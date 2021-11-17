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В РФ за сутки выявили 36 626 новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки в России зафиксировано еще 36 626 случаев COVID-19. Об этом в среду, 17 ноября, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Больше всего новых случаев выявлено в Москве (2966), Санкт-Петербурге (2793) и Самарской области (1785).

От последствий заболевания за сутки скончались 1247 человек, полностью выздоровел 36 388 человек.

Всего с момента распространения инфекции в стране было зарегистрировано 9 182 538 случаев COVID-19, из них 259 084 с летальным исходом, 7 882 836 человек выздоровели.

15 ноября иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков заявил, что с учетом законодательной инициативы о введении QR-кодов для посещения общественных мест с 1 февраля 2022 года вполне можно достичь 80% иммунизации населения к лету. Скорее всего, на этот показатель получится выйти даже в апреле-мае, полагает специалист.

В тот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации в стране за неделю увеличились на 6%, такую динамику он назвал хорошей.

10 ноября вице-премьер страны Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета коронавирусу составляет по России 48,4%. Она отметила, что для эффективной борьбы с инфекцией необходим показатель 90–95%, но в РФ пока ставится планка в 80%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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