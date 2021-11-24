Минздрав объявил о регистрации вакцины от коронавируса для подростков

В России зарегистрирована вакцина от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М». Об этом 24 ноября сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

«По итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых «Гам-ковид-вак М» показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов Минздрав России принял решение о регистрации вакцины «Гам-ковид-как М» для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12-17 лет включительно», — говорится в сообщении ведомства.

Иммунизация достигается путем ввода двух компонентов вакцины с интервалом в 21 день.

Согласно данным госреестра лекарственных средств Минздрава, регистрационное удостоверение вакцины «Спутник М» действует пять лет — до 24 ноября 2026 года.

Ранее в этот день заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции для подростков получила регистрационное удостоверение.

Также президент России Владимир Путин заявил о необходимости подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей старше двух лет.

Ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) Дмитрий Иванов в беседе с «Известиями» отметил, что в обществе сложился миф о том, что дети не болеют COVID-19, однако на самом деле у несовершеннолетних встречаются очень сложные случаи. Он подчеркнул, что у детей бывает поражение легких 80%.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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