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Голикова рассказала об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет по России 48,4%. Об этом 10 ноября сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Главная задача — это достижение коллективного иммунитета, показатель которого складывается из количества переболевших и вакцинированных граждан. На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%», — сказала Голикова.

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По ее словам, показатель почти не растет в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Камчатском крае.

Вице-премьер отметила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95%, но в РФ пока ставится планка в 80%.

«Мы видим, что для того, чтобы достичь этого показателя, нам нужно уже сейчас привить порядка 22 млн человек, а ревакцинировать еще порядка 9 млн человек», — сказала она.

Голикова добавила, что сейчас в стране привиты от коронавируса 44,7% лиц старшего возраста.

Также стало известно, что больничные койки для пациентов, больных COVID-19, в России заняты на 82,8%.

«На сегодняшний день в РФ развернуто 301,5 тыс. ковидных коек, из которых подачей кислорода оснащена 201 тыс. коек. На утро вчерашнего дня в целом по стране было занято 82,8% коек. У 41 региона занятость коек сегодня составляет выше среднероссийского показателя, но многие регионы осознанно держат и резерв коек, и страхуются, чтобы при росте госпитализации они были застрахованы наличием коек», — сказала Голикова.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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