Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н»

Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», разработанную новосибирским научным центром «Вектор». Это следует из данных, опубликованных в четверг, 26 августа, на сайте государственного реестра лекарственных средств ведомства.

Препарат там значится, как «вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19». ЭпиВакКорона-Н» выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.

Согласно инструкции, вакцина показана для применения у пациентов в возрасте от 18 до 60 лет. Ее вводят двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14-21 день.

В числе противопоказаний указана беременность, тяжелые формы аллергических заболеваний, злокачественные заболевания крови и новообразования.

В конце июня новосибирский научный центр «Вектор» подал документы на регистрацию новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Уточнялось, что различия между вакциной «ЭпиВакКорона-Н» и более ранней «ЭпиВакКорона» заключаются в технологических особенностях производства.

При этом 21 июня в «Векторе» заявляли, что состав вакцины «ЭпиВакКорона» создает возможность использования данного препарата для ревакцинации неограниченное количество раз.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране были зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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