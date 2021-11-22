Гинцбург рассказал об итогах испытаний вакцины от COVID-19 для подростков

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал телеканалу «Россия 24» об итогах испытаний вакцины от COVID-19 для подростков.

По словам специалиста, у подростков, прошедших вакцинацию от коронавируса, наблюдалась только повышенная температура.

«Среди побочных эффектов были совершенно незначительные, связанные с небольшим поднятием температуры на следующий день после вакцинации. Максимальный подъем температуры составлял 37,4 градуса», — уточнил он в эфире в понедельник, 22 ноября.

Также Гинцбург отметил, что у подростков в возрасте от 12 до 17 лет антитела вырабатываются лучше, чем у взрослых.

Он добавил, что вакцина для детей — это, по сути, тот же «Спутник V», только разведенный в пять раз.

Ранее в этот день Гинцбург назвал условия завершения пандемии коронавируса. По мнению ученого, пандемия коронавируса закончится, когда у 75% населения Земли будут антитела.

20 ноября вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что в России началось снижение волны заболеваемости COVID-19. Специалист отметил, что пока точную дату окончания волны заболеваемости назвать невозможно, но если наметившаяся в последнее время тенденция по снижению числа заболевших продолжится неделю или две, то можно будет говорить об улучшении ситуации.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.