Мишустин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленку

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился с призывом к работодателям о переводе сотрудников на удаленную работу в сферах, где это возможно. Об этом он заявил 18 января на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», — сказал он.

По словам Мишустина, это касается в первую очередь сотрудников старшего возраста и имеющих хронические заболевания. Работодатели должны обеспечить тестирование на коронавирус работников, трудящихся в традиционном формате, добавил он.

Премьер-министр также отметил высокую скорость распространения «Омикрон»-штамма коронавируса.

«Надо быть готовыми к любому развитию событий», — сказал председатель правительства.

Также Мишустин сообщил, что правительство выделят дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса, еще 5 млрд рублей в целях борьбы с COVID-19 будет направлено регионам.

Как добавила вице-премьер Татьяна Голикова, 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. Рост заболеваемости COVID-19 в России отмечается в 67 регионах.

17 января на удаленный формат работы перешли 50% работников Сбербанка. Все совещания в банке проходят удаленно.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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