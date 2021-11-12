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Голикова вновь призвала всех россиян пройти вакцинацию

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу, 12 ноября, вновь призвала всех россиян привиться от COVID-19.

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По ее словам, большинство граждан, которые скончались от коронавирусной инфекции, не вакцинировались. Голикова предположила, что в каждой семье есть потери от коронавирусной инфекции.

«Россия только приблизилась к 50% из 80% необходимого коллективного иммунитета», — отметила вице-премьер.

10 ноября Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Для того чтобы РФ достигла уровня 80% по числу вакцинированных граждан, все россияне, которые не имеют медицинского отвода от вакцинации, должны просто сделать прививку, отметила она.

Вице-премьер обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны. В то же время вице-премьер добавила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет в 90–95%.

10 ноября директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок. А саму вакцинацию, по словам ученого, нужно сделать обязательной.

Комментируя эту инициативу, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил отсутствие нарушений конституционных прав россиян в случае введения обязательной вакцинации от коронавируса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, в тот же день отметил, что решений об обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не принималось.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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