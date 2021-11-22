Гинцбург назвал условия завершения пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса закончится, когда у 75% населения Земли будут антитела. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Эпидемический процесс закончится, когда будет провакцинировано 70–75% населения. Не просто провакцинировано, а, соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител. <...> Для того чтобы достичь таких показателей, темпы вакцинации надо увеличить по крайней мере в 3–4 раза», — сказал Гинцбург в эфире канала «Россия 24».

Ранее, 20 ноября, вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что в России началось снижение волны заболеваемости COVID-19. Специалист отметил, что пока точную дату окончания волны заболеваемости назвать невозможно, но если наметившаяся в последнее время тенденция по снижению числа заболевших продолжится неделю или две, то можно будет говорить об улучшении ситуации.

18 ноября основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что уровень смертности от коронавируса должен резко упасть к лету 2022 года. Он отметил, что его прогноз сбудется только при условии, что не появятся новые штаммы коронавируса.

Гейтс добавил, что к таким выводам пришел из-за хороших новостей о препаратах от коронавируса и вакцинах. Основатель Microsoft считает, что все сложности, связанные с нехваткой лекарств, решатся к 2022 году.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.