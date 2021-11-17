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В Кремле объяснили необходимость продления правил профилактики COVID-19

Песков: пандемии коронавируса «конца и края не видно»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 ноября, прокомментировал продление действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года.

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По его словам, эти правила приходится всё время продлевать, так как пандемии «конца и края не видно». При этом представитель Кремля указал на то, что отменить данное решение можно в любой момент, когда удастся победить коронавирус.

«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно», — подчеркнул он.

Песков также указал на то, что в России недавно был зафиксирован всплеск прироста новых случаев COVID-19, сейчас наблюдается тенденция к снижению.

За последние сутки в России был выявлен рекордный показатель по числу летальных исходов из-за коронавируса — 1247. При этом число выздоровевших также показало рекорд за весь период пандемии, составив 36 388 человек.

Всего за минувшие сутки в стране выявили 36 626 случаев коронавируса. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (2966), Санкт-Петербурге (2793) и Самарской области (1785).

Днем ранее Роспотребнадзор утвердил продление действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года. Документ регламентирует, что вакцинированные или переболевшие не подлежат изоляции после контакта с заболевшими в течение шести месяцев.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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