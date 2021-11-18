Билл Гейтс назвал сроки ослабления пандемии коронавируса

Уровень смертности от коронавируса должен резко упасть к лету 2022 года. Такой прогноз сделал основатель компании Microsoft Билл Гейтс на «Новом экономическом форуме», организованном бизнесменом Майклом Блумбергом.

«С природным иммунитетом, вакцинным иммунитетом и новыми лекарствами для орального применения, которые могут дать такой масштаб иммунитета, которого никогда не добивались антитела, уровни смертности и тяжелого течения болезни должны резко упасть и к следующему лету стать даже чуть ниже, чем соответствующие уровни при сезонном гриппе», — заявил Гейтс.

Он отметил, что его прогноз сбудется только при условии, что не появятся новые штаммы коронавируса.

Гейтс добавил, что к таким выводам пришел из-за хороших новостей о препаратах от коронавируса и вакцинах. Основатель Microsoft считает, что все сложности, связанные с нехваткой лекарств, решатся к 2022 году.

Также Гейтс упомянул антивирусный препарат компании Merck, который будет стоит около $8.

«Это позволит любому человеку, который по возрасту или в результате того, что он страдает хронической болезнью, находится в зоне риска, начать превентивное лечение немедленно после получения положительного результата теста», — сказал Гейтс.

Днем ранее академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский в беседе с «Известиями», назвал возможным вариант постепенного затухания пандемии, что может произойти на фоне широкого распространения вакцин от инфекции и высокого уровня вакцинации. Иммунитет коллективный все-таки создается, подчеркнул эпидемиолог, и он будет ограничивать вероятность распространения вируса, а также приведет к снижению смертности от COVID-19.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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