком, сам себя обслуживал, готовил, пользовался общественным транспортом, такси. Заключить договор ренты он решил ради существенной, как ему казалось, доплаты к пенсии. Но всего за пару месяцев Х. практически потерял здоровье — с трудом ходил, жаловался на боли. При этом компания Фурсова не выполняла взятых на себя обязательств по уходу за стариком. Дочь не поверила в попытку суицида — накануне отец звонил ей и обсуждал подробности организации своего юбилея, консультировался по грядущим покупкам, обещал подарки внукам.

Ядовитый ключ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Из реанимации Х. перевели в психосоматическое отделение ГКБ № 67. Он шел на поправку, дочь ежедневно его навещала. Лишь 10 мая ей понадобилось отлучиться из-за болезни ребенка. В этот день Х. внезапно скончался. О смерти в известность поставили только Гуменюка.

Именно благодаря расследованию обстоятельств смерти Х. полиции удалось предотвратить очередное убийство. В квартире на улице Милашенкова сотрудниками МВД России удалось задержать некоего Любарца, пытавшегося отравить 70-летнюю москвичку растворенным в коньяке галоперидолом. При обследовании в организме женщины были выявлены производные бутирофенона в сочетании с фенобарбиталом.