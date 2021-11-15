Мурашко заявил об усилении эффекта при сочетании вакцин от COVID-19 и гриппа

Комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект. Об этом сказал в интервью ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы уже давали информацию о завершении исследований по сочетанию «Спутника» и вакцины от гриппа. Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее», —сказал он.

Кроме того, министр напомнил, что не привитые от коронавируса граждане переносят заболевание гораздо хуже и в дальнейшем могут еще долго испытывать проблемы со здоровьем. Наиболее тяжелые осложнения встречаются у людей старшего возраста.

По словам Мурашко, с момента появления штамма «Дельта» больше стали болеть и молодые пациенты.

«В том числе наблюдаются снижение уровня памяти и когнитивной активности, определенная неврологическая симптоматика, тревожность, утомляемость», — пояснил он.

В качестве пример, он сказал о том, что в странах, которые долго находились в локдауне, эти проблемы проявляются более выражено.

«Любой человек стремится к свободе. Когда его закрывают в четырех стенах, лишая возможности передвигаться, это сильно бьет по психическому здоровью. Вот и не нужно затягивать процесс вакцинации, иначе не избежать новых ограничительных мер», — резюмировал министр.

Ранее 15 ноября инфекционист Жемчугов описал три сценария развития ситуации с COVID-19.

По его мнению, первый вариант заключается в том, что коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут «иммунный консенсус». Второй вариант — он может пропасть, в третьем, самом плохом, случае для человечества, — он будет всё время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа.

При этом специалист отметил, что вирус теоретически может находить себе нового хозяина, у которого не вызовет болезни.

14 ноября директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал ревакцинироваться «Спутником Лайт» раз в полгода. На его взгляд, вопрос ревакцинации «очень критичен» на сегодняшний день.Директор Центра Гамалеи напомнил, что срок в шесть месяцев обозначен в методических рекомендациях Минздрава по вакцинации, и он с ним солидарен.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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