Вирус крепчал: штамм «Дельта» атаковал Донбасс и вытеснил в нем грипп

В республиках Донбасса, как и во многих странах мира, наблюдается пик заболеваемости коронавирусом: рост по сравнению с прошлым годом — в 2,5–3 раза . Ситуация усугубляется тем, что в ЛНР и ДНР не хватает лекарств и кадров (люди продолжают уезжать). Луганск и Донецк выбрали разные пути по борьбе с пандемией: в ЛНР введен локдаун, в ДНР с особо жесткими мерами пока не спешат. Специальный корреспондент «Известий» узнал о том, как борются с COVID-19 в практически изолированных от остального мира регионах, в чем отличие нынешней эпидемиологической картины от прошлогодней, как проходит процесс вакцинации и на что стоит надеяться, чтобы выйти из этой войны с минимальными потерями .

Повестка № 1

О коронавирусе жители Донбасса сегодня говорят мало. Или смертельно устали от агрессивной повестки, или тема стала восприниматься как информационный «фон», на который не обращаешь внимания. Между тем и медицинское сообщество, и здравый смысл (достаточно заглянуть на сайты местных минздравов) говорят об одном: никогда ковидная повестка не была столь актуальна, как сейчас.

— Ситуация тяжелая, — характеризует «Известиям» положение дел в республике министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко. — В сутки выявляем до 400 заболевших пневмонией. В прошлом году эта цифра доходила максимум до 150 и, как мы помним, казалась критической. В день умирает 90–100 человек . В настоящее время мы, предположительно, вышли на эпидемиологический пик, в последние дни наблюдается небольшое снижение кривой. Вероятно, это связано с тем, что школьники и студенты перешли на удаленку, и это прервало часть инфекционных цепочек. Что лишний раз доказывает эффективность, а также необходимость жестких ограничительных мер.

Впрочем, оптимистические прогнозы пока давать рано, утверждает глава ведомства. Уж больно коварен вирус, точнее его новый штамм «Дельта». Он вытеснил предыдущий — «британский», который лютовал полгода назад .

Вирус крепчал Министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко Фото: пресс-служба правительства Донецкой народной республики

— В семье вирусов побеждает самый агрессивный и жизнеспособный штамм, что и сделал «Дельта», — пояснил Александр Оприщенко. — Более того, есть предположение, что он вытесняет даже вирус гриппа — беспрецедентный случай: сезонную вспышку гриппа мы не наблюдаем второй год подряд .

Отличие индийского штамма от остальных в том, что он быстрее развивается внутри клетки , рассказала «Известиям» главный врач клинической рудничной больницы Макеевки Анна Рудниченко. Он более вирулентный, то есть ядовитый . Способен быстрее передаваться от человека к человеку. По данным некоторых исследований, если пациент с британским штаммом заражал в среднем трех человек, то с нынешним — восемь. Инкубационный период нового штамма также иной — достаточно каких-то 3–5 дней, чтобы слечь с температурой (прежде этот срок составлял 10–14 дней).

— Другая его особенность — стремительное провоцирование пневмонии , — добавила врач. — Если в 2020 году средний процент поражения легких у наших пациентов составлял 40–50%, то сейчас — 80%. «Дельта» также не жалеет молодых. В прошлом году в реанимации у нас не лежало ни одного больного младше 40. А сейчас пожалуйста: девушка 23 лет, мужчина 33…

Руки не опускают

Усугубляется ситуация тем, что республики находятся в условиях острого дефицита площадей для медицинских баз, лекарств, кислородных концентраторов. Бюджетных средств и гуманитарной помощи из России на всё не хватает .

— Сегодня под ковид у нас выделено 4 тыс. коек , — объясняет министр здравоохранения ДНР. — Это почти четверть всего коечного фонда республики, практически предел, осталось еще коек 100, и всё. Кислородных концентраторов, увы, не хватает тоже: дополнительно требуется около 1 тыс . Медикаментов в больницах недостаточно, пациентам приходится почти всё покупать за свой счет.

Вирус крепчал Врачи инфекционного отделения Центральной городской больницы № 1 в Донецке, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19 Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Стоит отметить, что помощь Донбассу оказывает также Европа. ЮНИСЕФ по программе восстановления региона с начала года доставила в Донецк партию концентраторов и оборудования для кислородных сетей, построила два фельдшерско-акушерских пункта. Красный Крест весомо помогает с медикаментами. Швейцарское агентство развития и сотрудничества (ШАРС) отправило в 2021-м 10 аппаратов ИВЛ плюс 400 тыс. экспресс-тестов для диагностирования ковида — ими пользуются до сих пор.

О гуманитарной поддержке со стороны Украины (которая так настаи­вает на воссоединении с Донбассом) речи, конечно, не идет. Донбассу Киев не помогает ни в чем, хотя и утверждает, что это территория Украины.

Впрочем, ключевой проблемой (которую, как с медикаментами, пока не закрыть) министр считает все-таки нехватку кадров: с началом войны из ДНР уехало более половины учащихся врачей. Дефицит сотрудников сегодня около 5 тыс. человек . Те, кто остался, работают на износ.

— Большие надежды в этом смысле у нас на грядущий год, — добавил чиновник. — В 2022-м ожидается самый большой за последние годы выпуск студентов-медиков — 650 человек. В три раза выше, чем прежде.

Кафе, театры, библиотеки

В ЛНР статистика отличается не сильно: 300–400 зараженных в сутки. Летальность — каждый пятый . Полная загруженность медучреждений.

13 октября Луганск ввел в действие чрезвычайные меры — полный запрет любых массовых мероприятий, закрыты для посещения театры, библиотеки, музеи, рестораны, кафе . Мера суровая, но впереди возможно еще большее ужесточение — закрытие наиболее «зараженных» городов.

Вирус крепчал Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

— В прошлом году мы закрывали на въезд и выезд Первомайск, Свердловск, Славяносербск на целый месяц (рынки в городах не работали, продуктов в магазинах не хватало, тем не менее считается, что мера оказалась действенной. — «Известия»), — рассказал главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко. — Это произошло, когда ситуация вышла из-под контроля, когда баланс между числом заболевших и нашими возможностями оказался нарушен и мы перестали справляться.

Как отметил Докашенко в беседе с «Известиями», ЛНР ориентируется на пример Уханя, где в 2020 году во время вспышки эпидемии только с помощью масок, изоляции и дезсредств удалось в короткие сроки полностью решить проблем у, — а ведь это мегаполис, 12 млн человек. Впрочем, пока с закрытием городов и другими радикальными, а значит, непопулярными мерами в республике не спешат. Луганск не имеет возможности возмещать тем же предпринимателям убытки, как это предполагается делать в России. Пока идет мониторинг ситуации.

«Лайт» и «V»

Какие способы борьбы предлагают Луганск и Донецк в условиях расчета фактически только на собственные силы?

«Вакцинация», — как один объявляют медики . С начала года в Донбасс из России в два этапа поступило около 400 тыс. доз препаратов: в феврале — партия «Спутника V», в августе — «Спутника Лайт». Некоторые специалисты считают, что нынешний пик, увы, отчасти связан с перерывом в полгода между прибытием драгоценного препарата: сейчас болеют в основном те, кто не смог привиться весной и летом.

Вирус крепчал Партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в Донецке Фото: РИА Новости/Сергей Батурин

— Прививка вам, конечно, не даст проездной билет на весь эпидсезон , — прокомментировал Дмитрий Докашенко. — И не даст гарантий, что не заболеете. Но она поможет подготовить организм к возможной вирусной атаке: в случае заражения вы, вероятнее всего, перенесете болезнь в легкой форме . Тяжелые пневмонии возникают ведь, как правило, именно у непривитых пациентов. Также нужно понимать, что антитела вырабатываются примерно в течение месяца после укола, иными словами — в этот срок риск заболеть есть.

В подтверждение слов коллеги заведующий отделением анестезиологии (реанимации) клинической рудничной больницы Роман Чалюк рассказал «Известиям», что сейчас в его отделении под аппаратами ИВЛ лежат 19 человек. Все непривитые .

Не дать обратный ход

Что касается дополнительных мер борьбы с инфекцией, то, по словам советника главы ДНР по медицинским вопросам Ольги Долгошапко, сегодня требуются все-таки новые, возможно, нестандартные подходы к решению вопроса. Начиная, к примеру, с озонотерапии (насыщение крови кислородом) и заканчивая использованием барокамер для больных с легочной недостаточностью.

Всё, что сейчас есть, это так или иначе прошлый год (а год сейчас идет за два). Тем более до войны медицинская научная школа Донецка была самой передовой в стране. И эти традиции по мере возможностей необходимо восстанавливать, активно привлекая ученых к поиску новых решений.

Вирус крепчал Фото: РИА Новости/Сергей Аверин