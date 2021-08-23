Переходящее право: почему сироты лишаются полученных квартир

В Самаре в августе начался суд над предполагаемым «черным риелтором» Лилией Малебской, выяснили «Известия» . Ее обвиняют в организации убийств мало социализированных граждан для получения прав на принадлежавшее им жилье. Среди возможных жертв женщины и ее сообщников — как минимум двое выпускников детских домов, найденных погибшими около десяти лет назад . Тогда сироты, которые по закону имеют право на бесплатное жилье от государства, часто становились жертвами мошенников, которые переписывали полученные квартиры на себя . «Известия» поговорили с экспертами о том, как складывается ситуация сейчас и с какими рисками могут столкнуться выпускники детских домов, получившие долгожданные квартиры.

История не одного убийства

Дело «черных риелторов» в Самаре расследуют с 2019 года — тогда были арестованы первые подозреваемые, которым в том числе вменяются убийства нескольких человек. В числе возможных жертв — одинокий пенсионер МВД, а также как минимум двое выпускников детских домов, убитых около десяти лет назад.

Тело 19-летней Натальи Асияновой, пропавшей из Тольятти в 2011 году, нашли на трассе «Сызрань» в 2012-м. На теле девушки были следы насильственной смерти. В мае 2011 года, незадолго до исчезновения, она по решению суда получила от мэрии Тольятти положенную ей квартиру. Тело 20-летнего выпускника детского дома Виктора Никонова нашли на городском пустыре незадолго до этого. На нем не было обуви и верхней одежды, предположительно, он умер от переохлаждения.

В 2019 году по подозрению в совершении этих убийств были задержаны Лилия Малебская , ее гражданский муж Дмитрий Скороход, бывший кикбоксер Евгений Никольский и еще несколько жителей области. Евгений Никольский, который встречался с Натальей Асияновой до ее исчезновения, а также был знаком с Лилией Малебской и Дмитрием Скороходом, был осужден по обвинению в убийстве. Свою вину он не признал.

Переходящее право Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Дело самой женщины Самарский областной суд начал рассматривать в августе этого года, подтвердили «Известиям» в пресс-службе суда. Слушаться оно будет с участием коллегии присяжных. В следственном управлении СК РФ по Самарской области на просьбу уточнить детали дела издание адресовали в Главное управление Следственного комитета РФ. Там к моменту публикации на запрос издания не ответили.

Подобные случаи в начале 2010-х происходили и в других регионах — в частности, в Пензе тогда же мошенники, по данным правоохранителей, лишили жилья 12 выпускников детского дома, убедив их продать полученные от государства квартиры, чтобы вложиться в общий бизнес . Чтобы избежать подобных ситуаций, с 2013 года в России изменили правила предоставления жилья сиротам — теперь получатель не может распоряжаться ими в течение первых пяти лет.

Это позволило сократить число подобных случаев, но не искоренило проблему полностью — так, только в июле этого года в УМВД по Астраханской области сообщили, что 34-летний сожитель обманом убедил 30-летнюю женщину пойти на продажу квартиры , чтобы обналичить материнский капитал. В результате женщина лишилась как положенной ей по закону квартиры, так и маткапитала.

«Понимание ценности жилья»

Проблема с лишением сирот полученного ими от государства жилья — давняя и очень острая , говорит Александр Гезалов, создатель благотворительной организации «Гезалов-центр», которая занимается помощью выпускникам детских домов.

— В первую очередь эта проблема связана с инфантильным непониманием детьми ценности этого жилья, потому что оно им достается бесплатно. Они привыкли жить в детском доме, который предоставляет и угол, и питание, и всё остальное. И получив угол после выпуска, они продолжают жить как в детском доме, — отмечает он.

Уязвимыми сирот, дождавшихся получения в собственность жилья, по его словам, делает плохое понимание личных границ и неумение выстраивать коммуникацию с окружающими . Дети, привыкшие в детдоме жить коллективно и много общаться с волонтерами, легко начинают рассказывать о себе всем окружающим, что делает их легкой мишенью для злоумышленников.

Переходящее право Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Многие стремятся к тому, чтобы продолжать жить в группах и после выпуска из детского дома . Это приводит к тому, что в полученные ими квартиры часто заселяются посторонние люди , которые затем через обман или давление убеждают их переоформить жилье на себя.

Передать информацию о месте проживания выпускников детских домов могут в том числе соседи или представители ЖЭКов, отмечает собеседник издания.

Кроме того, жилплощадь, которую получают сироты, как правило, достаточно легко найти, поскольку местные власти публично сообщают о выделении жилья: «Достаточно часто можно увидеть в новостях фотографию, на которой какой-нибудь региональный министр или замминистра вручает ребенку ключи от новой квартиры».

Практика публичной отчетности в этом случае изначально неверна , уверен Александр Гезалов, поскольку речь идет о выполнении обязательств, которые существуют по закону и не являются достижением чиновников, но может привлечь к сиротам внимание мошенников.

«Не всегда возможно говорить о мошеннических схемах»

Чтобы предотвратить случаи обмана или насильственного отъема жилья, в 2013 году в России внесли поправки в законодательство — квартиры от государства теперь выделяются сиротам в спецнайм.

Это значит, что жилье, выделенное начиная с 2013 года, предоставляется из специализированного жилищного фонда. Собственником остается государство, а значит, сироты не могут самостоятельно им распоряжаться . Оформить эти квартиры в соцнайм с возможностью дальнейшей приватизации они смогут только через пять лет после получения — после того как будут готовы самостоятельно ими управлять.

Поправки позволили сократить количество случаев мошеннического или насильного отъема жилья, однако сироты продолжают лишаться квартир — чаще всего просто потому, что не умеют организовать свой быт . В результате у них копятся долги за «коммуналку» и жилплощадь забирает само государство, выделяя им взамен место в общежитии, рассказала «Известиям» юрист фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Ольга Будаева.

Переходящее право Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Здесь не всегда можно говорить о мошеннических схемах, здесь возможно говорить о том, что эти сироты просто не умеют заниматься собственным жильем, — говорит собеседница издания.

По закону, сопровождать выпускников детских домов — в том числе консультировать их и помогать адаптироваться ко взрослой жизни — должны органы опеки или попечительства . Однако на деле представители социальных служб чаще всего ограничиваются проверками в квартирах, во время которых смотрят, как выпускник детского дома справляется со взрослой жизнью, в каких условиях живет и оплачивает ли коммунальные счета.

Если результат окажется неудовлетворительным, квартиру в том числе могут изъять, а самого выпускника детдома — переселить в общежитие.

«Вести по жизни»

Вовремя отследить судьбу выпускника детского дома после выпуска, чтобы не дать ему совершить опрометчивый поступок, сейчас практически невозможно , подтверждает Александр Гезалов.

Механизмы, необходимые для защиты интересов сирот, в том числе в том, что касается недвижимости, в законе есть, говорит Ольга Будаева, «однако необходимо, чтобы они полноценно работали на практике, а не использовались формально».

Ситуация также усугубляется тем, что в России существует серьезная задолженность по жилью перед сиротами . Так, по данным на январь 2020 года, в России проживало около 200 тыс. сирот старше 18 лет, которые не получили квартиры несмотря на положенное право.

Для того чтобы компенсировать недостаток жилплощади, рассматриваются различные механизмы . В том числе в России предложили ввести специальные денежные сертификаты для сирот на приобретение жилья — в этом случае, по мнению авторов инициативы, им не придется ждать появления квартир в специализированных фондах.

Переходящее право Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Это может ускорить темпы приобретения жилья. Но такой механизм, обращают внимание собеседники издания, повысит риски возникновения новых мошеннических схем, поскольку никакой дополнительной защиты — как в случае с жильем, выданным в спецнайм, — здесь не предусмотрено .