Голикова призвала к вакцинации всех россиян без медотвода

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду, 10 ноября, призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Для того чтобы мы достигли того уровня, о котором я сказала, — 80%, для этого все граждане Российской Федерации, которые на сегодняшний день не имеют медицинского отвода от вакцинации, должны просто вакцинацию пройти», — отметила Голикова.

Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны. В то же время вице-премьер добавила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет в 90–95%.

«Также я бы хотела сказать, что наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем, и информацией с которыми мы обмениваемся, говорят, что и 80% недостаточно для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь 90–95%. Мы пока оставляем планку не менее 80%», — заключила Голикова.

Ранее в этот день директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок. А саму вакцинацию, по словам ученого, нужно сделать обязательной.

Комментируя эту инициативу, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил отсутствие нарушений конституционных прав россиян в случае введения обязательной вакцинации от коронавируса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, в тот же день отметил, что решений об обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не принималось.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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