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Гинцбург рекомендовал ревакцинироваться «Спутником Лайт» раз в полгода

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Ревакцинироваться российским препаратом от коронавируса «Спутник Лайт» следует раз в полгода, особенно в условиях распространения штамма «Дельта». Такое мнение выразил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Спутником Лайт», с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно [заново прививаться] раз в шесть месяцев», — отметил он в комментарии «РИА Новости», опубликованном 14 ноября.

Ученый подчеркнул, что вопрос ревакцинации «очень критичен» на сегодняшний день.

Директор Центра Гамалеи напомнил, что срок в шесть месяцев обозначен в методических рекомендациях Минздрава по вакцинации, и он с ним солидарен.

Ревакцинация важна, поскольку титр антител у человека понижается уже через полгода, заключил эксперт.

Ранее, 12 ноября, вице-премьер Татьяна Голикова призвала всех россиян пройти вакцинацию. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от последствий COVID-19, не были привиты.

Также она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны, и добавила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет в 90–95%.

10 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» в России имеется в достаточном количестве. Также Мурашко заявил, что повторную вакцинацию от коронавируса прошли уже 4,5 млн россиян. От коронавируса привито уже 53% взрослого населения страны, добавил он.

3 ноября журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Исследование показало, что российская вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших коронавирусом), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, никаких серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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