Незаслуженный отдых: как нерабочие дни повлияли на эпидситуацию

Большинство регионов России с понедельника, 8 ноября, выходят с длинных выходных и возвращаются к активной жизни с теми или иными ковидными ограничениями . Так, некоторые вводят или ужесточают систему QR-кодов для посещения общественных мест. Где-то наличие кода станет пропуском в общественный транспорт — например, в Татарстане, где с 30 октября суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 30%. Это один из 10 регионов, где на «ковикулах» ситуация заметно ухудшилась, следует из данных на сайте «Стопкоронавирус». В целом по стране заболеваемость стабилизировалась. Эпидемиологи считают, что сейчас важно строго контролировать масочный режим в транспорте, ограничить возможность перелетов для непривитых, подержать детей еще пару недель на удаленке и всеми силами наращивать темпы вакцинации.

Нагуляли

Суточная заболеваемость коронавирусом за девять дней «длинных выходных» (большинство регионов объявили их с 30 октября по 7 ноября включительно) практически перестала расти , если говорить об общероссийской статистике. Показатели колебались в пределах 39–41 тыс. случаев в сутки. Минимум в это период пришелся на 2 ноября — 39 008 новых заболевших. Максимум был зафиксирован 6 ноября — 41 335 случаев, что стало абсолютным рекордом с начала пандемии.

— В среднем по России ситуация в течение нескольких дней стабильна, роста заболеваемости нет. Но итоги локдауна нужно подводить по регионам, нельзя брать среднеарифметическую температуру по больнице , — подчеркнул в беседе с «Известиями» педиатр, инфекционист и вакцинолог, главный врач центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков. — В Москве идет снижение заболеваемости, однако не надо забывать, что часть москвичей на этот период уехали отдыхать в другие города и за рубеж. Поэтому пока все не вернутся и не пройдет неделя, говорить о снижении заболеваемости мы не можем.

Незаслуженный отдых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Результаты длинных выходных зависят от того, как россияне их проводили, указал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. В Москве и Санкт-Петербурге небольшое влияние видно, а в целом по стране локдаун оказался не так успешен, считает он.

В столице за нерабочие дни заболеваемость снизилась на 32%, Санкт-Петербург за это время перебрался со второго места по суточному числу заболевших на третье, «сбросив» 29%. А в обогнавшем его Подмосковье на 7 ноября выявили на 23% больше случаев COVID-19, чем 30 октября. Хотя область, как и столица, ушла на отдых раньше большинства субъектов — 28 октября.

С 30 октября по 7 ноября в Татарстане суточное число заболевших выросло на 30%, в Самарской области — на 21%, в Саратовской — на 17%, в Челябинской — на 14%, в Крыму — на 12%. Татарстан, Саратовскую и Челябинскую области и еще семь регионов вице-премьер Татьяна Голикова упомянула на днях в числе тех, где осложнилась ситуация . Все эти 10 субъектов сменили тепловой индикатор на сайте «Стопкоронавирус» , заявила она.

— Подъем заболеваемости 4, 5, 6 ноября стал следствием поведения россиян в прошлые выходные — 30 и 31 октября (инкубационный период коронавируса составляет от пяти до семи дней). То есть в начале длинных выходных люди явно активно контактировали друг с другом или посещали места массового скопления людей , — отметил в беседе с «Известиями» завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

Незаслуженный отдых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Говорить об удачно проведенных нерабочих днях можно будет, когда начнется снижение летальности , подчеркнул Евгений Тимаков. По его словам, этот результат ожидается не раньше, чем через неделю-две .

Пока же смертность остается на высоком уровне. В течение «длинных выходных» минимум пришелся на 1 ноября — 1155 случаев, максимум на 4 ноября — 1195 случаев, это абсолютный рекорд с начала пандемии. Сейчас умирают те, кто заболел до «ковикул», отметил Евгений Тимаков.

С выходом

Большинство регионов заканчивают внеплановый отдых 7 ноября , а с 8-го начинаются рабочие будни. Впрочем, несколько субъектов объявили о продлении выходных: такие заявления сделали власти Томской, Челябинской, Курской, Брянской и Смоленской областей.

При этом практически все регионы России уже ввели QR-коды на посещение госучреждений, предприятий общественного питания, культурных учреждений, заявила 5 ноября Татьяна Голикова. Некоторые постепенно расширяют круг действия кодов — так, в Санкт-Петербурге без них уже не пустят в театры и музеи, с 15 ноября — в бассейны и фитнес-центры, а с 1 декабря — в заведения общепита. А в Татарстане «через две недели лица старше 18 лет смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе», сказано на официальном сайте главы республики Рустама Минниханова.

В некоторых регионах также решили продавать авиабилеты только обладателям QR-кодов. Например, об этом на днях заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. С 23 ноября эта мера будет действовать для межмуниципальных перевозок как авиационным, так и наземным транспортом. Это очень правильный пример, считает Сергей Нетёсов.

Незаслуженный отдых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— На эти «каникулы» масса людей улетела в Сочи, Крым, Египет, куда угодно. При этом в самолеты сажают невакцинированных. И они привозят нам вирус. Эпидемиологи давно предлагают ввести правило: не продавать билеты тем, кто не вакцинирован. Даже если человек сделал прививку в день покупки билета — это уже неплохо. Но ведь сейчас за этим вообще надзора нет. Вот и везут нам варианты коронавируса со всего света, — сказал вирусолог.

Детей еще пару недель следует подержать дома, на дистанционном обучении, считает Евгений Тимаков. Что касается взрослых, то продлевать выходные им не стоит, полагает Анатолий Альштейн. По его мнению, лучше использовать другие меры, а точнее одну — вакцинацию.

— Без нее ничего не получится. Какие меры не применяй, эпидемия будет продолжаться, — сказал эксперт «Известиям».

Репродуктивное число у варианта «Дельта» — около 6–7, то есть столько человек в среднем заражает один заболевший, напомнил Сергей Нетёсов. По его словам, путем вакцинации это число нужно снизить хотя бы до 1,5. А это означает, что необходимо привить 80% населения, пояснил эксперт.

Незаслуженный отдых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По состоянию на 5 ноября уровень коллективного иммунитета в России составляет 48%, сообщила Татьяна Голикова.

— Это на распространении вируса практически не сказывается. При таком проценте вакцинированных в России пока вакцинация помогает только персонально тем, кто привит, — отметил Сергей Нетёсов.

Эксперт привел в пример Китай, где вакцинировано 82% населения: там уже не тысячи и сотни заболевших в день, а только единицы, хотя население в 10 раз больше, чем в России.