Эпидемиолог спрогнозировал развитие и «край» пандемии коронавируса

Периодическое продление правил профилактики COVID-19 может продолжаться долго в качестве предупреждения повторения вспышек заболеваемости из-за появления новых штаммов. Такое предположение в среду, 17 ноября, в беседе с «Известиями» сделал академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя продление действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года, заявил, что эти правила приходится всё время продлевать, так как пандемии «конца и края не видно». При этом представитель Кремля указал на то, что отменить данное решение можно в любой момент, когда удастся победить коронавирус.

Покровский подчеркнул, что на данный момент ситуация с распространение коронавируса сложная и появляются новые мутации, в том числе способные преодолевать вакцинный барьер и вызывать вспышки заболеваемости.

«Ну отсюда и те меры, и те предположения, что противоэпидемические меры надо будет продолжать очень долго. Ну это как бы самый нежелательный вариант — к нему надо быть готовым», — заявил он.

В то же время он назвал возможным вариант постепенного затухания пандемии, что может произойти на фоне широкого распространения вакцин от инфекции и высокого уровня вакцинации. Иммунитет коллективный все-таки создается, подчеркнул эпидемиолог, и он будет ограничивать вероятность распространения вируса, а также приведет к снижению смертности от COVID-19.

«Потому большинство специалистов рассчитывает, что коронавирус превратится в обычное острое респираторное заболевание типа гриппа или аденовирусной инфекции, которые время от времени вызывают вспышки заболеваемости», — отметил Покровский.

Эксперт подчеркнул, что для всех заболеваний предающихся воздушно-капельным путем характерна сезонность, в том числе связанная с периодами большой концентрации людей в закрытых помещениях.

«То есть это наши осеннее-зимние периоды, когда мы большую часть времени проводим в помещениях, где малый воздухообмен. Поэтому наиболее вероятно, что коронавирус будет распространяться по этому типу традиционному для воздушно-капельных заболеваний», — заключил он.

По данным на 17 ноября в России с момента начала распространения инфекции было зарегистрировано 9 182 538 случаев COVID-19, в том числе 36 626 — за последние стуки. Скончались 259 084 человека, выздоровели — 7 882 836.

Накануне Роспотребнадзор утвердил продление действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года. Документ регламентирует, что вакцинированные или переболевшие не подлежат изоляции после контакта с заболевшими в течение шести месяцев.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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