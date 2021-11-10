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В Кремле заявили об отсутствии решений об обязательной вакцинации от COVID-19

Песков: решений об обязательной вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне не принималось
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Решений об обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не принималось. Об этом в среду, 10 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось», — сказал представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал слова директора НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, выразившего мнение об обязательности вакцинации от коронавируса. Вакцина должна быть включена в национальный календарь прививок, полагает он. По словам Гинцбурга, пандемия завершится при достижении уровня вакцинации в 70-75%.

Ранее в этот день, комментируя эту инициативу, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил отсутствие нарушений конституционных прав россиян в случае введения обязательной вакцинации от коронавируса.

Также в среду сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что в настоящее время в Совете Федерации не обсуждается вопрос о введении законодательно обязательной вакцинации от коронавируса. По его словам, законопроект будет обсуждаться, если парламентарии его разработают.

9 ноября обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания ввели в Санкт-Петербурге. Это следует из постановления руководителя управления Роспотребнадзора по городу Наталии Башкетовой.

28 октября Песков рассказал, что в России пока не принималось решений насчет обязательной вакцинации населения, которую предложил бизнес. Тогда в Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний-интернет торговли предложили сделать вакцинацию от коронавируса в России фактически обязательной и при этом бесплатной даже в частных клиниках.

В Госдуме поддержали предложение бизнеса.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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