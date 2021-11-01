 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
ГП Египта сообщила о ходе расследования после отравления 47 туристов
Мир
Маск выразил готовность продать акции Tesla для спасения мира от голода
Мир
В окрестностях английского Солсбери столкнулись два поезда
Мир
Рейтинг одобрения деятельности Байдена опустился до 42%
Мир
Турист опроверг расселение отеля в Хургаде после массового отравления
Культура
Во МХАТе указали на вину Бузовой в отмене спектакля с ее участием
Мир
«Ядерный чемоданчик» Байдена на саммите G20 попал на видео
Мир
Генсек ООН назвал неоправданными ожидания от G20 в сфере климата
Общество
Российские артисты уехали праздновать Хэллоуин в Минск в разгар COVID-19
Мир
У Джен Псаки выявили COVID-19
/

Штамм не страшно: Роспотребнадзор не увидел динамики в распространении AY.4.2

Пока выявлены лишь единичные случаи вызывающей опасение мутации «Дельты»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Главный слайд
Начало статьи
Штамм не страшно: Роспотребнадзор не увидел динамики в распространении AY.4.2
2021-10-29 13:17:34">
2021-10-29 13:17:34
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Линия «Дельты» AY.4.2, вызывающая озабоченность врачей всего мира, пока не распространяется в России. Об этом «Известиям» рассказали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. С момента обнаружения геноварианта в РФ по-прежнему зафиксированы только единичные заражения. Более того, в последнее время состав распространенных у нас штаммов устойчив: по сравнению с сентябрем ситуация принципиально не изменилась. Ученые говорят, что рано сбрасывать со счетов этого кандидата в супер-«Дельты», так как его динамика распространения в Великобритании всё еще высока и он действительно на 10–15% заразнее. Чтобы понять, имеет ли линия AY.4.2 высокий патогенный потенциал, потребуется еще две недели, прогнозируют специалисты.

Вирусный застой

Геновариант «Дельты» AY.4.2, активно захватывающий Великобританию и другие европейские страны, не распространяется в России. Как сообщила «Известиям» руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская, число загруженных в доступные базы геномов SARS-CoV-2 последовательностей этой сублинии не изменилось за те дни, когда впервые стало известно о ее обнаружении в РФ.

— Этот штамм пока не распространяется. До сих пор известны лишь единичные случаи, — сказала она «Известиям».

Более того, состав распространенных в России вариантов патогена не изменился с сентября, подчеркнула Анна Сперанская.

Штамм не страшно
Штамм не страшно: Роспотребнадзор не увидел динамики в распространении AY.4.2
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Большинство геномов SARS-CoV-2 из осенних образцов, которые поступают из нашей страны, классификаторы относят к варианту В.1.617.2. То есть в настоящее время формально это «Дельта», — пояснила она.

«Если не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится»
Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов — о детях, участвующих в испытаниях вакцины, и разновидности коронавируса, обнаруженной в Москве

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве и Подмосковье выявлены три случая заражения мутацией коронавируса AY.4.2. Она добавила, что в ведомство взяло на контроль ситуацию с распространением данного штамма.

AY.4.2 — один из 45 подвидов вируса, происходящих от «Дельта»-варианта. У него есть две характерные мутации (Y145H и A222V) в спайковом белке, которым вирус заражает клетки человека. Оба изменения были зарегистрированы в предыдущих линиях коронавируса, хотя и не в формате «варианта, вызывающего опасения» (к этой категории ВОЗ относит мутации, которые увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку, изменили симптоматику или сделали его более устойчивым к вакцинам. — «Известия»).

О свойствах нового подтипа британским СМИ сообщили ученые Института генетики Лондонского университета. По их сведениям, он как минимум на 10–15% заразнее, чем исходный вариант. По словам исследователей, этот штамм может создать конкуренцию предковому варианту «Дельты». Они не исключили, что эта разновидность может оказаться самой заразной из выявленных с начала пандемии.

Потенциал риска

Тот факт, что этот вариант патогена пока развивается достаточно медленно, не исключает того, что он не выстрелит в будущем. Судя по динамике распространения за рубежом, его заразность равна 10–15%. Что касается клинических проявлений, то пока никаких особенностей у этого штамма нет. Согласно техническому отчету Национального Агентства здравоохранения Великобритании, разница, которая наблюдается в числе госпитализаций, статистически незначима.

— Это дает основания писать, что госпитализации и смертность значимо не отличаются, — сообщил «Известиям» ученый генетик из Солт-Лейк-Сити Дмитрий Прусс. — Но между строк видно одно осложнение. Выборки эти не эквивалентны по составу, и поправка на возраст и уровень иммунитета не введена.

Штамм не страшно
Штамм не страшно: Роспотребнадзор не увидел динамики в распространении AY.4.2
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как пояснил ученый, судя по эпидемиологическим данным, группа обычной «Дельты» отличается несколько более старшими возрастами и меньшим количеством прививки и бустеров. Поэтому после поправки не исключено, что AY.4.2 все-таки немного обгонит старый штамм.

Вирус крепчал: штамм «Дельта» атаковал Донбасс и вытеснил в нем грипп
Как республики справляются с пиком пандемии и почему помощи с Украины как не было, так и нет

— Это коррелирует с тяжестью болезни. Но разница вряд ли сильная для каждого из нас индивидуально, она значения иметь не должна. Где она важна, так это в предсказаниях нагрузки на систему госпиталей, — пояснил Дмитрий Прусс.

Как сообщили в Ростпотребнадзоре, в России ранее выявили пять новых случаев заражения штаммом коронавируса AY.4.2. Но пока угрозы все еще нет — как утверждают генетики, даже если этот вариант «Дельты» начнет распространятся в том или ином регионе, всё равно в следующие три месяца он не получит преобладающей роли.

Еще две недели

Особенности мутаций в AY4.2 скорее увеличат риск заражения, чем повлияют на тяжесть симптомов коронавируса, уверен директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины при Казанском федеральном университете Альберт Ризванов. И не факт, что он опасен для России.

— Этот вариант, потомок «Дельты», вызывает опасения именно в связи с растущим количеством людей, которые заболевают в Великобритании. Значит, там он успешно конкурирует с исходным штаммом — объяснил ученый. — Но здесь следует учесть, что информация всё еще собирается и непонятно, приводит ли он к более тяжелым случаям заболевания или нет.

Штамм не страшно
Штамм не страшно: Роспотребнадзор не увидел динамики в распространении AY.4.2
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Год противного: самый длительный случай COVID-19 продолжался 12 месяцев
Как за это время коронавирус изменился в организме пациентки

Как подчеркивают эксперты, единственное, что можно утверждать с гарантией, так это то, что существующие вакцины эффективны и против этого варианта. Штамм AY.4.2 действительно может быть более трансмиссивным (заразным), однако вакцинация эффективна и против него, и только она сможет по-настоящему остановить его распространение, подтвердил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Всем странам, где он встречается, в том числе и России, необходимо поднажать на вакцинацию. Чем больше уровень вакцинации, тем больше мы будем защищены. Все текущие варианты «Дельты» распространяются активно именно из-за того, что слишком много людей, не переболевших коронавирусной инфекцией и не вакцинированных, — пояснил Павел Волчков.

Чем больше людей будет обладать эффективным иммунитетом (вакцинированных и переболевших с естественным иммунитетом), то есть таким, которого достаточно, чтобы не заболеть текущим штаммом, тем быстрее мы сможем притормозить его распространение. Но самое главное — вакцинировать именно тех, кто еще не переболел и не прививался, подчеркивают эксперты.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021