Субъективное восприятие: регионы зафиксировали до 76% прироста случаев COVID-19

За последние две недели в ряде регионов России число заболевших коронавирусом выросло более чем на 34%, а в некоторых — на 76% , следует из данных оперштаба. Начавшиеся по всей стране нерабочие дни могут через две недели вывести ситуацию на плато, считают вирусологи, но предупреждают: для этого необходимо строго соблюдать меры безопасности. А некоторые россияне, наоборот, решили провести длинные выходные на курортах. В том числе на зарубежных, хотя, например, в Турции сейчас ежедневно регистрируют примерно по 25 тыс. новых случаев COVID-19. Выезд за границу непривитым разумнее ограничить, поскольку именно они могут ввезти в РФ новые штаммы коронавируса, подчеркнули инфекционисты.

Региональное неравенство

В понедельник, 1 ноября, в России вновь зарегистрировали более 40 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом — за сутки заболели 40,4 тыс. человек . Скончались 1155 больных. Цифры не рекордные, но очень близки к ним. Показатель заболеваемости превысил порог в 40 тыс. 30 октября и с тех пор ниже не опускался, а суточная смертность перешагнула через тысячу случаев 19 октября.

В ряде регионов страны кривая заболеваемости ползет вверх быстрее . По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за последние две недели в Томской области число новых случаев COVID-19 выросло на 76%. 18 октября в регионе зафиксировали 137 новых случаев, а 1 ноября — уже 241. Непростая ситуация в Тульской области, где прирост за две недели составил 46%, в Новосибирской — 36%, Омской — 35%, а также в Республике Марий Эл — 34% . Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сложилась в Липецкой области: за 14 дней число новых случаев увеличилось на 27%. В Крыму и Севастополе показатель вырос на 21%.

Субъективное восприятие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Известия» направили запрос в Минздрав. Ранее после распоряжения президента Владимира Путина глава ведомства Михаил Мурашко и его заместители отправились в поездки по самым проблемным «ковидным» субъектам.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, превышение среднероссийских показателей по заболеваемости ковидом отмечается в 31 регионе РФ. При этом в 12 субъектах средние по стране показатели превышены на 15%, сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Стабилизируется ситуация в пяти регионах, а в двух заболеваемость идет на снижение.

— Если рассматривать заболеваемость на графике, то в некоторых регионах кривая выросла на 45–60 градусов, и это действительно пугает. Очевидно, что в авангарде по числу новых случаев те регионы, где много людей не привиты. И наоборот, если в регионе высокий уровень вакцинации, то ситуация там более-менее благополучная, — отметил в беседе с «Известиями» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Чтобы сдержать нынешнюю волну пандемии, надо усилить темп вакцинации и срочно ужесточить требования по ношению масок , подчеркнул завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

— Обязательное ношение масок и строгий контроль за этим нужно было вернуть еще в сентябре, как только дети пошли в школу, а студенты в вузы, — сказал он «Известиям».

По словам эксперта, в Новосибирске сейчас ежедневный прирост новых случаев коронавируса в полтора раза выше, чем в пик прошлой зимы.

— У нас в городе действуют антиковидные меры и народу на улицах стало меньше. Сегодня в Новосибирске я пришел в кафе — там пустота. И это очень хорошо — значит, что цепочки передачи инфекции разомкнутся, — рассказал Сергей Нетесов.

В ожидании эффекта

Действующие во время нерабочих дней ограничения должны быть эффективны, и чем они строже, тем более короткого срока достаточно , отметил Павел Волчков.

— Значимый эффект на кривой заболеваемости мы увидим через неделю . А еще через неделю мы выйдем на плато , после которого заболеваемость должна пойти вниз. Но так произойдет только в случае, если люди действительно будут соблюдать карантин . У нас доминирующее большинство будет соблюдать меры лишь частично, — заметил специалист.

С ним согласился Сергей Нетесов. По его мнению, ограничения в регионах начнут давать первые плоды через пять-семь дней, поскольку именно такова продолжительность инкубационного периода у коронавирусной инфекции .

Субъективное восприятие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Наиболее эффективные меры в тяжелой эпидемиологической обстановке — самые жесткие, отметил в беседе с «Известиями» профессор, завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.

— Мы пока можем только предполагать, насколько эффективным окажется локдаун. За почти двухлетний опыт пандемии мы увидели, что там, где вводятся строгие ограничительные меры, ситуация с коронавирусом более благоприятная . Причем даже если темпы вакцинации ниже ожидаемых. Пример — Китай, который закрывает города, если обнаружены всего пять новых случаев. Но такие строгие меры эффективны только в странах с очень сильной экономикой, поскольку ударяют по бизнесу, — сказал специалист.

Часть россиян решили использовать длинные выходные для поездок в Турцию, Сочи и Крым, и это может ослабить эффект от ограничений, считают вирусологи.

— В той же Турции сейчас ежедневно регистрируют примерно по 25 тыс. случаев коронавируса. Тут опасность в завозе в Россию новых вариантов вируса теми, кто не привит, — отметил Александр Бутенко.

Аналогичную точку зрения выразил Сергей Нетесов. По его словам, теснота общения на курортах обычно намного больше, а маски при этом мало кто носит — в итоге нарушается принцип ограничения контактов в момент роста заболеваемости.