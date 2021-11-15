Мурашко заявил об увеличении темпов вакцинации в стране

Темпы вакцинации в России за неделю увеличились на 6%, за это время привились 3,216 млн человек. Об этом 15 ноября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

По его словам, наблюдается хорошая динамика вакцинации. Кроме того, темпы вакцинации от коронавируса среди пожилого населения России выросли на 14% за минувшую неделю.

«У наиболее критической группы старше 60 лет темпы вакцинации возросли значительнее, чем в целом среди взрослого населения. Прирост составил 14% за неделю», — уточнил он.

В то же время министр рассказал, что в настоящий момент более 41 млн человек в стране привито от гриппа.

«Сегодня провакцинировано более 41 млн человек, в том числе 11,5 млн детей получили вакцину против гриппа», — уточнил глава Минздрава.

Помимо этого, он добавил, что более 9 млн человек в России привились от COVID-19 однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

Ранее 15 ноября Мурашко заявил, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект.

Кроме того, министр напомнил, что не привитые от коронавируса граждане переносят заболевание гораздо хуже и в дальнейшем могут еще долго испытывать проблемы со здоровьем. Наиболее тяжелые осложнения встречаются у людей старшего возраста.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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