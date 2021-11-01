Штамм не страшно: Роспотребнадзор не увидел динамики в распространении AY.4.2

Линия «Дельты» AY.4.2, вызывающая озабоченность врачей всего мира, пока не распространяется в России. Об этом «Известиям» рассказали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. С момента обнаружения геноварианта в РФ по-прежнему зафиксированы только единичные заражения. Более того, в последнее время состав распространенных у нас штаммов устойчив: по сравнению с сентябрем ситуация принципиально не изменилась. Ученые говорят, что рано сбрасывать со счетов этого кандидата в супер-«Дельты», так как его динамика распространения в Великобритании всё еще высока и он действительно на 10–15% заразнее. Чтобы понять, имеет ли линия AY.4.2 высокий патогенный потенциал, потребуется еще две недели, прогнозируют специалисты.

Вирусный застой

Геновариант «Дельты» AY.4.2, активно захватывающий Великобританию и другие европейские страны, не распространяется в России. Как сообщила «Известиям» руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская, число загруженных в доступные базы геномов SARS-CoV-2 последовательностей этой сублинии не изменилось за те дни, когда впервые стало известно о ее обнаружении в РФ.

— Этот штамм пока не распространяется. До сих пор известны лишь единичные случаи, — сказала она «Известиям».

Более того, состав распространенных в России вариантов патогена не изменился с сентября, подчеркнула Анна Сперанская.

Штамм не страшно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Большинство геномов SARS-CoV-2 из осенних образцов, которые поступают из нашей страны, классификаторы относят к варианту В.1.617.2. То есть в настоящее время формально это «Дельта», — пояснила она.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве и Подмосковье выявлены три случая заражения мутацией коронавируса AY.4.2. Она добавила, что в ведомство взяло на контроль ситуацию с распространением данного штамма.

AY.4.2 — один из 45 подвидов вируса, происходящих от «Дельта»-варианта. У него есть две характерные мутации (Y145H и A222V) в спайковом белке, которым вирус заражает клетки человека. Оба изменения были зарегистрированы в предыдущих линиях коронавируса, хотя и не в формате «варианта, вызывающего опасения» (к этой категории ВОЗ относит мутации, которые увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку, изменили симптоматику или сделали его более устойчивым к вакцинам. — «Известия»).

О свойствах нового подтипа британским СМИ сообщили ученые Института генетики Лондонского университета. По их сведениям, он как минимум на 10–15% заразнее, чем исходный вариант. По словам исследователей, этот штамм может создать конкуренцию предковому варианту «Дельты». Они не исключили, что эта разновидность может оказаться самой заразной из выявленных с начала пандемии.

Потенциал риска

Тот факт, что этот вариант патогена пока развивается достаточно медленно, не исключает того, что он не выстрелит в будущем. Судя по динамике распространения за рубежом, его заразность равна 10–15%. Что касается клинических проявлений, то пока никаких особенностей у этого штамма нет. Согласно техническому отчету Национального Агентства здравоохранения Великобритании, разница, которая наблюдается в числе госпитализаций, статистически незначима.

— Это дает основания писать, что госпитализации и смертность значимо не отличаются, — сообщил «Известиям» ученый генетик из Солт-Лейк-Сити Дмитрий Прусс. — Но между строк видно одно осложнение. Выборки эти не эквивалентны по составу, и поправка на возраст и уровень иммунитета не введена.

Штамм не страшно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как пояснил ученый, судя по эпидемиологическим данным, группа обычной «Дельты» отличается несколько более старшими возрастами и меньшим количеством прививки и бустеров. Поэтому после поправки не исключено, что AY.4.2 все-таки немного обгонит старый штамм.

— Это коррелирует с тяжестью болезни. Но разница вряд ли сильная для каждого из нас индивидуально, она значения иметь не должна. Где она важна, так это в предсказаниях нагрузки на систему госпиталей, — пояснил Дмитрий Прусс.

Как сообщили в Ростпотребнадзоре, в России ранее выявили пять новых случаев заражения штаммом коронавируса AY.4.2. Но пока угрозы все еще нет — как утверждают генетики, даже если этот вариант «Дельты» начнет распространятся в том или ином регионе, всё равно в следующие три месяца он не получит преобладающей роли.

Еще две недели

Особенности мутаций в AY4.2 скорее увеличат риск заражения, чем повлияют на тяжесть симптомов коронавируса, уверен директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины при Казанском федеральном университете Альберт Ризванов. И не факт, что он опасен для России.

— Этот вариант, потомок «Дельты», вызывает опасения именно в связи с растущим количеством людей, которые заболевают в Великобритании. Значит, там он успешно конкурирует с исходным штаммом — объяснил ученый. — Но здесь следует учесть, что информация всё еще собирается и непонятно, приводит ли он к более тяжелым случаям заболевания или нет.

Штамм не страшно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как подчеркивают эксперты, единственное, что можно утверждать с гарантией, так это то, что существующие вакцины эффективны и против этого варианта. Штамм AY.4.2 действительно может быть более трансмиссивным (заразным), однако вакцинация эффективна и против него, и только она сможет по-настоящему остановить его распространение, подтвердил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Всем странам, где он встречается, в том числе и России, необходимо поднажать на вакцинацию. Чем больше уровень вакцинации, тем больше мы будем защищены. Все текущие варианты «Дельты» распространяются активно именно из-за того, что слишком много людей, не переболевших коронавирусной инфекцией и не вакцинированных, — пояснил Павел Волчков.

Чем больше людей будет обладать эффективным иммунитетом (вакцинированных и переболевших с естественным иммунитетом), то есть таким, которого достаточно, чтобы не заболеть текущим штаммом, тем быстрее мы сможем притормозить его распространение. Но самое главное — вакцинировать именно тех, кто еще не переболел и не прививался, подчеркивают эксперты.