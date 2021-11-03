Зоны отдыха: в каких регионах продлят ковидные каникулы

В шести регионах России власти приняли решение продлить нерабочие дни из-за тяжелой эпидобстановки, во многих субъектах введены новые ограничительные меры. Продолжительность нерабочих дней должна составлять не менее трех недель, чтобы их эффект был максимальным, считают опрошенные «Известиями» вирусологи . Они ожидают, что принятые сейчас меры начнут давать результаты спустя несколько недель, поэтому продолжающийся рост заболеваемости и смертности закономерен.

Кто продлил «каникулы»

3 ноября в России выявили 40 443 новых случая заболевания COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией. Это почти на тысячу больше, чем накануне. В целом за неделю с 28 октября ежедневно выявляют не менее 39 тыс. новых инфицированных. В среду больше всего заболевших зафиксировали в Москве (6827), Санкт-Петербурге (3269) и Московской области (2744).

Россия обновила рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки — скончались 1189 человек. 2 ноября от инфекции умерли 1178 человек.

Некоторые регионы со сложной эпидобстановкой уже заявили о продлении «ковидных каникул». К примеру, в Томской области нерабочие дни продолжатся до 15 ноября, сообщила пресс-служба региона со ссылкой на слова губернатора Сергея Жвачкина.

«Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома», — приводит официальный интернет-портал региона слова губернатора.

Зоны отдыха Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Курской и Челябинской областях выходные решили продлить до 12 ноября включительно. В Челябинской с 1 декабря по 9 января 2022 года будет действовать система QR-кодов для посещения общепита. До 14 ноября нерабочие дни продлевают в Брянской области. До 10 ноября — в Смоленской. До этого решение по продлению выходных приняли в Новгородской области.

В других регионах страны либо пока не определились (в частности, в Курганской области), либо заявили об отсутствии необходимости продлевать выходные. Так, не планируют растягивать «ковикулы» в Липецкой, Тамбовской, Тульской и Московской областях, заявили представители региональных администраций 3 ноября. О всероссийском продлении локдауна речи тоже пока не идет, сказал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Указом главы государства режим нерабочих дней установлен до 7 ноября включительно.

Перевалить за пик

Не будут продлевать нерабочие дни и в столице. К обычной жизни Москва приступит с понедельника, но при условии исполнения ранее принятых ограничений, заявил мэр города Сергей Собянин журналистам. В числе сохраняющихся запретов — домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата компаний и вход в музеи и театры по QR-кодам. Ситуация с заболеваемостью в столице стабилизировалась, подчеркнул мэр. По данным оперштаба. 28 октября в Москве заболели 8440 горожан, а спустя неделю, 3 ноября, — 6827.

При этом по всей стране до 2024 года продлевается действие санитарных правил по работе вузов и школ в условиях пандемии, сообщил Роспотребнадзор. Правила описывают режим работы столовых, требуют наличия санитайзеров, проведения термометрии и т.д. В том числе запрещены массовые мероприятия.

С 8 ноября 2021 года приказом Минобрнауки от 2 ноября вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или с применением дистанционных технологий.

Зоны отдыха Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

Для достижения максимального эффекта от нерабочих дней они должны продолжаться не менее трех недель, считает иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

— Если комплекс мер соблюдается в течение трех-четырех недель, как это было в Европе, то можно надеяться на выраженный положительный эффект. Результат также зависит от того, когда мы вводим локдаун. В идеале начало периода нерабочих дней должно на две недели опережать прогнозируемые дни с максимальными показателями заболеваемости , — убежден специалист.

Т о, что сейчас растет заболеваемость и смертность, ожидаемо. Любая антиэпидемическая мера начинает сказываться на кривой заболеваемости через 10–14 дней после ее введения , а на показателях смертности — через несколько недель, добавил он.

— Мы уже сейчас находимся на естественном пике заболеваемости. Как скоро мы за него перевалим, зависит от степени эффективности локдауна. Кроме того, нерабочие дни повысили темпы вакцинации . По количеству вакцинирующихся в день мы уже почти достигли максимальных показателей прошлого года (около 350 тыс. человек ежесуточно). Отмечу, что после завершения длинных выходных в прошлом году темп вакцинации постепенно снижался, вероятно, так будет и в этот раз. Поэтому так важно продлить нерабочие дни, — подчеркнул Николай Крючков.

Зоны отдыха Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Известия» направили запросы в регионы, ранее заявившие о возможном продлении нерабочих дней.

Код вылета

Также 3 ноября стало известно, что первый регион в России запланировал проверку ковидных QR-кодов при продаже авиабилетов и для доступа в аэропорты. Такие правила вступят в силу в Хабаровском крае в декабре , сообщается на официальном сайте правительства региона. А на наземном междугородном транспорте коды будут требовать уже с 7 ноября. Новые меры, среди которых также запрет на работу общепита и непродовольственных магазинов в ТЦ, введены из-за того, что за последние четыре недели темп прироста числа заболевших повысился в шесть раз .

«Растет количество пациентов на ИВЛ и тяжелых больных — на текущий момент их 49, еще полторы недели назад эта цифра была на порядок ниже. Серьезные ограничительные меры сейчас крайне необходимы», — проводит портал правительства края слова зампреда правительства по социальным вопросам Евгения Никонова.

Если авиаперевозчики или администрация аэропортов не впустят пассажира без кода, купившего билет до введения этого требования, они будут обязаны возместить ему 100% стоимости услуги , пояснил «Известиям» ведущий юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов.

Зоны отдыха Фото: ТАСС/Эрик Романенко

— В этой ситуации было бы логично позволить тем, кто приобрел билет до введения требования о QR-коде, воспользоваться оплаченной услугой и улететь, — заметил он.

Если авиаперевозчик обязался оказать услугу непривитому гражданину, сотрудники аэропорта должны пропустить пассажира на рейс при наличии билета . В случае невыполнения этого условия компенсацию от администрации аэропорта можно будет требовать через суд, добавил юрист.

«Известия» направили запросы в регионы с просьбой указать, планируются ли там аналогичные меры.