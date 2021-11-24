Путин призвал создать вакцину от COVID-19 для детей старше двух лет

Президент России Владимир Путин 24 ноября на совещании заявил о необходимости подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей старше двух лет.

«Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в Китайской Народной Республике, начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. <…> Нам тоже нужно над этим подумать», — сказал Путин.

Также в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что Минздрав планирует 24 ноября зарегистрировать вакцину для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Ранее, 22 ноября, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об итогах испытаний вакцины от COVID-19 для подростков. По словам специалиста, у подростков, прошедших вакцинацию от коронавируса, наблюдалась только повышенная температура.

Также Гинцбург отметил, что у подростков в возрасте от 12 до 17 лет антитела вырабатываются лучше, чем у взрослых. Он добавил, что вакцина для детей — это, по сути, тот же «Спутник V», только «разведенный в пять раз».

Ранее, 19 ноября, заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что клинические исследования вакцины «Спутник М» для подростков показали ее безопасность. Как пояснила Ракова, клинические исследования вакцины проходит на базе двух детских городских больниц и 10 поликлиник. «Спутник М», так же, как и «Спутник V», состоит из двух компонентов, но содержит одну пятую дозы.

В России в настоящее время проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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